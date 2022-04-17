Что вас ожидает:

Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля

Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».

Деревня Старый Изборск

В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

Экскурсия в Пушкинские Горы

Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина. Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском.

Экскурсия в Великий Новгород

Посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы». «Витославлицы» – один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества – расположен в 4-х километрах от Великого Новгорода, в живописной местности на берегу озера Мячино близ Юрьева монастыря. Музей находится на территории бывшей дворянской усадьбы Семевского — А. А. Орловой-Чесменской (первая половина XIX в.), больше известной как «Орловская мыза». Сейчас в музее собраны лучшие сохранившиеся до наших дней образцы народного деревянного зодчества. Среди которых типичные крестьянские усадьбы, деревенская кузница и конюшня, амбар и баня, деревянные храмы и колокольня.

Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю и Ярославому дворищу

Вы услышите о деяниях Владимира Красна Солнышка, Ярослава, сына его старшего, наречённого Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами прошлые деяния из истории нашей Руси и Великого Новограда, что случились сотни лет назад. Объекты показа: Софийский собор, звонница Софийского собора, памятник. «Тысячелетие России», Владычный двор, храмы XII–XV веков, Новгородская Печатня, Ганзейский фонтан.

Важная информация:

• На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п., с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов, совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов: