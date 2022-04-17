Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы

Великий Новгород - один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров

Авторский тур
Великий Новгород – один из древнейших городов Руси и ближайший сосед Пскова, города разделяет всего 220 километров.

Но, несмотря на близкое соседство, города смогли отстроится совершенно непохожими друг на друга.

В каждом свой принцип застройки, своя церковная школа архитектуры и свой неуловимый шарм.

В этом туре мы смогли соединить две истории и показать вам две средневековые жемчужины северо-запада.
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы
Великий Новгород - Псков (3 дня) из Москвы

Что вас ожидает 🤩

  • Псковский Кремль
  • Троицкий собор
  • Довмонтов город
  • Ольгинская часовня
  • Памятник Александру Невскому и его дружине на горе Соколиха
  • Изборская Крепость
  • Словенские ключи
  • Труворово городище
  • Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь
  • Имение Пушкина - Михайловское
  • Свято-Успенский Святогорский монастырь
  • Усадьба Тригорское
  • Музей деревянного зодчества «Витославлицы»
  • Софийский собор
  • Звонница Софийского собора
  • Памятник «Тысячелетие России»
  • Владычный двор
  • Храмы XII–XV веков
  • Новгородская Печатня
  • Ганзейский фонтан

Что вас ожидает:

    Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову с посещением Кремля
    Кремль и Троицкий собор — самое сердце Пскова. Крепость, которой по своей мощности практически нет равных. Вы прогуляетесь среди старинных стен и башен, узнаете загадки Довмонтова города и послушаете рассказы о небывалой силе и храбрости псковских князей, познакомитесь с величественным Троицким собором и его сокровищами: чудотворными иконами и уникальным семиярусным иконостасом. Памятник князю Александру Невскому на горе Соколиха — вы окажетесь на месте, откуда открывается панорамный вид на бОльшую часть города, почувствуете себя совсем крохотным вблизи величественных фигур князя Александра Невского и его дружины. Получите ответы на главные вопросы о знаменитом Ледовом побоище. Ольгинская часовня — место притяжения всех туристов, место, где по легенде тысячу лет назад княгиня Ольга предрекла славу Пскову. Перед вами откроется хрестоматийный вид Псковского Крома и, ставшая уже знаменитой, надпись: «Россия начинается здесь».

    Деревня Старый Изборск

    В 30 километрах от Пскова, расположилась деревня Старый Изборск. В Средние века Изборск был крупным городом, через который проходили торговые пути, и входил в 10 древнейших городов Руси (первое упоминание Изборска в летописи датируется 862 годом). В 20 километрах от Изборска, на самой границе России, находится жемчужина Псковской земли — Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь. Единственный монастырь во всей России, где с 1473 года служба идет беспрестанно, он действовал и в годы Советской власти, и в годы Великой Отечественной Войны. Но наш монастырь это не только святая обитель, но и крепость, которая воевала от времен Ивана Грозного и до времен Петра I.

    Экскурсия в Пушкинские Горы

    Побывать на Псковской земле и прочувствовать её до конца невозможно без посещения уникального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. А. С. Пушкина. Здесь, на отчей земле, Пушкин получил импульс всему своему творчеству в дальнейшем. Пушкинские Горы были для великого поэта родным домом, кабинетом, приютом спокойствия, трудов и вдохновения. Мы посетим «поэта дом опальный» в Михайловском, последнее пристанище великого русского гения — его могилу у стен Успенской церкви Святогорского монастыря, а также, усадьбу ближайших друзей Александра Сергеевича, семьи Осиповых-Вульф, — «дом Лариных» в Тригорском.

    Экскурсия в Великий Новгород

    Посещение Музея деревянного зодчества «Витославлицы». «Витославлицы» – один из интереснейших музеев народного деревянного зодчества – расположен в 4-х километрах от Великого Новгорода, в живописной местности на берегу озера Мячино близ Юрьева монастыря. Музей находится на территории бывшей дворянской усадьбы Семевского — А. А. Орловой-Чесменской (первая половина XIX в.), больше известной как «Орловская мыза». Сейчас в музее собраны лучшие сохранившиеся до наших дней образцы народного деревянного зодчества. Среди которых типичные крестьянские усадьбы, деревенская кузница и конюшня, амбар и баня, деревянные храмы и колокольня.
    Театрализованная экскурсия по Новгородскому Кремлю и Ярославому дворищу
    Вы услышите о деяниях Владимира Красна Солнышка, Ярослава, сына его старшего, наречённого Мудрым, Александра Ярославича Хороброго, прозванного потомками Невским, государя Ивана Великого, да и внука его, Грозного царя. Предстанут перед вами прошлые деяния из истории нашей Руси и Великого Новограда, что случились сотни лет назад. Объекты показа: Софийский собор, звонница Софийского собора, памятник. «Тысячелетие России», Владычный двор, храмы XII–XV веков, Новгородская Печатня, Ганзейский фонтан.

    Важная информация:

      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п., с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов, совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:

      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной;
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • Встреча и проводы на ж/д вокзале
      • Размещение в отеле 2 ночи (2 ночи, номер выбранной категории)
      • Экскурсионная программа по Великому Новгороду
      • Экскурсия в Пушкинские горы
      • Автобусно-пешеходная экскурсия по Пскову
      • Экскурсия в Изборск и Печоры
      • Входные билеты на платные объекты
      • Пакет питания: 3 завтрака + 3 обеда
      • Трансферы по программе
      Что не входит
      • Ж/д билеты:
      • Москва – Псков фирменный поезд №010
      • В. Новгород – Москва поезд №042Ч
      • Личные расходы
      Место начала и завершения?
      ул. Вокзальная, д. 23, Псков
      Когда и сколько длится
      Когда: 07.05 / 27.05 / 11.06 / 01.07 / 15.07 / 05.08 / 09.09
      Экскурсия длится около 2 дней 12 часов
      Кто ещё будет вместе со мной?
      Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
      Важная информация
      • На основании указа Губернатора Псковской области №177-УГ от 26 ноября 2021 г. «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», с 10.12.2021 г. для заселения в отели/санатории и т. п., с 30.10.2021 г. при посещении музеев, музеев-заповедников, картинных и художественных галерей, театров и т. п., а также, кафе и ресторанов, совершеннолетним гражданам и необходимо предъявить один из документов:
      • QR код или документ в любом виде, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной
      • QR код или документ в любом виде о перенесенном заболевании COVID-19 в течение двенадцати месяцев (начиная с даты выздоровления).
      • Справка о медотводе, заверенная врачом + отрицательный результат ПЦР теста (не старше 48 часов)
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
      Можно задать вопрос до бронирования?
      Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

      07.05 / 27.05 / 11.06 / 01.07 / 15.07 / 05.08 / 09.09

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