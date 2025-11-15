Мои заказы

Императорская ферма – экскурсии в Пушкине

Найдено 5 экскурсий в категории «Императорская ферма» в Пушкине, цены от 2100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по улицам Пушкина
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Пешая
2 часа
213 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
Прогуляйтесь по Екатерининскому парку, посетите знаменитые дворцы и узнайте о жизни императоров и детстве А.С. Пушкина. Велосипедный тур возможен
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9800 ₽ за всё до 3 чел.
Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 дек в 13:45
2100 ₽ за человека
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
-
15%
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽6275 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    15 ноября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Спасибо Дарье за познавательную экскурсию по Царскому селу. Благодаря интересному живому рассказу открыли для себя новые места, которые посетим при следующей поездке. Дарья прекрасная рассказчица с глубокими знаниями истории и предлагаемых маршрутов, современная подача информации подойдет для посетителей любого возраста.
  • С
    Сергей
    3 ноября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Лучший гид в Царском Селе! Огромное спасибо за экскурсию!
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Замечательный гид, нам все очень понравилось. Интересно рассказывала, отвечала на наши вопросы.
    Если соберемся вновь посетить:Царское село, то в роли гида будим рассматривать только Дарью!!!!
    Если соберемся вновь посетить:Царское село, то в роли гида будим рассматривать только Дарью!!!!
  • Л
    Любовь
    27 октября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Благодарим от всей души Дарью, за чудесный день! Интересная экскурсия, красивое место.
    Рекомендуем!
    Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    26 октября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Отличный экскурсовод Дарья! Очень живой рассказ, преподносит всю информацию доступно и интересно…. Очень жаль что во дворце была не она…. Есть уже просто с чем сравнить… мы рекомендуем….
  • О
    Ольга
    19 октября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Огромное спасибо Дарье за столь великолепную экскурсию!!! Объемно, содержательно, увлекающе. Всем горячо рекомендую!!!
  • O
    Olga
    19 октября 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!
    
  • М
    Марина
    14 октября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Рекомендую эту экскурсию всем, Дарья прекрасный рассказчик.
  • Л
    Любовь
    7 октября 2025
    Прогулка по улицам Пушкина
    Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.
  • О
    Ольга
    6 октября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Были на экскурсии с Дарьей вечером после приезда. То есть мы были немного усталыми, но Дарья настолько талантливая рассказчица, что усталость проявилась только в конце экскурсии. Искренняя любовь и восхищение темой экскурсии не могут оставить равнодушными. Рекомендуем.
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.
  • А
    Анна
    2 октября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Спасибо огромное, экскурсоводу с большой буквы, Дарье! Дарья, профессионал своего дела! Столько нового мы узнали о нашем Пушкине! И как
    у вас написано и это правда экскурсия без скучных дат и фактов!
    Мы получили потрясающе информационное удовольствие!
    Такая замечательная экскурсия! Было очень интересно и познавательно!
    Спасибо, вам и замечательному экскурсоводу, Дарье!!!!

  • С
    Светлана
    21 сентября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Рекомендую Дашу, очень интересно рассказывает, маршрут включил множество интересных точек в парке, экскурсия включила в себя не только Царское село, но и некоторые интересные места Пушкина про которые не слышали никогда. Были в полном восторге от проверенной экскурсии
  • Л
    Лилия
    12 сентября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья невероятно начитанный, отзывчивый, интересно рассказывающий и очень чуткий собеседник. Очень рады, что сходили на экскурсию и посмотрели на город таким влюбленным в город и его историю взглядом!
  • И
    Ирина
    9 сентября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья профессионал своего дела. С самого начала создала приятную атмосферу и полностью адаптировала экскурсию под наши пожелания. У нас остались исключительно положительные эмоции.
  • Ю
    Юлия
    7 сентября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья великолепный рассказчик. Ее история звучит как увлекательный разговор, а не как сухие исторические факты. Интересно слушать и при этом
    история встает картинкой перед глазами, когда гуляешь по этим местам. При организации экскурсии были учтены все наши пожелания и даны рекомендации на будущие путешествия. Рекомендую Дарью однозначно!

    
  • А
    Артем
    5 сентября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Хочу выразить огромную благодарность Дарье за прекрасную экскурсию! Это был не просто монотонный пересказ фактов, а настоящее путешествие во времени.
    Дарья обладает удивительным талантом — она рассказывает настолько живо, интересно и с искренней любовью к своему делу, что время на экскурсии пролетает незаметно!

    Еще раз большое спасибо, крайне рекомендую

  • Д
    Дмитрий
    5 сентября 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья - замечательный рассказчик и очень обаятельный человек!
    2 часа экскурсии пролетели совсем незаметно, и нам хотелось продолжения!
    Очень рекомендуем и саму экскурсию, и Дарью как экскурсовода!
  • Т
    Татьяна
    26 августа 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Хочется сказать большое Спасибо Даше, сразу построилась под темп нашей семьи, экскурсия прошла на одном дыхании, узнали очень много интересного,
    исторические факты подавались так, чтобы заинтересовать подростка 14 лет, узнавать больше. Приехав на 2 дня в Царское село, думали что нам хватит этих дней для знакомства с городом, но благодаря Даше захотелось вернуться ещё и не один раз, мы поняли, что нам и недели мало будет. Ещё раз большое спасибо.

  • О
    Ольга
    17 августа 2025
    Царское Село - императорская резиденция в деталях и лицах
    Дарья - энергичный человек. Экскурсия была содержательной. Нас смутил только один момент. Дарья в своем рассказе использовала молодежный сленг (вероятно,
    ей самой не свойственный). Понимаю, что она позиционирует свой рассказ на определенную целевую аудиторию. Но с нашей аудиторией вышел промах. Хотя наши дети и принадлежат к молодежи (им, в частности, 12 и 16 лет), молодежь у нас в стране, по счастью, разная, есть такие кому по душе Пушкин-рэп, кто время проводит в тусовках и из книг читал с ненавистью одни лишь школьные учебники, но есть и другие. Не стоит гнаться за дешевой популярностью, это наша глубокая убежденность. Нашим детям привычен строгий академический стиль изложения, мы так и воспитывали их с детства. Выражения в духе "Екатерина топила за классицизм" им оказались настолько не близки, что они были расстроены в результате.

