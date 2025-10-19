Мои заказы

Знаменская церковь – экскурсии в Пушкине

Найдено 5 экскурсий в категории «Знаменская церковь» в Пушкине, цены от 2100 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прогулка по улицам Пушкина
Пешая
3 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по улицам Пушкина: исторические здания и интересные факты
Узнайте, как Пушкин хранит историческую память, и погрузитесь в атмосферу Царского Села. Увидите уникальные здания и услышите удивительные истории
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
11 дек в 09:30
12 дек в 09:30
8000 ₽ за всё до 2 чел.
Удивительное Царское Село
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительное Царское Село
Автопутешествие из Пушкина по малоизвестным уголкам императорской резиденции
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Волшебство Царского Села
Пешая
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 дек в 13:45
2100 ₽ за человека
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
Пройти по парадным залам, увидеть Янтарную комнату и услышать истории о жизни царей и прошлом страны
Завтра в 11:00
11 дек в 11:00
8000 ₽ за всё до 5 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Пешая
1.5 часа
-
15%
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽6275 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    19 октября 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!
    Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены наТамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на
  • А
    Алла
    10 октября 2025
    Удивительное Царское Село
    Совершили вчера экскурсию на автомобиле по Царском селу.
    5 часов пролетели как одно мгновение. Прикоснулись к удивительной истории Царского села.
    От истоков
    читать дальше

    его создания до сегодняшних дней. Удивительное сочетание осенней красоты парков и архитектурное многообразие прошедших эпох надолго останутся в нашей памяти. Спасибо Арине за энциклопедичекие знания истории и увлекательный рассказ.

  • Л
    Любовь
    7 октября 2025
    Прогулка по улицам Пушкина
    Очень понравилось. Узнали много интересного, мимо которого проходили и не знали. Благодарим.
  • И
    Ирина
    3 октября 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.
  • О
    Омельянчук
    3 октября 2025
    Удивительное Царское Село
    Прекрасная и интересная экскурсия и экскурсовод
  • Н
    Наталья
    17 августа 2025
    Прогулка по улицам Пушкина
    Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала, что в школе не освещалось. Город красивый, посмотреть обязательно нужно.
    Первый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узналаПервый раз были в Пушкине. Экскурсия немного перегружена историей и фактами. Воспринимать тяжеловато. Но многое узнала
  • M
    Maxim
    28 июля 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Брали экскурсию-квиз с Тамарой по Царскому селу. Очень понравилось 🔥

    Тамара отлично знает все исторические факты, интересно рассказывает, с лёгкостью заинтересовала детей и взрослых!

    Рекомендуем от всей души!
  • И
    Ииина
    12 июля 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Мы были в восторге, даже мой 6ти летний сын увлеченно слушал Тамару. Так здорово,они искали кусочки карты, чтобы потом получить
    читать дальше

    целую, при этом получая знания, которые наверняка запомнят. Спасибо Вам,Тамарочка, от всей души. Спасибо за подарки детям, Вы так все здорово приподнесли, еще и реквизиты для фото были у Вас. Нам всем очень понравилось. Познавательно,интересно,простым языком, душевно и увлекательно.

  • А
    Арина
    2 июля 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Вчера с двумя девочками 5 и 10 лет были на экскурсии в Царском селе с Тамарой. Замечательная познавательная экскурсия в
    читать дальше

    формате квеста. Искали фрагменты карты, обсуждали исторические моменты истории России, говорили о жизни имератриц того времени. Тамара прекрасна! С первых минут беседы и до конца экскурсии мы с детьми узнавали что-то новое! Маленькая 5 лет тоже в восторге! Активно участвовала и отвечала на вопросы. Дворец, сад, лицей, сам город… Очень познавательная прогулка. Рекомендую экскурсию с Тамарой 1000%! Не пожалеете!!!

  • А
    Анна
    25 июня 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Были на экскурсии 23 июня в Царском Селе по Екатерининскому парку с экскурсоводом Тамарой. Нас было 4 человека на экскурсии.
    читать дальше

    Экскурсия получилась очень душевной. Все были на одной волне. Тамара как будто чувствовала что нам интересно. Нам очень понравилось. Огромная благодарность Тамаре!

  • О
    Олег
    20 июня 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!
    Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детямОчень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям
  • Е
    Елена
    17 июня 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Вчера посетили экскурсию-квест "В погоне за кладом", дети остались довольны, взрослые -тоже. Прекрасный гид - Тамара, я уже порекомендовала друзьям.
    читать дальше

    Тамара очень мило общается с детьми. Грамотная подача материала, доступная даже детям, прекрасный русский язык. При следующем посещении Питера обязательно ещё запланируем экскурсию с Тамарой.

  • Е
    Елена
    26 мая 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Заказывала экскурсию для мамы и ее друзей. Такого внимательного, талантливого, креативного экскурсовода и великолепного рассказчика они еще не встречали! Радовались
    читать дальше

    как дети! Обошли парк, налюбовались цветами, разгадали кучу загадок, нафотографировались! Даже хмурая погода не испортила поход! Все сошлись во мнении, что получился настоящий праздник, - благодаря такому светлому, открытому человеку как Тамара, настоящему профессионалу, который просто обожает свое дело. Огромное, огромное спасибо от Галины, Людмилы и Валерия. Тамара- Вы лучшая!

  • А
    Алексей
    11 мая 2025
    Прогулка по улицам Пушкина
    Экскурсовод очень емко и подробно рассказывает о городе. Очень интересный маршрут. Рекомендую
  • Е
    Елена
    5 января 2025
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем очень понравилась. Тамара смогла
    читать дальше

    заинтересовать детей разного возраста, заранее подготовилась и разложили по всему парку части карты и подсказки. Несмотря на то, что дети замёрзли, они все равно увлечённо слушали экскурсовода и с удовольствием отвечали на вопросы. Было очень весело, с танцами, разной атрибутикой, конфетами и в конце с подарочками не только детям, но и взрослым. Обязательно порекомендуем данного экскурсовода и программу. С удовольствием ещё раз приедем и воспользуемся услугами Тамары.

    Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем
  • О
    Ольга
    14 ноября 2024
    Прогулка по улицам Пушкина
    Мы были на машине, поэтому много чего удалось посмотреть и при этом не замерзнуть. Информации Марина дает очень много, все
    читать дальше

    интересно. Но такой формат - на машине - оказался не очень удобен моему мужу, потому что он был за рулем и всё, что говорила Марина в процессе езды, он прослушал, так как отвлекался на незнакомую дорогу.

  • М
    Марина
    4 ноября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
  • А
    Анастасия
    3 ноября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
  • С
    Светлана
    31 октября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно.
  • А
    Александра
    29 октября 2024
    Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
    Отличный гид и отличная экскурсия! Спасибо 😍

Ответы на вопросы от путешественников по Пушкину в категории «Знаменская церковь»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пушкине
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка по улицам Пушкина
  2. Удивительное Царское Село
  3. Волшебство Царского Села
  4. Царское село: дворцы, парки и судьбы императоров
  5. Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Какие места ещё посмотреть в Пушкине
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Екатерининский парк
  2. Самое главное
  3. Александровский парк
  4. Царскосельский лицей
  5. Александровский дворец
  6. Екатерининский дворец
  7. Адмиралтейство
  8. Павильон Эрмитаж
Сколько стоит экскурсия по Пушкину в декабре 2025
Сейчас в Пушкине в категории "Знаменская церковь" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2100 до 14 500 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 66 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Пушкине на 2025 год по теме «Знаменская церковь», 66 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль