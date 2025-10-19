Мини-группа
до 10 чел.
Волшебство Царского Села
Прогуляться по Екатерининскому парку и окунуться в атмосферу императорского великолепия
Начало: На Садовой улице в Пушкине
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:45
Завтра в 13:45
11 дек в 13:45
2100 ₽ за человека
-
15%
Индивидуальная
до 6 чел.
Новогоднее Царское Село: в погоне за кладом
Погулять по паркам Царского Села, узнать о них интересные факты и найти новогодний подарок
Начало: Лицейский сад
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5334 ₽
6275 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Скандиэкскурсия в Александровском парке в Пушкине
Бодрым шагом с палками для скандинавской ходьбы за историями об императоре-стороннике ЗОЖ
Начало: У Александровского дворца
3 фев в 11:00
10 фев в 11:00
10 850 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOlga19 октября 2025Тамара - прекрасный гид, 1,5 часа пролетели незаметно, дети 6 и 9 лет были увлечены на протяжении всей экскурсии. Грамотная и легкая подача материала. Много интересных заданий, загадок, подарков. Всем рекомендую!
- ИИрина3 октября 2025Тамара, мы благодарим вас за познавательный квест. Понравился формат и даже мы взрослые познали новые детали! Вам удачи. Рекомендуем всем друзьям.
- MMaxim28 июля 2025Брали экскурсию-квиз с Тамарой по Царскому селу. Очень понравилось 🔥
Тамара отлично знает все исторические факты, интересно рассказывает, с лёгкостью заинтересовала детей и взрослых!
Рекомендуем от всей души!
- ИИиина12 июля 2025Мы были в восторге, даже мой 6ти летний сын увлеченно слушал Тамару. Так здорово,они искали кусочки карты, чтобы потом получить
- ААрина2 июля 2025Вчера с двумя девочками 5 и 10 лет были на экскурсии в Царском селе с Тамарой. Замечательная познавательная экскурсия в
- ААнна25 июня 2025Были на экскурсии 23 июня в Царском Селе по Екатерининскому парку с экскурсоводом Тамарой. Нас было 4 человека на экскурсии.
- ООлег20 июня 2025Очень понравилась прогулка с Тамарой. Квест, который она организовала, был интересен как взрослым, так и детям. Узнавать новое в игре всегда увлекательнее. Приятным бонусом были полученные от Тамары сувениры. Огромное ей спасибо и привет от туристов из Беларуси!
- ЕЕлена17 июня 2025Вчера посетили экскурсию-квест "В погоне за кладом", дети остались довольны, взрослые -тоже. Прекрасный гид - Тамара, я уже порекомендовала друзьям.
- ЕЕлена26 мая 2025Заказывала экскурсию для мамы и ее друзей. Такого внимательного, талантливого, креативного экскурсовода и великолепного рассказчика они еще не встречали! Радовались
- ЕЕлена5 января 2025Великолепный экскурсовод, прекрасная экскурсия, детям и взрослым очень понравилось. Несмотря на холодную морозную погоду, экскурсия всем очень понравилась. Тамара смогла
- ММарина4 ноября 2024Дети в восторге и говорят, что экскурсия превзошла все их ожидания. Еще и конфет наелись)
- ААнастасия3 ноября 2024Благодарим Тамару! Были на экскурсии с двумя маленьким детьми. Экскурсовод уделил время и деткам, и нам. Всем было интересно! Спасибо. Рекомендуем.
- ССветлана31 октября 2024Спасибо огромное экскурсаводу Тамаре за такое интересное и незабываемое знакомство с Царским Селом. Узнали много, чего в книжках не прочтешь, увидели то, что сами бы не нашли.) Были на экскурсии с двумя подростками, эмоций было куча, очень интересно и познавательно.
- ААлександра29 октября 2024Отличный гид и отличная экскурсия! Спасибо 😍
- ООльга23 сентября 2024Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу Тамаре за прекрасный рассказ о Царском Селе. Мы совершили чудесную прогулку по парку. Детей среди
- аалексей16 сентября 2024Нам очень понравилось. Тамара замечательный экскурсовод, с харизмой и редким чувством юмора. Большое ей спасибо.
- ИИнна10 сентября 2024Тамара прекрасно провела для нас экскурсию, все было четко организовано, от момента планирования, до нашей встречи и самого маршрута. Легкая
- ООльга3 августа 2024Прежде всего спасибо Тамаре за впечатления и легкость прогулки. Исключительно советую для первого знакомства с Екатерининским парком. Все прошло весело, довольно спокойно с учетом маленького ребенка, без чувства усталости и перегруженности, а главное при этом познавательно.
- ННаталья18 июля 2024Замечательная экскурсия с интересной подачей, которая особенно понравится детям. Без излишнего академизма, но при этом дочка информацию запомнила. Мы приятно провели время.
- ЛЛюдмила15 июля 2024Экскурсия-квест очень понравилась. Детям было интересно. Взрослым тоже. Тамара очень доходчиво и захватывающе рассказывала много интересных историй и фактов. Долго
