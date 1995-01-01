Чегемское ущелье и водопады
За селением Хушто-Сырт, по программе нашей экскурсии 🧭, начинается пешеходная прогулка 👣. Высокие и величественные, уходящие ввысь, стены ущелья украшены деревьями и кустарниками.
И вот водопады. Ручьи на черно-зеленых скалах вертикально обрываются к реке. Эти водопады называют «Слезы Таужан». Почему красавица Таужан так долго и горько плачет? Об этом вы обязательно узнаете, когда поедете на экскурсию ⛳ в Чегемское ущелье к Чегемским водопадам.
Не обошли вниманием этот дивный уголок и кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался знаменитый фильм 🎥 «Земля Санникова».
После пешеходной прогулки все туристы оценят национальную кавказскую кухню 🥧 детали
- Прогулка к водопадам и обратно занимает чуть более часа.
- Возьмите с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям) и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
- Надевайте удобную теплую одежду и обувь.