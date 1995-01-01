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Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»

4.6
14 отзывов
Машук
Машук – Гид из Пятигорска
Чегемские водопады завораживают своей красотой и мощью.

Местные с гордостью говорят — водопады находятся в самом красивом ущелье республики.

Этот дивное местечко заметили и режиссеры.

Здесь снимался фильм 🎥 «Земля Санникова».

Приглашаем вас увидеть эту красоту своими глазами.

У нас будет целый день, чтобы насладиться красотой водопадов и прочувствовать атмосферу этого места.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 800 ₽ за человека

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Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»
Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»

Что вы увидите

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
Чегемское ущелье и водопады
За селением Хушто-Сырт, по программе нашей экскурсии 🧭, начинается пешеходная прогулка 👣. Высокие и величественные, уходящие ввысь, стены ущелья украшены деревьями и кустарниками.
И вот водопады. Ручьи на черно-зеленых скалах вертикально обрываются к реке. Эти водопады называют «Слезы Таужан». Почему красавица Таужан так долго и горько плачет? Об этом вы обязательно узнаете, когда поедете на экскурсию ⛳ в Чегемское ущелье к Чегемским водопадам.
Не обошли вниманием этот дивный уголок и кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался знаменитый фильм 🎥 «Земля Санникова».
После пешеходной прогулки все туристы оценят национальную кавказскую кухню 🥧 детали
  • Прогулка к водопадам и обратно занимает чуть более часа.
  • Возьмите с собой: паспорт, свидетельство о рождении (детям) и деньги на дополнительные расходы (по маршрутам почти отсутствуют банкоматы).
  • Надевайте удобную теплую одежду и обувь.
Что входит
  • Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
  • Услуги профессионального водителя
  • Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами
Что не входит
  • Питание (по желанию в конце экскурсии попробуем кавказскую кухню)
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 Несколько мест посадки
Место завершения
🏁 Несколько мест высадки
Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»
Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»
Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»
Чегемские водопады — по местам фильма «Земля Санникова»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Машук
Машук
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14 отзывов оставили туристы

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