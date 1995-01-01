Чегемское ущелье и водопады

За селением Хушто-Сырт, по программе нашей экскурсии 🧭, начинается пешеходная прогулка 👣. Высокие и величественные, уходящие ввысь, стены ущелья украшены деревьями и кустарниками.

И вот водопады. Ручьи на черно-зеленых скалах вертикально обрываются к реке. Эти водопады называют «Слезы Таужан». Почему красавица Таужан так долго и горько плачет? Об этом вы обязательно узнаете, когда поедете на экскурсию ⛳ в Чегемское ущелье к Чегемским водопадам.

Не обошли вниманием этот дивный уголок и кинематографисты. В Чегемском ущелье снимался знаменитый фильм 🎥 «Земля Санникова».

После пешеходной прогулки все туристы оценят национальную кавказскую кухню 🥧 детали