Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Калмыкии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
5000
₽
за всё
Услышать о карме без мифов и при желании попробовать медитацию
10000
₽
за всё
Отправьтесь в незабываемое путешествие, где вас ждет глубокое погружение в духовное и культурное наследие Калмыкии! Наш путь начнется с посещения храм...
8000
₽
за всё
Это неспешная и яркая пешеходная экскурсия по самому центру Элисты, где переплетаются поэзия, музыка и буддийская духовность. Вы услышите истории о ма...
5
1 отзыв
6000
₽
за всё
Понять восточную духовность и ощутить спокойствие, которого часто не хватает в повседневной жизни
5
5 отзывов
6000
₽
за всё
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
5
10 отзывов
18000
₽
за всё
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
5
2 отзыва
11500
₽
за всё
Прикоснуться к духовным традициям Калмыкии и узнать, как религия стала частью культуры
5
83 отзыва
6000
₽
за всё
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
5
1 отзыв
9000
₽
за всё
Посетить три буддийские святыни - духовное сердце Калмыкии
Групповые экскурсии
5
1 отзыв
6000
₽
за чел.
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
5
1 отзыв
6400
₽
за чел.
Отправьтесь в гости к настоящему западному монголу, живущему в традиционной юрте. Познакомьтесь с уникальным бытом степной жизни, послушайте увлекател...
4.9
32 отзыва
1400
₽
за чел.
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Обзорные по городам
5
3 отзыва
5000
₽
за всё
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
5
2 отзыва
6000
₽
за чел.
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
5
1 отзыв
90000
₽
за всё
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
5
4 отзыва
6000
₽
за всё
Необычная и не похожая ни на что в стране Республика Калмыкия. Бескрайние степи и удивительная архитектура. Приятные люди и интересная история этих ме...
5
19 отзывов
90000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
4.9
32 отзыва
1400
₽
за чел.
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
4.8
18 отзывов
10500
₽
за всё
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем пешком по центру городу, полюбуемся на уникальную архитектуру Элисты, посетим ...
5
100 отзывов
6000
₽
за всё
Экскурсия по Элисте — это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы Калмыкии.
Водные прогулки
5
1 отзыв
14000
₽
за всё
Погрузитесь в удивительное путешествие по Калмыкии, где вас ждёт Розовое озеро с его волшебным цветом и целебной грязью, а также Поющие барханы, издаю...
5
5 отзывов
25000
₽
за всё
Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, к озеру, являющемуся важным центро...
Туры на автомобиле
5
10 отзывов
18000
₽
за всё
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
5
2 отзыва
11500
₽
за всё
Прикоснуться к духовным традициям Калмыкии и узнать, как религия стала частью культуры
5
83 отзыва
6000
₽
за всё
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
5
1 отзыв
от
15000
₽
за чел.
Познакомиться с национальной кухней Калмыкии - на вкус и слух
5
1 отзыв
90000
₽
за всё
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
5
19 отзывов
90000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
5
48 отзывов
от
24000
₽
за чел.
Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов
4.9
53 отзыва
от
6000
₽
за всё
Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников
5
243 отзыва
6000
₽
за всё
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Гастрономические туры
5
10 отзывов
18000
₽
за всё
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
5
83 отзыва
6000
₽
за всё
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
5
1 отзыв
от
15000
₽
за чел.
Познакомиться с национальной кухней Калмыкии - на вкус и слух
5
1 отзыв
90000
₽
за всё
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
5
19 отзывов
90000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Последние отзывы об экскурсиях по Калмыкии
Е
Дата посещения: 2 июл 2026
Огромное благодарность Ольге за организацию и Эмме экскурсоводу Эмме за интереснейший рассказ про Элисту и погружение в суть буддизма, многое оказалось совсем новым. Искренне рекомендуем!
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В
Дата посещения: 25 апр 2026
От всей души рекомендую экскурсовода Константина! Я очень впечатлена! он не просто провёл экскурсию, а погрузил в культуру и обычаи
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Б
Дата посещения: 19 апр 2026
Замечательный гид! Провёл экскурсию для нас с детьми, рассказал нам о прошлом и настоящем Калмыкии, поиграли в кости и погадали
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С
Дата посещения: 12 апр 2026
Все прошло отлично. Спасибо за профессионализм.
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Ю
Дата посещения: 21 авг 2025
Благодарим за познавательную экскурсию. понравилось то, что Константин пошел нам навстречу и начали экскурсию на 2 часа раньше, потому что мы были в городе проездом и ограничены по времени. Всех благ!
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Е
Дата посещения: 13 июн 2025
Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
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Ю
Дата посещения: 2 июн 2025
Огромное спасибо Константину за содержатетельное и приятное общение! Эрудированный и разносторнний собеседник, патриот свой малой Родины, вызывает уважение и желание
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А
Дата посещения: 30 апр 2025
Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
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Е
Спасибо Наяну за экскурсию
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М
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
Александр даже
Александр даже
+1
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