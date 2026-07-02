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Экскурсии по Калмыкии и городам

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Элиста

Индивидуальные экскурсии

Элиста экскурсии. Золотая обитель Будды Шакьямуни.
Элиста экскурсии. Золотая обитель Будды Шакьямуни.
5000
за всё
Услышать о карме без мифов и при желании попробовать медитацию
Элиста
Дорога к вере и традициям: тайны Калмыцкой земли
Дорога к вере и традициям: тайны Калмыцкой земли
10000
за всё
Отправьтесь в незабываемое путешествие, где вас ждет глубокое погружение в духовное и культурное наследие Калмыкии! Наш путь начнется с посещения храм...
Элиста
Культурное сердце Элисты: от поэтов до Будды
Культурное сердце Элисты: от поэтов до Будды
8000
за всё
Это неспешная и яркая пешеходная экскурсия по самому центру Элисты, где переплетаются поэзия, музыка и буддийская духовность. Вы услышите истории о ма...
Элиста
Золотая обитель Будды Шакьямуни - крупнейший буддийский храм в Европе (на вашем авто)
Золотая обитель Будды Шакьямуни - крупнейший буддийский храм в Европе (на вашем авто)
5
1 отзыв
6000
за всё
Понять восточную духовность и ощутить спокойствие, которого часто не хватает в повседневной жизни
Элиста
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
5
5 отзывов
6000
за всё
Познакомиться с буддизмом и духовными святынями Элисты
Элиста
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
5
10 отзывов
18000
за всё
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Элиста
Тропа буддиста в Элисте
Тропа буддиста в Элисте
5
2 отзыва
11500
за всё
Прикоснуться к духовным традициям Калмыкии и узнать, как религия стала частью культуры
Элиста
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
5
83 отзыва
6000
за всё
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
Элиста
Места силы, покоя и вдохновения в Элисте (на вашем авто)
Места силы, покоя и вдохновения в Элисте (на вашем авто)
5
1 отзыв
9000
за всё
Посетить три буддийские святыни - духовное сердце Калмыкии
Элиста

Групповые экскурсии

Тайны буддийских храмов Элисты
Тайны буддийских храмов Элисты
5
1 отзыв
6000
за чел.
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Элиста
В гости к западным монголам
В гости к западным монголам
5
1 отзыв
6400
за чел.
Отправьтесь в гости к настоящему западному монголу, живущему в традиционной юрте. Познакомьтесь с уникальным бытом степной жизни, послушайте увлекател...
Элиста
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
4.9
32 отзыва
1400
за чел.
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Элиста

Обзорные по городам

Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
Знакомство с тибетским буддизмом в Элисте
5
3 отзыва
5000
за всё
Побывать в крупнейшем буддийском храме Европы и сделать первый шаг к знакомству с религией
Элиста
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
Обзорная экскурсия по Элисте с посещением хурула
5
2 отзыва
6000
за чел.
Побывать в самом крупном буддийском храме Европы и увидеть самого высокого в России Будду Шакьямуни
Элиста
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
5
1 отзыв
90000
за всё
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
Элиста
Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
5
4 отзыва
6000
за всё
Необычная и не похожая ни на что в стране Республика Калмыкия. Бескрайние степи и удивительная архитектура. Приятные люди и интересная история этих ме...
Элиста
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
5
19 отзывов
90000
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Элиста
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
Иммерсивная экскурсия «Элиста - город исполнения желаний»
4.9
32 отзыва
1400
за чел.
Пагода Семи дней, Золотые ворота, калмыцкие танцы и обряд у «Белого старца»
Элиста
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
4.8
18 отзывов
10500
за всё
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем пешком по центру городу, полюбуемся на уникальную архитектуру Элисты, посетим ...
Элиста
Элиста - степная жемчужина
Элиста - степная жемчужина
5
100 отзывов
6000
за всё
Экскурсия по Элисте — это ознакомление с достопримечательностями, культовыми сооружениями столицы Калмыкии.
Элиста

Водные прогулки

Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану
Тур к Розовому озеру, «Поющим» барханам и горящему артезиану
5
1 отзыв
14000
за всё
Погрузитесь в удивительное путешествие по Калмыкии, где вас ждёт Розовое озеро с его волшебным цветом и целебной грязью, а также Поющие барханы, издаю...
Элиста
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
5
5 отзывов
25000
за всё
Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, к озеру, являющемуся важным центро...
Элиста

Туры на автомобиле

Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
5
10 отзывов
18000
за всё
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Элиста
Тропа буддиста в Элисте
Тропа буддиста в Элисте
5
2 отзыва
11500
за всё
Прикоснуться к духовным традициям Калмыкии и узнать, как религия стала частью культуры
Элиста
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
5
83 отзыва
6000
за всё
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
Элиста
Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
5
1 отзыв
от
15000
за чел.
Познакомиться с национальной кухней Калмыкии - на вкус и слух
Элиста
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
5
1 отзыв
90000
за всё
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
Элиста
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
5
19 отзывов
90000
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Элиста
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
5
48 отзывов
от
24000
за чел.
Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов
Элиста
Подношение даров степным духам
Подношение даров степным духам
4.9
53 отзыва
от
6000
за всё
Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников
Элиста
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
5
243 отзыва
6000
за всё
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Элиста

Гастрономические туры

Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
Экологический маршрут «Страна Бумба» - из Элисты
5
10 отзывов
18000
за всё
Отправиться к розовому озеру и поющим барханам (всё включено)
Элиста
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
5
83 отзыва
6000
за всё
Покажу калмыцкие танцы, расскажу про буддизм и погадаю на костях
Элиста
Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
Гастрокультура Элисты - трапеза в степи
5
1 отзыв
от
15000
за чел.
Познакомиться с национальной кухней Калмыкии - на вкус и слух
Элиста
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
По местам боевых действий времён ВОВ (на 2 дня из Элисты)
5
1 отзыв
90000
за всё
Побывать в калмыцком Сталинграде и узнать, как шли бои
Элиста
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
В гости к покорителям степей: 2 дня в Калмыкии
5
19 отзывов
90000
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Элиста

Последние отзывы об экскурсиях по Калмыкии

Е
Столица калмыцких степей и Золотая обитель Будды Шакьямуни
Дата посещения: 2 июл 2026
Огромное благодарность Ольге за организацию и Эмме экскурсоводу Эмме за интереснейший рассказ про Элисту и погружение в суть буддизма, многое оказалось совсем новым. Искренне рекомендуем!
Огромное благодарность Ольге за организацию и Эмме экскурсоводу Эмме за интереснейший рассказ про Элисту и погружение
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В
Подношение даров степным духам
Дата посещения: 25 апр 2026
От всей души рекомендую экскурсовода Константина! Я очень впечатлена! он не просто провёл экскурсию, а погрузил в культуру и обычаи
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калмыков. Отдельное спасибо за понятный и увлекательный рассказ о буддизме, чувствуется глубокое знание темы и искренняя любовь к своему делу. Константин, спасибо за вашу работу!

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Б
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Дата посещения: 19 апр 2026
Замечательный гид! Провёл экскурсию для нас с детьми, рассказал нам о прошлом и настоящем Калмыкии, поиграли в кости и погадали
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на костях, указал нам место, где цвели тюльпаны (съездили самостоятельно, это недалеко) – это отдельный восторг! Наян превосходный рассказчик, с юмором, постарался передать нам местный колорит. Обязательно побываем в Калмыкии ещё, там есть на что посмотреть, очень много. И обязательно найдем Наяна!

Замечательный гид! Провёл экскурсию для нас с детьми, рассказал нам о прошлом и настоящем Калмыкии, поиграли
Замечательный гид! Провёл экскурсию для нас с детьми, рассказал нам о прошлом и настоящем Калмыкии, поиграли
Замечательный гид! Провёл экскурсию для нас с детьми, рассказал нам о прошлом и настоящем Калмыкии, поиграли
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С
Познать Элисту пятью органами чувств
Дата посещения: 12 апр 2026
Все прошло отлично. Спасибо за профессионализм.
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Ю
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Дата посещения: 21 авг 2025
Благодарим за познавательную экскурсию. понравилось то, что Константин пошел нам навстречу и начали экскурсию на 2 часа раньше, потому что мы были в городе проездом и ограничены по времени. Всех благ!
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Е
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Дата посещения: 13 июн 2025
Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
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Ю
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Дата посещения: 2 июн 2025
Огромное спасибо Константину за содержатетельное и приятное общение! Эрудированный и разносторнний собеседник, патриот свой малой Родины, вызывает уважение и желание
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ещё раз приехать в Калмыкию и вновь побывать на увлекательных экскурсиях! Ночь в степи- перезагрузка для городского жителя, рекомендую! Всё продумано, атмосферно и безопасно! Даже мой подросток с удовольствием провел 3 дня в компании Константина и слушал!

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А
Познать Элисту пятью органами чувств
Дата посещения: 30 апр 2025
Экскурсия понравилась, Александр культурный веселый гид, любящий свою республику и культуру. Смог заинтересовать детей и подростков. Самостоятельные прогулки не имели бы такого полезного эффекта…
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Е
Прогулка по Элисте - с танцующим гидом
Спасибо Наяну за экскурсию
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М
Познать Элисту пятью органами чувств
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
Александр даже
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дал нам продегустировать местные кушанья в ходе экскурсии: кумыс и сыр, также посоветовал, где поужинать и что ещё посмотреть.
Александр большой шутник, так что если вы хотите «кондовую» экскурсию, то вам может не понравиться. Но мы остались довольны. Спасибо!

Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.+1
Экскурсия с Александром нам очень понравилась. В ходе экскурсии мы посетили ключевые места Элисты, в том числе и хурул.
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