Экскурсии в городах Республики Калмыкия
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Калмыкия или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4000
₽
за чел.
В этой экскурсии мы предоставим возможность отдохнуть от городской суеты
5
1 отзыв
39000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
4.9
14 отзывов
1300
₽
за всё
Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
5
1 отзыв
от
14000
₽
за всё
Экологическая поездка, во время которой вас ждёт несколько экскурсий: экскурсия по Розовому озеру, экскурсия по Поющим
от
18000
₽
за всё
Инфраструктура маршрута включает в себя смотровую вышку, информационные стенды, пешеходный мост, беседку-скрадок, пеньки
от
18000
₽
за всё
Основная цель посещения заповедника для большей части туристов - наблюдение в дикой природе степной антилопы-сайгака
от
14000
₽
за всё
Экологическая экскурсия в единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных
5
1 отзыв
5000
₽
за всё
Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы, мы посетим Сякюсн-сюме - буддийский храм
6000
₽
за всё
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому городу, заглянем
Обзорные по городам
5
1 отзыв
39000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
4.9
14 отзывов
1300
₽
за всё
Увидеть главные памятники столицы, узнать историю региона и проникнуться восточным колоритом
6000
₽
за всё
Эта экскурсия позволит вам рассмотреть город со всех сторон, мы пройдем по нему пешком по старому городу, заглянем
4.8
21 отзыв
4900
₽
за всё
Культовые достопримечательности города, крупнейший буддийский храм в Европе и Сити-Чесс
4.9
102 отзыва
3800
₽
за всё
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Туры на автомобиле
5
1 отзыв
39000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
4.6
14 отзывов
5000
₽
за всё
Провести ритуал в месте силы и узнать о древних верованиях кочевников
4.9
18 отзывов
15000
₽
за всё
Путешествие из Элисты по маршруту Ноева ковчега и погружение в быт кочевых народов
4.9
102 отзыва
3800
₽
за всё
О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов
Гастрономические туры
5
1 отзыв
39000
₽
за всё
Познакомиться с самобытной культурой, религией, кухней Калмыкии и вдохновиться ее степными барханами
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Калмыкия
- ИИра30 апреля 2022Была прогулка с Александром. В целом, позитивно и хорошо. Не все конечно, материал обширный, но много рассказал.
- ССтефания30 апреля 2022Обычно я много знаю и меня слушают, а тут я слушала и было что))) Советую, конечно!
- ЕЕкатерина27 апреля 2022Большая благодарность Константину, увлечённому своим делом, и это заряжает и заражает. Все мы знаем, что часто приехал в город, погулял, ага, ничего особенного и ничто не впечатлило и не знаешь, зачем ездил. Вот если вы НЕ любите так путешествовать, если вам ВАЖНО, что и как, и где, и почему, и если вы хотите получить ВПЕЧАТЛЕНИЕ, а не галочку поставить, то нужен проводник. Но с этой задачей не каждый справится - нужны знания и любовь к своему краю. И это всё есть у Константина. Поэтому, на мой взгляд, раздумывать - стоит ли, не имеет смысла. СтОит, и это будет одним из самых запоминающихся событий в путешествии.
- ААнжелика27 апреля 2022Нашим годом был Бадма. Очень интересный, общительный и знающий историю своего народа. Большое спасибо за доставленное удовольствие от общения и урок истории!
- ГГалина26 апреля 2022Хорошая обзорная экскурсия. Наш экскурсовод, Александр, рассказал много интересного, ответил на наши вопросы, порекомендовал достопримечательности в окрестностях Элисты. Рекомендую.
- ДДмитрий23 апреля 2022Огромное спасибо гиду Константину за замечательную экскурсию по загадочной Калмыкии. Увидели прекрасные цветущие степные тюльпаны,ирисы, подснежники, Одинокий тополь - священное место для буддистов. узнали много о истории Элисты, буддизме, посетили прекрасные буддийские храмы. Ознакомились с национальной кухней калмыков. Открылся новый взгляд на историю Всемирного потопа. Очень благодарны и,надеемся,до новых встреч!
- ААся21 апреля 2022Константин - мастер своего дела. Интересно рассказывает, прекрасно знает историю, раскрывает любопытные факты, о которых раньше не задумывалась или не знала. Могу смело рекомендовать! Здоровья и процветания Константину и его делу.
- ккатя19 апреля 2022Я собиралась в Калмыкию год! Но все как-то не складывалось по времени. Целый год я наблюдала и читала отзывы о гидах, и Костю давно заприметила. Но собирать по несколько экскурсий не хотелось. Не понятно, где жить (чтобы бюджетно), что делать между экскурсиями в маленькой Элисте без машины. И вдруг… прямо подарок судьбы какой-то. Обнаружила тур на 2 дня, ещё и с проживанием. Честно, первый раз такое встретила на трипстере. И написала Косте. И как-то уже в сообщениях стало понятно, что все сложилось удачно. Мало того, что получили сразу рекомендации, как и куда лететь (элистинский аэропорт-то закрыт), ещё и все детали и хотелки обсудили накануне. Все случилось, как я и хотела. Успели все! Подросток 17-и лет вспоминает до сих пор и с тёплом. А удивить наших подростков сейчас непросто. Отдельно хочу отметить любовь Кости к традициям, глубочайшие знания истории своего (и не только) народа. Это просто клондайк знаний о кочевой культуре! Специально пишу отзыв неделю спустя, думала, что разложится все по полочкам и какой-то косячок, да найдётся. Но нет))) все улеглось, не нашёлся. В общем, Калмыкия - интересное и правильное направление. А если на пару-тройку дней, то только с Костей.
- ММарина18 апреля 2022Экскурсии с Константином - огонь!!! Мы не первый раз ездим с ним, но отзыв не оставляла в прошлый раз. Поэтому хочу все написать за все поездки одним махом. Степи, скажите не интересно, а вот и нет. Поющий бархан, редкие животные и птицы, катание на верблюдах, священное дерево, красивушие храмы, розовое озеро, горящий источник и многое другое. В общей сложности 4 дня ездили по Калмыкии с этим гидом, включая ночевку в степи. Встретил - кормил вкуснейшей калмыцкой едой в кафешках, где кушают местные. Нам выделил самую лучший номер в собственном отеле с хорошим видом. Константин глубоко погружает в быт кочевников и буддизм. Город Элиста начинает открываться с совершенно новой стороны во время экскурсии. Видно, что человек любит свою работу и людей, хочет донести любовь к своему народу и краю нам. Куда бы не приезжали везде везло: видели в степях животных редких, горящий источник произвел сильное впечатление на мужа (это был сюрприз, такого он не ожидал), встреча рассвета в степи наполнило спокойствием и безмятежностью, а тюльпаны дикие - это отдельная история. Повезло их увидеть. . Сейчас такое время, что хочется уединения. Калмыкия это дает. Вот 100%. После моих постов в соц сетях многие знакомые тоже хотят сюда приехать и окунуться в необычную атмосферу бескрайней степи.
- DDmitriy18 апреля 2022Отзыв на: Подношение даров степным духамОчень интересный экскурсовод, каждая минута экскурсии сопровождалась захватывающим рассказом. Спасибо за углубленное знакомство с буддизмом! Константин зная что мы на подношении будем с детьми озаботился чем увлечь и детей.
- DDmitriy18 апреля 2022Спасибо за знакомство с Элистой и основам буддизма.
- РРузана15 апреля 2022Все отлично!
- ММария13 апреля 2022Гиляна очень хороший гид. Калмыкия прекрасна и интересна.
- ВВероника11 апреля 2022Александру спасибо большое! Мы второй раз в Элисте, узнали много нового и интересного. Александр - отличный организатор - смог подобрать для нас время экскурсии, хотя мы обратились с запросом менее чем за сутки (так делать, конечно, не надо, но раньше у нас не было ясности относительно дня и времени прибытия 🤷♀️). Потом ещё порекомендовал нам места с калмыцкой кухней 👍, а также куда ещё можно сходить/съездить в Калмыкии. Рекомендуем 😉.
- ННикита11 апреля 2022Огромное спасибо Александру за содержательную и интересную экскурсию Обаятельный и эрудированный экскурсовод. Хорошо продуманная и организованная экскурсия
- ААлексей4 апреля 2022Отличная экскурсия. Константин прекрасный рассказчик, эрудированный и тактичный, влюбленный в своё дело. Всё это даёт потрясающий результат и экскурсия проходит очень быстро. (( Приятным бонусом для супруги были фото в национальном костюме, любезно предоставленные Константином. Одним словом - вы точно не разочаруетесь.
- ООксана28 марта 2022Экскурсия по Элисте была очень интересной. Гид погружал нас в мир истории города, истории народа, буддизма. Время пролетело быстро и интересно. 😊👍
- ммария11 марта 2022Александру хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию! было настолько интересно, без воды и информативно, что слушалось его, буквально, разинув рот. он даже отрывок из эпоса нам читал (наизусть)😍. и принес с собой папку с наглядными картинами. на все наши вопросы ответил, и историю возникновения калмыцкого народа рассказал, и загадки нам позагадывал. супер! обязательно его посоветую всем друзьям, кто поедет в ваши края
- ССтанислав7 марта 2022Всё хорошо. Константин грамотный, приятный гид. Мы очень довольны экскурсией. Рекомендуем!
- ААлександра22 февраля 2022Очень приятная и душевная экскурсия! Немного по-другому ощущаешь историю и самого калмыцкого народа, и тибетского буддизма, который закрепился именно на этой земле, если своими глазами видишь ключевые места города. Очень интересный рассказ Константина - с живыми примерами, понятными аналогиями, объемным содержанием. Порадовало внимательное отношение к вопросам и желание действительно максимально понятно донести всю информацию. За вкусный калмыцкий чай - отдельное спасибо!:)