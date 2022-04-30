И Ира 4 Отзыв на: Элиста - дочь калмыцких степей Была прогулка с Александром. В целом, позитивно и хорошо. Не все конечно, материал обширный, но много рассказал.

С Стефания 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Обычно я много знаю и меня слушают, а тут я слушала и было что))) Советую, конечно!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Большая благодарность Константину, увлечённому своим делом, и это заряжает и заражает. Все мы знаем, что часто приехал в город, погулял, ага, ничего особенного и ничто не впечатлило и не знаешь, зачем ездил. Вот если вы НЕ любите так путешествовать, если вам ВАЖНО, что и как, и где, и почему, и если вы хотите получить ВПЕЧАТЛЕНИЕ, а не галочку поставить, то нужен проводник. Но с этой задачей не каждый справится - нужны знания и любовь к своему краю. И это всё есть у Константина. Поэтому, на мой взгляд, раздумывать - стоит ли, не имеет смысла. СтОит, и это будет одним из самых запоминающихся событий в путешествии.

А Анжелика 5 Отзыв на: Элиста - степной оазис и буддийский центр Нашим годом был Бадма. Очень интересный, общительный и знающий историю своего народа. Большое спасибо за доставленное удовольствие от общения и урок истории!

Г Галина 5 Отзыв на: Элиста - дочь калмыцких степей Хорошая обзорная экскурсия. Наш экскурсовод, Александр, рассказал много интересного, ответил на наши вопросы, порекомендовал достопримечательности в окрестностях Элисты. Рекомендую.

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Огромное спасибо гиду Константину за замечательную экскурсию по загадочной Калмыкии. Увидели прекрасные цветущие степные тюльпаны,ирисы, подснежники, Одинокий тополь - священное место для буддистов. узнали много о истории Элисты, буддизме, посетили прекрасные буддийские храмы. Ознакомились с национальной кухней калмыков. Открылся новый взгляд на историю Всемирного потопа. Очень благодарны и,надеемся,до новых встреч!

А Ася 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Константин - мастер своего дела. Интересно рассказывает, прекрасно знает историю, раскрывает любопытные факты, о которых раньше не задумывалась или не знала. Могу смело рекомендовать! Здоровья и процветания Константину и его делу.

к катя 5 Отзыв на: В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии Я собиралась в Калмыкию год! Но все как-то не складывалось по времени. Целый год я наблюдала и читала отзывы о гидах, и Костю давно заприметила. Но собирать по несколько экскурсий не хотелось. Не понятно, где жить (чтобы бюджетно), что делать между экскурсиями в маленькой Элисте без машины. И вдруг… прямо подарок судьбы какой-то. Обнаружила тур на 2 дня, ещё и с проживанием. Честно, первый раз такое встретила на трипстере. И написала Косте. И как-то уже в сообщениях стало понятно, что все сложилось удачно. Мало того, что получили сразу рекомендации, как и куда лететь (элистинский аэропорт-то закрыт), ещё и все детали и хотелки обсудили накануне. Все случилось, как я и хотела. Успели все! Подросток 17-и лет вспоминает до сих пор и с тёплом. А удивить наших подростков сейчас непросто. Отдельно хочу отметить любовь Кости к традициям, глубочайшие знания истории своего (и не только) народа. Это просто клондайк знаний о кочевой культуре! Специально пишу отзыв неделю спустя, думала, что разложится все по полочкам и какой-то косячок, да найдётся. Но нет))) все улеглось, не нашёлся. В общем, Калмыкия - интересное и правильное направление. А если на пару-тройку дней, то только с Костей.

М Марина 5 Отзыв на: Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников Экскурсии с Константином - огонь!!! Мы не первый раз ездим с ним, но отзыв не оставляла в прошлый раз. Поэтому хочу все написать за все поездки одним махом. Степи, скажите не интересно, а вот и нет. Поющий бархан, редкие животные и птицы, катание на верблюдах, священное дерево, красивушие храмы, розовое озеро, горящий источник и многое другое. В общей сложности 4 дня ездили по Калмыкии с этим гидом, включая ночевку в степи. Встретил - кормил вкуснейшей калмыцкой едой в кафешках, где кушают местные. Нам выделил самую лучший номер в собственном отеле с хорошим видом. Константин глубоко погружает в быт кочевников и буддизм. Город Элиста начинает открываться с совершенно новой стороны во время экскурсии. Видно, что человек любит свою работу и людей, хочет донести любовь к своему народу и краю нам. Куда бы не приезжали везде везло: видели в степях животных редких, горящий источник произвел сильное впечатление на мужа (это был сюрприз, такого он не ожидал), встреча рассвета в степи наполнило спокойствием и безмятежностью, а тюльпаны дикие - это отдельная история. Повезло их увидеть. . Сейчас такое время, что хочется уединения. Калмыкия это дает. Вот 100%. После моих постов в соц сетях многие знакомые тоже хотят сюда приехать и окунуться в необычную атмосферу бескрайней степи.

D Dmitriy 5 Отзыв на: Подношение даров степным духам Очень интересный экскурсовод, каждая минута экскурсии сопровождалась захватывающим рассказом. Спасибо за углубленное знакомство с буддизмом! Константин зная что мы на подношении будем с детьми озаботился чем увлечь и детей.

D Dmitriy 5 Отзыв на: Элиста - степной оазис и буддийский центр Спасибо за знакомство с Элистой и основам буддизма.

Р Рузана 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Все отлично!

М Мария 5 Отзыв на: Элиста - степной оазис и буддийский центр Гиляна очень хороший гид. Калмыкия прекрасна и интересна.

В Вероника 5 Отзыв на: Элиста - дочь калмыцких степей Александру спасибо большое! Мы второй раз в Элисте, узнали много нового и интересного. Александр - отличный организатор - смог подобрать для нас время экскурсии, хотя мы обратились с запросом менее чем за сутки (так делать, конечно, не надо, но раньше у нас не было ясности относительно дня и времени прибытия 🤷‍♀️). Потом ещё порекомендовал нам места с калмыцкой кухней 👍, а также куда ещё можно сходить/съездить в Калмыкии. Рекомендуем 😉.

Н Никита 5 Отзыв на: Элиста - дочь калмыцких степей Огромное спасибо Александру за содержательную и интересную экскурсию Обаятельный и эрудированный экскурсовод. Хорошо продуманная и организованная экскурсия

А Алексей 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Отличная экскурсия. Константин прекрасный рассказчик, эрудированный и тактичный, влюбленный в своё дело. Всё это даёт потрясающий результат и экскурсия проходит очень быстро. (( Приятным бонусом для супруги были фото в национальном костюме, любезно предоставленные Константином. Одним словом - вы точно не разочаруетесь.

О Оксана 5 Отзыв на: Элиста - степной оазис и буддийский центр Экскурсия по Элисте была очень интересной. Гид погружал нас в мир истории города, истории народа, буддизма. Время пролетело быстро и интересно. 😊👍

м мария 5 Отзыв на: Элиста - дочь калмыцких степей Александру хотелось бы сказать огромное спасибо за экскурсию! было настолько интересно, без воды и информативно, что слушалось его, буквально, разинув рот. он даже отрывок из эпоса нам читал (наизусть)😍. и принес с собой папку с наглядными картинами. на все наши вопросы ответил, и историю возникновения калмыцкого народа рассказал, и загадки нам позагадывал. супер! обязательно его посоветую всем друзьям, кто поедет в ваши края

С Станислав 5 Отзыв на: Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию Всё хорошо. Константин грамотный, приятный гид. Мы очень довольны экскурсией. Рекомендуем!