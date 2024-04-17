Авторские туры по Рязанской области

Туры в городах Рязанской области

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Листвянка
Рязань

Индивидуальные экскурсии

Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
16500
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Рязань
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
10900
за чел.
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Рязань

Групповые экскурсии

Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
16500
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Рязань
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
10900
за чел.
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Рязань
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Масленичный разгуляй по Рязани и области
от
10900
за чел.
Приглашаем вас окунуться в мир народных гуляний! Вас ждет традиционное празднование Масленицы со скоморошьими плясками, конкурсами и, конечно же, вкус...
Рязань
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
от
10300
за чел.
В первый день вас ждет экскурсия по Рязани, а также посещение скандинавской рыбацкой деревни и тематического развлекательного комплекса. Во второй вы ...
Рязань
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
от
10600
за чел.
Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных. Прогуляетесь по территории музея-запо...
Рязань

Обзорные по городам

Осеннее знакомство с Листвянкой
Осеннее знакомство с Листвянкой
5
3 отзыва
от
32700
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых в поселке Листвянка. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественни...
Листвянка
Летнее знакомство с Листвянкой
Летнее знакомство с Листвянкой
5
3 отзыва
от
32700
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых в поселке Листвянка. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественни...
Листвянка
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
Двухдневный тур «От Тридевятого царства до Норвежской деревни»
от
10300
за чел.
В первый день вас ждет экскурсия по Рязани, а также посещение скандинавской рыбацкой деревни и тематического развлекательного комплекса. Во второй вы ...
Рязань
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
В гости к известным рязанцам (2 дня/1 ночь)
от
10600
за чел.
Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных. Прогуляетесь по территории музея-запо...
Рязань

Водные прогулки

Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
16500
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Рязань
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
Большое путешествие. Круиз по Байкалу
5
3 отзыва
от
110000
за чел.
Большое путешествие по величественному Байкалу на теплоходе комфорт-класса. Приглашаем вас в незабываемый круиз по самым заповедным уголкам славного о...
Листвянка
Золотое кольцо Байкала. Круиз
Золотое кольцо Байкала. Круиз
5
3 отзыва
от
98000
за чел.
Круиз по золотому кольцу Байкала на теплоходе комфорт-класса. Незабываемое путешествие по самым заповедным уголкам знаменитого озера-моря, необъятные ...
Листвянка
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
Дыхание Байкала. Активный тур на байдарках
5
3 отзыва
75000
за чел.
Любоваться Байкалом лучше всего с воды. Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу незабываемых впечатлений, сможете побывать в самых укромны...
Листвянка
На байдарках по реке Пра за 4 дня
На байдарках по реке Пра за 4 дня
5
3 отзыва
17500
за чел.
Река берет свое начало из Великих озер выше города Спас-Клепики и впадает в Оку недалеко от города Касимов. Сплав начинается у города Спас-Клепики. Ма...
Рязань
На байдарках по реке Пра за 8 дней
На байдарках по реке Пра за 8 дней
5
3 отзыва
23150
за чел.
Пра — одна из самых красивых рек средней полосы России. Протекает по особо охраняемой территории Рязанской Мещеры (Национального парка Мещерский и Окс...
Рязань

Туры на автомобиле

Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
16500
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Рязань

Экскурсионные туры на несколько дней

Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
5
3 отзыва
от
12390
за чел.
В этом туре Вы окунетесь в уют старинных городов Московской и Рязанской областей и познакомитесь с их гастрономическими и архитектурными жемчужинами. ...
Рязань
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
Рязанские выходные: катание на сапах по заливным лугам
16500
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Рязань
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
5
3 отзыва
от
13300
за чел.
Приглашаем вас в тур по городам, входившим в Великое Рязанское княжество - Рязань и Зарайск. Города эти славны своей богатой историей и культурой. Пос...
Рязань
В гости к известным рязанцам. Летний тур
В гости к известным рязанцам. Летний тур
5
3 отзыва
от
10600
за чел.
Увидеть пейзажи, которыми так восхищался С. А. Есенин, прогуляться по улицам интересного города и пройтись по территории древнего кремля Вы сможете в ...
Рязань
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
Есенинские края: выходные в Рязани и на малой родине поэта
10900
за чел.
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Рязань
Масленичный разгуляй по Рязани и области
Масленичный разгуляй по Рязани и области
от
10900
за чел.
Приглашаем вас окунуться в мир народных гуляний! Вас ждет традиционное празднование Масленицы со скоморошьими плясками, конкурсами и, конечно же, вкус...
Рязань
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
Скайдайвинг в Крутицах. Прыжки с парашютом. Fly 2 your dream
72000
за чел.
Прыгнуть с парашютом, полетать в аэротрубе и полюбоваться закатом в свободном парении на воздушном шаре — это программа минимум, которую мы обязательн...
Рязань
Путешествие по льду Байкала
Путешествие по льду Байкала
89900
за чел.
В этот тур мы постарались вложить максимум впечатлений, которые только возможно получить за 5 дней. Нас ждёт и уютная Листвянка, и катание на коньках,...
Листвянка
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
4.7
3 отзыва
от
63000
за чел.
7 дней – оптимальная длительность путешествия, чтобы охватить интересные места, посетить экскурсии и насладиться отдыхом в комфортном темпе! Вас ожида...
Листвянка

Последние отзывы о турах по Рязанской области

  • А
    Ася
    17 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
    Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни
    Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.
    Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, аТур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, аТур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а
  • А
    Анастасия
    16 апреля 2024
    Рождественские приключения в Рязани
    Все чётко, без проблем.
    Все чётко, без проблемВсе чётко, без проблемВсе чётко, без проблем
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
    Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
  • И
    Ирина
    14 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
    Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обедыВсе четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды
  • О
    Ольга
    8 апреля 2024
    Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
    Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержекОрганизованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек
  • А
    Анна
    5 апреля 2024
    Ледяная зима Байкала
    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄
    Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶
  • М
    Марина
    5 апреля 2024
    Сибирские каникулы. Рождественский Байкал
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
    Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
  • А
    Альфия
    2 апреля 2024
    Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
    Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездкуОрганизатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку
  • Г
    Галина
    2 апреля 2024
    Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
    Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
  • С
    Савельева
    1 апреля 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
    Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
  • С
    Сергей
    28 марта 2024
    Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
    Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждыйОчень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый
  • А
    Андрей
    28 марта 2024
    Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям
    Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
  • Л
    Лариса
    27 марта 2024
    Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
    Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен, нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.
  • З
    Закурдаева
    27 марта 2024
    Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы
    По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
  • Я
    Яна
    21 марта 2024
    Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут
    Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.
    Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен
  • К
    Константин
    15 марта 2024
    Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
    Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
    Здорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели времяЗдорово провели время
  • А
    Александр
    5 марта 2024
    Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут
    В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).
  • Б
    Безман
    1 марта 2024
    Зимние узоры Байкала
    Спасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженный механизм. Даже когда у нас возникла проблема в месте где нас поселили (не было горячей воды), нас оперативно переселили в другой отель. Кстати если можно, то я бы не советовала зимой заселять в отеле Малина в Листвянке троих человек в отдельный домик, третьему нужно будет спать на низкой раскладушке, а полы достаточно холодные, очень холодно спать. Правда работники отеля откликнулись и принесли три дополнительных одеяла, чтобы подстелить на матрас. Но мне кажется этот домик больше подходит для летнего проживания. Сам отель очень хороший. Понравились завтраки. Все вкусно, по домашнему. А еще нам понравились люди, которые там живут, местное население. Они такие открытые, добрые, отзывчивые, улыбчивые. Все экскурсии очень понравились. Особенно поездка на хивусе по Байкалу. Она вызвала Море эмоций. Байкал-это космос! Это обязательно нужно увидеть! Впечатления от этой поездки ещё долго будут наполнять меня светлыми воспоминаниями. Спасибо вам за это!
    Спасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженныйСпасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженный
  • А
    Анна
    26 февраля 2024
    Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима
    Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
    Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!
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