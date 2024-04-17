А Ася Ледяная зима Байкала Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!

А Анастасия Поездка в Рязань. От Тридевятого царства до Норвежской деревни Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.

А Анастасия Рождественские приключения в Рязани Все чётко, без проблем.

О Олеся Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Организация на высоте- всё чётко и вовремя.

И Ирина Ледяная зима Байкала Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.

О Ольга Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.

А Анна Ледяная зима Байкала Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄

М Марина Сибирские каникулы. Рождественский Байкал Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!

А Альфия Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.

Г Галина Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

С Савельева Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!

С Сергей Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.

А Андрей Три кремля. Тур по Московской и Рязанской областям Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.

Л Лариса Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен, нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.

З Закурдаева Повесть о земле Рязанской. Автобусный тур из Москвы По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.

Я Яна Зимний экскурсионный тур по Байкалу. Зеркальный маршрут Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.

К Константин Жемчужины Байкала: Листвянка и Ольхон. Зима Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.

А Александр Ледяная зима Байкала. Зеркальный маршрут В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).

Б Безман Зимние узоры Байкала Спасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженный механизм. Даже когда у нас возникла проблема в месте где нас поселили (не было горячей воды), нас оперативно переселили в другой отель. Кстати если можно, то я бы не советовала зимой заселять в отеле Малина в Листвянке троих человек в отдельный домик, третьему нужно будет спать на низкой раскладушке, а полы достаточно холодные, очень холодно спать. Правда работники отеля откликнулись и принесли три дополнительных одеяла, чтобы подстелить на матрас. Но мне кажется этот домик больше подходит для летнего проживания. Сам отель очень хороший. Понравились завтраки. Все вкусно, по домашнему. А еще нам понравились люди, которые там живут, местное население. Они такие открытые, добрые, отзывчивые, улыбчивые. Все экскурсии очень понравились. Особенно поездка на хивусе по Байкалу. Она вызвала Море эмоций. Байкал-это космос! Это обязательно нужно увидеть! Впечатления от этой поездки ещё долго будут наполнять меня светлыми воспоминаниями. Спасибо вам за это!