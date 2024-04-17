Туры в городах Рязанской области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Рязанской области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
16500
₽
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
10900
₽
за чел.
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
Групповые экскурсии
16500
₽
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
10900
₽
за чел.
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
от
10900
₽
за чел.
Приглашаем вас окунуться в мир народных гуляний! Вас ждет традиционное празднование Масленицы со скоморошьими плясками, конкурсами и, конечно же, вкус...
от
10300
₽
за чел.
В первый день вас ждет экскурсия по Рязани, а также посещение скандинавской рыбацкой деревни и тематического развлекательного комплекса. Во второй вы ...
от
10600
₽
за чел.
Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных. Прогуляетесь по территории музея-запо...
Обзорные по городам
5
3 отзыва
от
32700
₽
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых в поселке Листвянка. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественни...
5
3 отзыва
от
32700
₽
за чел.
В этом туре Вас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых в поселке Листвянка. Присоединяйтесь к группе счастливых путешественни...
от
10300
₽
за чел.
В первый день вас ждет экскурсия по Рязани, а также посещение скандинавской рыбацкой деревни и тематического развлекательного комплекса. Во второй вы ...
от
10600
₽
за чел.
Отправляясь в «гости» к известным рязанцам, вы сможете посетить Константиново, где расположена усадьба Есениных. Прогуляетесь по территории музея-запо...
Водные прогулки
16500
₽
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
5
3 отзыва
от
110000
₽
за чел.
Большое путешествие по величественному Байкалу на теплоходе комфорт-класса. Приглашаем вас в незабываемый круиз по самым заповедным уголкам славного о...
5
3 отзыва
от
98000
₽
за чел.
Круиз по золотому кольцу Байкала на теплоходе комфорт-класса. Незабываемое путешествие по самым заповедным уголкам знаменитого озера-моря, необъятные ...
5
3 отзыва
75000
₽
за чел.
Любоваться Байкалом лучше всего с воды. Путешествуя по озеру на байдарках вы получите массу незабываемых впечатлений, сможете побывать в самых укромны...
5
3 отзыва
17500
₽
за чел.
Река берет свое начало из Великих озер выше города Спас-Клепики и впадает в Оку недалеко от города Касимов. Сплав начинается у города Спас-Клепики. Ма...
5
3 отзыва
23150
₽
за чел.
Пра — одна из самых красивых рек средней полосы России. Протекает по особо охраняемой территории Рязанской Мещеры (Национального парка Мещерский и Окс...
Туры на автомобиле
16500
₽
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
12390
₽
за чел.
В этом туре Вы окунетесь в уют старинных городов Московской и Рязанской областей и познакомитесь с их гастрономическими и архитектурными жемчужинами. ...
16500
₽
за чел.
Сделать фото у маяка, побывать в волшебной усадьбе с гномами и драконами и насладиться природой
5
3 отзыва
от
13300
₽
за чел.
Приглашаем вас в тур по городам, входившим в Великое Рязанское княжество - Рязань и Зарайск. Города эти славны своей богатой историей и культурой. Пос...
5
3 отзыва
от
10600
₽
за чел.
Увидеть пейзажи, которыми так восхищался С. А. Есенин, прогуляться по улицам интересного города и пройтись по территории древнего кремля Вы сможете в ...
10900
₽
за чел.
Погулять по Рязанскому кремлю, увидеть археологические артефакты и изучить усадьбы Константиново
от
10900
₽
за чел.
Приглашаем вас окунуться в мир народных гуляний! Вас ждет традиционное празднование Масленицы со скоморошьими плясками, конкурсами и, конечно же, вкус...
72000
₽
за чел.
Прыгнуть с парашютом, полетать в аэротрубе и полюбоваться закатом в свободном парении на воздушном шаре — это программа минимум, которую мы обязательн...
89900
₽
за чел.
В этот тур мы постарались вложить максимум впечатлений, которые только возможно получить за 5 дней. Нас ждёт и уютная Листвянка, и катание на коньках,...
4.7
3 отзыва
от
63000
₽
за чел.
7 дней – оптимальная длительность путешествия, чтобы охватить интересные места, посетить экскурсии и насладиться отдыхом в комфортном темпе! Вас ожида...
Последние отзывы о турах по Рязанской области
- ААся17 апреля 2024Все четко, понятно, без задержек и накладок. Спасибо за чудесный отдых!
- ААнастасия16 апреля 2024Тур интересный, посмотрели центр города, Константиново и два монастыря. Хотелось бы побольше походить по городу, а не просто смотреть на него из окна автобуса.
- ААнастасия16 апреля 2024Все чётко, без проблем.
- ООлеся16 апреля 2024Организация на высоте- всё чётко и вовремя.
- ИИрина14 апреля 2024Все четко: встречи по часам, размещения в гостиницах, переправы, обеды.
- ООльга8 апреля 2024Организованно на всё на 5 баллов! Гид находился с нами весь день! Хорошие гостиницы и питание. Все отлично спланировано, без задержек.
- ААнна5 апреля 2024Здравствуйте! Да, мне очень понравилась поездка, открыла для себя много нового, познакомилась с замечательными людьми 🫶 Безумно рада, что побывала на Байкале, еще не раз съезжу ♥️ Хочу сказать огромное спасибо организаторам тура, нашим гидам, которые с трепетом и вниманием относились к каждому туристу 😄
- ММарина5 апреля 2024Всё на высшем уровне! Огромное спасибо!
- ААльфия2 апреля 2024Организатор продумал все нюансы, отели все чистые, питание хорошее (мы взяли полное питание). Мы остались довольны и уже планируем новую поездку.
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ССавельева1 апреля 2024Была на Байкале в марте 2024 г. Я в восторге! Такое ощущение, что я попала в зимнюю сказку! Рекомендую всем!
- ССергей28 марта 2024Очень интересный тур. Поражает количество информации, которой владеет гид. Знать каждую улицу в городе и каждый дом, кто владел, в каком году построен… Никаких проблем со входом в музеи и храмы… Удобные автобусы и всё чётко по расписанию… Рекомендуем всем.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
- ЛЛариса27 марта 2024Из 7 дней у меня два дня были свободными, это лишнее. Свободный день на Ольхоне- это перебор, он не нужен, нечего там делать. Другой свободный день был в Листвянке. Там экскурсию купить не удалось так я хоть в Иркутск поехала, его посмотрела, благо есть транспортное сообщение.
- ЗЗакурдаева27 марта 2024По оформлению документов по туру тоже все на отлично, чувствуется работа единой команды. Ни каких нареканий. Всем советую.
- ЯЯна21 марта 2024Тур продуман до мелочей. Очень насыщенная программа. Байкал прекрасен.
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААлександр5 марта 2024В принципе тур нам понравился. Увидели много интересного, хорошо отдохнули. Для нас оказалось полезным предусмотреть день отдыха по прилету в Иркутск (и после ночного перелета и для адаптации к часовому поясу).
- ББезман1 марта 2024Спасибо большое за отличную организацию! Весь тур прошел как на одном дыхании! Все работали как отлаженный механизм. Даже когда у нас возникла проблема в месте где нас поселили (не было горячей воды), нас оперативно переселили в другой отель. Кстати если можно, то я бы не советовала зимой заселять в отеле Малина в Листвянке троих человек в отдельный домик, третьему нужно будет спать на низкой раскладушке, а полы достаточно холодные, очень холодно спать. Правда работники отеля откликнулись и принесли три дополнительных одеяла, чтобы подстелить на матрас. Но мне кажется этот домик больше подходит для летнего проживания. Сам отель очень хороший. Понравились завтраки. Все вкусно, по домашнему. А еще нам понравились люди, которые там живут, местное население. Они такие открытые, добрые, отзывчивые, улыбчивые. Все экскурсии очень понравились. Особенно поездка на хивусе по Байкалу. Она вызвала Море эмоций. Байкал-это космос! Это обязательно нужно увидеть! Впечатления от этой поездки ещё долго будут наполнять меня светлыми воспоминаниями. Спасибо вам за это!
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!