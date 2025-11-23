Тайны затопленных земель, старинная фабрика и керамическое волшебство — приглашаю в путешествие к истории рыбинских ремёсел и орнаментов. Вы рассмотрите изразцы бывшей Хлебной биржи, зайдёте в музей фарфоровой мозаики. Полюбуетесь домовой росписью, познакомитесь с традициями жителей междуречья. И создадите необычный керамический сувенир.
Описание мастер-класса
Здание Новой хлебной биржи и другие особняки в неорусском стиле
- Рассмотрим бывшую биржу: её украшают 200 цветных изразцов с двуглавыми орлами, бусинами, травами и цветами
- Вы узнаете, зачем её фундамент уходит в землю на 4 метра и почему асимметричен фасад
- А также увидите здание банка в неорусском стиле и полуразрушенный особняк, известный как Мавританский замок
Фарфоровый завод в посёлке Песочное
Мы побываем в музее «Фарфоровая мозаика», и вы узнаете, какой путь прошла фабрика фарфоровой и фаянсовой посуды купца Никитина до советского предприятия.
Мастер-класс по керамике
Создатели мастерской стремятся сохранить традиции и промыслы жителей Молого-Шекснинского междуречья, которое ушло под воду при строительстве Рыбинского водохранилища. Здесь вы рассмотрите традиционную домовую роспись и сделаете собственный изразец — с узором, который напомнит о затопленной культуре.
Как проходит мастер-класс
- Под руководством художника-керамиста вы создадите глиняный изразец с узорами затопленных земель — орнамент наносится с помощью штампа
- Продолжительность — 1 час
- Готовое изделие останется на обжиг
- Примерно через месяц вы сможете забрать его самостоятельно или получите по почте
Организационные детали
- Поездка проходит на внедорожнике Haval H9. Есть детские кресла
- Дополнительно оплачивается мастер-класс и обжиг изделия — 1000 ₽ с чел. В случае отправки готового изразца по почте вам нужно будет оплатить доставку.
Входной билет в музей мозаики — 250 ₽ с чел.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Рыбинске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 1302 туристов
Художник, краевед, энтузиаст и страстный любитель своего города. Основал музей «Рыбинские рыбы» и создал два крупных проекта: «Росписи затопленных земель» и мастерскую по изготовлению деревянных расписных рыб. Я считаю жизненно
Отзывы и рейтинг
0
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Ю
Прекрасная, интересная и наполненная экскурсия! И шикарный мастер-класс. И конечно же экскурсовод - харизматичный и знающий)
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