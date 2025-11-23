Тайны затопленных земель, старинная фабрика и керамическое волшебство — приглашаю в путешествие к истории рыбинских ремёсел и орнаментов. Вы рассмотрите изразцы бывшей Хлебной биржи, зайдёте в музей фарфоровой мозаики. Полюбуетесь домовой росписью, познакомитесь с традициями жителей междуречья. И создадите необычный керамический сувенир.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Здание Новой хлебной биржи и другие особняки в неорусском стиле

Рассмотрим бывшую биржу: её украшают 200 цветных изразцов с двуглавыми орлами, бусинами, травами и цветами

Вы узнаете, зачем её фундамент уходит в землю на 4 метра и почему асимметричен фасад

А также увидите здание банка в неорусском стиле и полуразрушенный особняк, известный как Мавританский замок

Фарфоровый завод в посёлке Песочное

Мы побываем в музее «Фарфоровая мозаика», и вы узнаете, какой путь прошла фабрика фарфоровой и фаянсовой посуды купца Никитина до советского предприятия.

Мастер-класс по керамике

Создатели мастерской стремятся сохранить традиции и промыслы жителей Молого-Шекснинского междуречья, которое ушло под воду при строительстве Рыбинского водохранилища. Здесь вы рассмотрите традиционную домовую роспись и сделаете собственный изразец — с узором, который напомнит о затопленной культуре.

Как проходит мастер-класс

Под руководством художника-керамиста вы создадите глиняный изразец с узорами затопленных земель — орнамент наносится с помощью штампа

Продолжительность — 1 час

Готовое изделие останется на обжиг

Примерно через месяц вы сможете забрать его самостоятельно или получите по почте

Организационные детали