Описание экскурсии Посадка 20:45. Отправление 21:00. Прибытие 23:00 Продолжительность 2 часа Адрес посадки/высадки: Воскресенская наб, д 20 (м «Чернышевская») В День Великой Победы приглашаем вас на праздничную музыкальную прогулку по Неве с просмотром салюта! Под песни Победы и другие танцевальные хиты в исполнении музыкальной группы вы совершите двухчасовую прогулку на комфортабельном теплоходе, увидите главные достопримечательности города на Неве, а кульминацией вечера станет просмотр праздничного салюта. За время прогулки вы увидите: Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, легендарный крейсер Аврора. На теплоходе работает кухня и бар со средним чеком 1500 рублей на человека. В меню горячее-гриль, салаты, закуски, десерты, напитки на любой вкус и бюджет. Обслуживание производится официантами. Вход со своими продуктами, напитками запрещен. Большой двухпалубный теплоход имеет две закрытые палубы, где находятся столы и стулья для гостей и открытую прогулочную палубу, на которой можно подышать свежим воздухом и сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников. Гости располагаются за столами, каждый из которых стоит у окна на нижней или верхней палубах. Администратор подскажет номер вашего стола при посадке. Обратите внимание, музыканты выступают на нижней палубе, на верхней палубе звучит фоновая музыка. Перемещаться между палубами можно свободно. На теплоходе имеются два санузла, зона для курения. Пледы на борту не выдают. Внимание! -Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых. -Детям любого возраста необходимо приобретать полный билет. Это объясняется пассажировместимостью судна и информацией о точном количестве человек на борту. Важная информация: Посадка 20.45. Отправление 21.00. Прибытие 23.00 Адрес отправления/прибытия: Дворцовая набережная д. 18, причал N 4 (напротив переулка Мошкова)

Легендарный крейсер Аврора Что включено Прогулка на теплоходе

Музыкальная программа

Посадочные места на закрытой палубе Что не входит в цену Питание Место начала и завершения? Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Посадка 20.45. Отправление 21.00. Прибытие 23.00

Адрес отправления/прибытия: Дворцовая набережная д. 18, причал N 4 (напротив переулка Мошкова) Нужно оплачивать всё сразу? Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.