Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества

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1 отзыв
WeGoTrip
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Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества
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Экскурсия

1 090 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества
Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества

Что вы увидите

  • Казанский кафедральный собор
  • Дом Зингера
  • Строгановский дворец
  • Кондитерская Вольфа и Беранже
  • Арка Главного штаба
  • Дворцовая площадь
  • Александровская колонна
  • Зимний дворец
  • Адмиралтейство
  • Памятник «Царь-плотник»
  • Памятник «Медный всадник»
  • Здания Сената и Синода
  • Исаакиевский собор
  • Гостиница «Астория»
  • Мариинский дворец
Отправляйтесь в удивительный мир тайного Петербурга. Ваш путь начнется от главной Святыни города «Твердыни храмины Масонской» — Казанского собора. Здесь вы узнаете, в чём состоит смысл самого сакрального масонского символа.
Во время знакомства с Дворцовой площадью вы увидите место, где небо спускается на землю, а земное возносится до небес. В ходе осмотра первой судоверфи Российский империи вы почувствуете, в чем есть предназначение масонской философии Петра Великого. Вы прогуляетесь 👣 вдоль одной из красивейших набережных главной реки Петербурга, где вам предоставится возможность «пошептаться» с царем-плотником и загадать там заветное желание.
В заключение экскурсии 🧭 вы совершите путешествие вокруг одного из исторических ансамблей нашего города — Исаакиевской площади, где вам откроется главный секрет феномена города на Неве.
Экскурсия ⛳ будет любопытна всем тем, кого интересует скрытая природа вещей, таинственные знаки и символы, кто же такие франкмасоны и каково их влияние на развитие государства Российского.
Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.
+Что входит
  • Аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Что не входит
  • Наушники (возьмите свои)
Начало
🚩 Казанский кафедральный собор (Казанская пл., 2)
Место завершения
🏁 Мариинский дворец (Исаакиевская пл., 6)
Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества
Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества
Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества
Аудиоэкскурсия Масонский Петербург: по следам таинственного общества

Экскурсия проводится Вы можете выбрать любое удобное время

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
WeGoTrip
WeGoTrip
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