Отправляйтесь в удивительный мир тайного Петербурга. Ваш путь начнется от главной Святыни города «Твердыни храмины Масонской» — Казанского собора. Здесь вы узнаете, в чём состоит смысл самого сакрального масонского символа.

Во время знакомства с Дворцовой площадью вы увидите место, где небо спускается на землю, а земное возносится до небес. В ходе осмотра первой судоверфи Российский империи вы почувствуете, в чем есть предназначение масонской философии Петра Великого. Вы прогуляетесь 👣 вдоль одной из красивейших набережных главной реки Петербурга, где вам предоставится возможность «пошептаться» с царем-плотником и загадать там заветное желание.

В заключение экскурсии 🧭 вы совершите путешествие вокруг одного из исторических ансамблей нашего города — Исаакиевской площади, где вам откроется главный секрет феномена города на Неве.

Экскурсия ⛳ будет любопытна всем тем, кого интересует скрытая природа вещей, таинственные знаки и символы, кто же такие франкмасоны и каково их влияние на развитие государства Российского.

Один клик — и ваш смартфон станет персональным гидом, который знает ответы на десятки вопросов об архитектуре, истории 📖 и достопримечательностях 🏛️.

Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии 🧭, начинайте в любое время.