Район Исаакиевской площади — одно из самых посещаемых мест Санкт-Петербурга и, казалось бы, исхожено вдоль и поперек туристами. Но кроме знаменитых знаковых мест, вроде Исаакиевского собора, Мариинского театра и новомодной Новой Голландии, по улицам разбросаны неизвестные, но от этого не менее красивые 🤩 места и достопримечательности 🏛️, которые раскрывают дух Петербурга ничуть не хуже. И мы готовы это доказать!
Что вас ждёт:Пройдя путь от метро 🚇 «Адмиралтейская» к острову Новая Голландия
мы посетим старинные парадные;
отыщем на исторических улицах современный стрит-арт;
побываем в гостях у известного русского писателя и рассмотрим его необычную коллекцию;
разгадаем значение символов на исторических домах;
подслушаем сплетни атлантов об их хозяевах и многое другое!
Приложение приведёт Вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы можете начать в любое время.
В экскурсию ⛳ входят объекты (дворы и парадные) с закрытыми воротами/входами. К сожалению, мы не можем предоставить вам коды или ключи от дворов. Советуем не упускать возможность насладиться уникальной достопримечательностью и дождаться, когда-то кто-то из жильцов будет возвращаться домой.
Важная информация:• Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 метро «Адмитралтейская», Санкт-Петербург
Место завершения
🏁 остров «Новая Голландия», Санкт-Петербург
Выберите дату для встречи
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.