Район Исаакиевской площади — одно из самых посещаемых мест Санкт-Петербурга и, казалось бы, исхожено вдоль и поперек туристами. Но кроме знаменитых знаковых мест, вроде Исаакиевского собора, Мариинского театра и новомодной Новой Голландии, по улицам разбросаны неизвестные, но от этого не менее красивые 🤩 места и достопримечательности 🏛️, которые раскрывают дух Петербурга ничуть не хуже. И мы готовы это доказать!

Что вас ждёт:Пройдя путь от метро 🚇 «Адмиралтейская» к острову Новая Голландия