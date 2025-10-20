Царское Село Воспетое великим поэтом Александром Пушкиным Царское Село поражает своей красотой и историческим наследием. Здесь вы сможете увидеть знаменитую Янтарную комнату — шедевр искусства, переживший бури революции и Второй мировой войны. Прогулка по тенистым аллеям парка и залам Екатерининского дворца позволит вам окунуться в атмосферу блестящей роскоши царской эпохи, почувствовать элегантное величие Екатерины Великой и домашний уют Николая II. Петергоф Далее, на комфортабельном автобусе, мы отправимся в Петергоф — русский Версаль. Вас ожидает знакомство с прекрасным парком, раскинувшимся на берегу Финского залива, с великолепными дворцами. После осмотра Нижнего парка у вас также будет свободное время для прогулки к Финскому заливу или посещения одного из кафе.

Обратите внимание

Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Накануне поездки мы направим вам ссылки на официальные сайты резиденций, где вы сможете приобрести билеты. Стоимость билетов: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ с 04.11 вход в Нижний парк становится бесплатным, фонтаны заканчивают свою работу • Екатерининский дворец с экскурсией + Екатерининский парк: взрослый — 1500 руб., льготный — 900 руб., дети от 7 до 14 лет — 400 руб., дети до 7 лет — бесплатно • Нижний парк Петергофа: взрослый — 750 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 550 руб., учащиеся от 7 до 14 лет — 100 руб., дети до 7 лет — бесплатно • Большой петергофский дворец: взрослый — 750 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 550 руб., учащиеся от 7 до 14 лет — 200 руб., дети до 7 лет — бесплатно Важная информация:

При себе нужно иметь паспорта и льготные документы (при наличии льгот).