Приглашаем на нашу однодневную автобусную экскурсию в Царское Село и Петергоф.
Этот тур позволит вам посетить две великолепнейшие резиденции российских императоров за один день, насладиться Янтарной комнатой и увидеть красоты парка в Петергофе.
Описание экскурсии
Царское Село Воспетое великим поэтом Александром Пушкиным Царское Село поражает своей красотой и историческим наследием. Здесь вы сможете увидеть знаменитую Янтарную комнату — шедевр искусства, переживший бури революции и Второй мировой войны. Прогулка по тенистым аллеям парка и залам Екатерининского дворца позволит вам окунуться в атмосферу блестящей роскоши царской эпохи, почувствовать элегантное величие Екатерины Великой и домашний уют Николая II. Петергоф Далее, на комфортабельном автобусе, мы отправимся в Петергоф — русский Версаль. Вас ожидает знакомство с прекрасным парком, раскинувшимся на берегу Финского залива, с великолепными дворцами. После осмотра Нижнего парка у вас также будет свободное время для прогулки к Финскому заливу или посещения одного из кафе.
Обратите внимание
Входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Накануне поездки мы направим вам ссылки на официальные сайты резиденций, где вы сможете приобрести билеты. Стоимость билетов: ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ с 04.11 вход в Нижний парк становится бесплатным, фонтаны заканчивают свою работу • Екатерининский дворец с экскурсией + Екатерининский парк: взрослый — 1500 руб., льготный — 900 руб., дети от 7 до 14 лет — 400 руб., дети до 7 лет — бесплатно • Нижний парк Петергофа: взрослый — 750 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 550 руб., учащиеся от 7 до 14 лет — 100 руб., дети до 7 лет — бесплатно • Большой петергофский дворец: взрослый — 750 руб., учащиеся от 14 до 18 лет — 550 руб., учащиеся от 7 до 14 лет — 200 руб., дети до 7 лет — бесплатно Важная информация:
При себе нужно иметь паспорта и льготные документы (при наличии льгот).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царское Село
- Екатерининский парк
- Янтарная комната
- Петергоф
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк:/nвзрослый - 1500 руб., льготный - 900 руб., дети от 7 до 14 лет - 400 руб., дети до 7 лет - бесплатно
- Входные билеты в Нижний парак Петергофа (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ вход в парк станет бесплатным с 04.11, фонтаны заканчивают свою работу): взрослый - 750 руб., учащиеся от 14 до 18 лет - 550 руб., учащиеся от 7 до 14 лет - 100 руб., дети до 7 лет - бесплатно
- Входные билеты в Большой петергофский дворец: взрослый - 750 руб., учащиеся от 14 до 18 лет - 550 руб., учащиеся от 7 до 14 лет - 200 руб., дети до 7 лет - бесплатно
Место начала и завершения?
Ул. Казанская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Среда и суббота в 9:00.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- При себе нужно иметь паспорта и льготные документы (при наличии льгот)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анастасия
20 окт 2025
Замечательная и познавательная экскурсия! Спасибо нашему гиду Виктории! Рассказывает очень интересно и грамотно преподносит информацию, доходчиво и понятно!
Рекомендуем к посещению!!
Ю
Юлия
15 окт 2025
Отличная экскурсионная поездка по величайшим историческим местам-Царское село и Петергоф. Сама поездка в сопровождение гида Елены также очень понравилась👍Елена, владеет обширной информацией и многими интересными историческими фактами. Отдельное спасибо водителю Владу😊Очень рекомендую данную экскурсию 👍👍👍
В
Валентин
15 окт 2025
Экскурсия оказалась отличная и по времени и по насыщенности! Гид Виктория интересно, подробно и увлекательно преподносила информацию, чутко и внимательно вела нашу группу. Автобус был комфортен, водитель на высшем уровне. Посещение Царского села и Петергофа оказались прекрасными и запоминающимися! Советуем данную компанию!
О
Ольга
13 окт 2025
Все понравилось и было достаточно времени погулять по парку. Спасибо. Гид все подробно рассказывала и показывала
А
Анастасия
12 окт 2025
Это было увлекательное "путешествие".
Мы с мужем в восторге. Очень рады что выбрали именно эту экскурсию. К сожалению,не успели по времени во дворец в Петергофе, но за то будет повод вернуться и поехать на весь день в Петергоф.
Замечательный экскурсовод Елена, берегла каждую нашу минуту. Так же большое спасибо нашему замечательному водителю Владу, который терпеливо ждал уже в самом конце опоздавших.
С
Светлана
9 окт 2025
С
Седов
9 окт 2025
Экскурсия интересная, познавательная. Экскурсовод Виктория владеет обширной информацией. Спасибо за приятное проведенное время. Советую.
Д
Диляра
7 окт 2025
Обычно я не люблю экскурсии из-за занудных рассказов. Но Виктория рассказывала очень интересно. Я узнала много нового. За 1 день побывала и в Царском селе, и в Петергофе. Если вы приехали в Петербург не на долго, но ваши планы грандиозны,то эта экскурсия для вас)
Н
Наталья
6 окт 2025
M
Marina_v
4 окт 2025
Не понравился экскурсовод
Д
Дмитрий
4 окт 2025
К сожалению на обратном пути экскурсовод мало говорил.
Л
Лариса
4 окт 2025
Вчера были на экскурсии Царское село + Питергоф, всё понравилось, день получился насыщенный. Спасибо экскурсоводу за интересные исторические материалы и организацию.
О
Ольга
1 окт 2025
И
Инна
28 сен 2025
Провели чудесную экскурсию Царское село + Петергоф, наша Гид Виктория на высоте, ее сильный голос, любовь к работе чувствуется сразу, спасибо огромное. С вами ездила и раньше, буду рада если получится ещё куда- нибудь съездить вместе с вами))
Т
Татьяна
28 сен 2025
Экскурсия великолепная, интересная. Экскурсоводу огромное спасибо!!! Водителю также спасибо!!!
Единственное - хотелось бы по комфортнее автобус, по новее.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
