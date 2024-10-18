Откройте для себя Санкт-Петербург с новой стороны! Погрузитесь в историческое и современное очарование города за один день на автомобильной экскурсии: от классических символов города до ультрасовременных, с остановками для фото в самых живописных местах!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание фото-прогулки
Приглашаем вас на насыщенную и очень интересную экскурсию! От классического до ультрасовременного – обзорная по Петербургу на комфортабельном автомобиле! За один день вы сможете посетить самые значимые места и самые красивые видовые площадки Санкт-Петербурга. Вы увидите все главные достопримечательности — от Дворцовой площади, Стрелки Васильевского острова и Петроградской стороны до знаменитых кировских островов и современной застройки: ЗСД, «Газпром Арены» и «Лахта Центра». Что вас ожидает:
- Петербург классический или главные символы парадного Петербурга В первой части экскурсии вы проедете по исторической части города и увидите все самое важное и красивое – «золотому Треугольнику: мы сделаем остановку на «стрелке» Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке города. Вы увидите: самую большую «водную площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа над Невой, набережные и прекрасные дворцы. Мы проедем по Университетской Набережной, где вы увидите сфинксов и на Стрелке Васильевского острова, Кунсткамеру, здание Двенадцати коллегий, Санкт-Петербургский университет. Конечно, будут остановки с выходами и фото стопы: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора. В завершении программы по исторической части города вас ждет экскурсия-прогулка по территории Петропавловской крепости — сердцу Северной столицы, с нее начинался город. Мы поговорим об истории Петербурга, истории Крепости. Вы полюбуетесь прекрасным Петропавловским Собором – Усыпальницей императорского дома Романовых, а по вашему желанию, гид проведет в Соборе интереснейшую экскурсию, вспомнит о дворцовых переворотах - российских «Играх Престола».
- Петербург на рубеже 19/20 веков. Экскурсия по Каменному острову - дореволюционной «Рублёвке». Вы увидите дачи знаменитых людей, прекрасные особняки, выполненные в стиле «модерн». Многие из них использовались как готовые съёмочные площадки: так, особняк Гаусвальда на Каменном острове известен всем, кто смотрел фильм о Шерлоке Холмсе, или особняк Фолленвейдера «Сахарная голова» мы можем увидеть в фильме «Приключения принца Флоризеля». Вы увидите красивые дома-особняки, услышите интересные истории об их владельцах и насладитесь чудесными парками - зелеными островками в центре города. Будет остановка около церкви, в честь рождества Иоанна Крестителя середины XVIII века – церкви с глубочайшей историей, основанной императоров Павлом: здесь бывали мальтийский рыцари, молился А. В. Суворов, крестил своих детей А. С. Пушкин.
Петербург 21 века. Наш путь будет лежать в модную, современную часть города, обладающую своим неповторимым шармом. Мы проедем вдоль Невы и вновь полюбуемся со стороны на знаменитые острова Петербурга: Каменный и Елагин. Мы подъедем к подножью башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым высоким небоскрёбом в Европе. Здесь у нас будет остановка. Мы выйдем на прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру — сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» — здание, напоминающее по виду космический корабль. Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо». На территории находится множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду По вашему желанию, программа может быть изменена: мы можем сократить программу, и/или добавить посещение, например, Эрмитажа, Исаакиевского Собора, Спаса-на Крови, Александра Невской Лары, Часовни Ксении Блаженной или любого другого музея. Важная информация:.
Петербург 21 века. Наш путь будет лежать в модную, современную часть города, обладающую своим неповторимым шармом. Мы проедем вдоль Невы и вновь полюбуемся со стороны на знаменитые острова Петербурга: Каменный и Елагин. Мы подъедем к подножью башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым высоким небоскрёбом в Европе. Здесь у нас будет остановка. Мы выйдем на прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру — сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» — здание, напоминающее по виду космический корабль. Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо». На территории находится множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду По вашему желанию, программа может быть изменена: мы можем сократить программу, и/или добавить посещение, например, Эрмитажа, Исаакиевского Собора, Спаса-на Крови, Александра Невской Лары, Часовни Ксении Блаженной или любого другого музея. Важная информация:.
• Петербург 21 века. Наш путь будет лежать в модную, современную часть города, обладающую своим неповторимым шармом. Мы проедем вдоль Невы и вновь полюбуемся со стороны на знаменитые острова Петербурга: Каменный и Елагин. Мы подъедем к подножью башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым высоким небоскрёбом в Европе. Здесь у нас будет остановка. Мы выйдем на прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру — сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» — здание, напоминающее по виду космический корабль. Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо». На территории находится множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду По вашему желанию, программа может быть изменена: мы можем сократить программу, и/или добавить посещение, например, Эрмитажа, Исаакиевского Собора, Спаса-на Крови, Александра Невской Лары, Часовни Ксении Блаженной или любого другого музея. Важная информация:
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь!
- По вашему желанию, программа может быть изменена.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самую большую «водную площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа над Невой, набережные и прекрасные дворцы
- Мы проедем по Университетской Набережной, где вы увидите сфинксов и на Стрелке Васильевского острова, Кунсткамеру, здание Двенадцати коллегий, Санкт-Петербургский университет. Конечно, будут остановки с выходами и фото стопы: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора
- В завершении программы по исторической части города вас ждет экскурсия-прогулка по территории Петропавловской крепости - сердцу Северной столицы, с нее начинался город. Мы поговорим об истории Петербурга, истории Крепости
- Вы полюбуетесь прекрасным Петропавловским Собором
- Экскурсия по Каменному острову - дореволюционной "Рублёвке". Вы увидите дачи знаменитых людей, прекрасные особняки, выполненные в стиле "модерн"
- Прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру - сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» - здание, напоминающее по виду космический корабль
- Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо»
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Билеты в музеи
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Экскурсию проведу я или один из замечательных гидов нашей команды. Одевайтесь по погоде
- Не забывайте зонты и удобную обувь. Можно взять с собой бутылочку с водой или термос с чаем / кофе
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Я
Ященко
18 окт 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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