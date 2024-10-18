Приглашаем вас на насыщенную и очень интересную экскурсию! От классического до ультрасовременного – обзорная по Петербургу на комфортабельном автомобиле! За один день вы сможете посетить самые значимые места и самые красивые видовые площадки Санкт-Петербурга. Вы увидите все главные достопримечательности — от Дворцовой площади, Стрелки Васильевского острова и Петроградской стороны до знаменитых кировских островов и современной застройки: ЗСД, «Газпром Арены» и «Лахта Центра». Что вас ожидает:

Петербург классический или главные символы парадного Петербурга В первой части экскурсии вы проедете по исторической части города и увидите все самое важное и красивое – «золотому Треугольнику: мы сделаем остановку на «стрелке» Васильевского острова и окажемся на потрясающей видовой площадке города. Вы увидите: самую большую «водную площадь» Петербурга, все четыре здания Эрмитажа над Невой, набережные и прекрасные дворцы. Мы проедем по Университетской Набережной, где вы увидите сфинксов и на Стрелке Васильевского острова, Кунсткамеру, здание Двенадцати коллегий, Санкт-Петербургский университет. Конечно, будут остановки с выходами и фото стопы: у храма Спаса на Крови, Исаакиевского собора. В завершении программы по исторической части города вас ждет экскурсия-прогулка по территории Петропавловской крепости — сердцу Северной столицы, с нее начинался город. Мы поговорим об истории Петербурга, истории Крепости. Вы полюбуетесь прекрасным Петропавловским Собором – Усыпальницей императорского дома Романовых, а по вашему желанию, гид проведет в Соборе интереснейшую экскурсию, вспомнит о дворцовых переворотах - российских «Играх Престола».

Петербург на рубеже 19/20 веков. Экскурсия по Каменному острову - дореволюционной «Рублёвке». Вы увидите дачи знаменитых людей, прекрасные особняки, выполненные в стиле «модерн». Многие из них использовались как готовые съёмочные площадки: так, особняк Гаусвальда на Каменном острове известен всем, кто смотрел фильм о Шерлоке Холмсе, или особняк Фолленвейдера «Сахарная голова» мы можем увидеть в фильме «Приключения принца Флоризеля». Вы увидите красивые дома-особняки, услышите интересные истории об их владельцах и насладитесь чудесными парками - зелеными островками в центре города. Будет остановка около церкви, в честь рождества Иоанна Крестителя середины XVIII века – церкви с глубочайшей историей, основанной императоров Павлом: здесь бывали мальтийский рыцари, молился А. В. Суворов, крестил своих детей А. С. Пушкин.

Петербург 21 века. Наш путь будет лежать в модную, современную часть города, обладающую своим неповторимым шармом. Мы проедем вдоль Невы и вновь полюбуемся со стороны на знаменитые острова Петербурга: Каменный и Елагин. Мы подъедем к подножью башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым высоким небоскрёбом в Европе. Здесь у нас будет остановка. Мы выйдем на прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру — сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» — здание, напоминающее по виду космический корабль. Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо». На территории находится множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду По вашему желанию, программа может быть изменена: мы можем сократить программу, и/или добавить посещение, например, Эрмитажа, Исаакиевского Собора, Спаса-на Крови, Александра Невской Лары, Часовни Ксении Блаженной или любого другого музея. Важная информация:.

Петербург 21 века. Наш путь будет лежать в модную, современную часть города, обладающую своим неповторимым шармом. Мы проедем вдоль Невы и вновь полюбуемся со стороны на знаменитые острова Петербурга: Каменный и Елагин. Мы подъедем к подножью башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым высоким небоскрёбом в Европе. Здесь у нас будет остановка. Мы выйдем на прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру — сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» — здание, напоминающее по виду космический корабль. Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо». На территории находится множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду По вашему желанию, программа может быть изменена: мы можем сократить программу, и/или добавить посещение, например, Эрмитажа, Исаакиевского Собора, Спаса-на Крови, Александра Невской Лары, Часовни Ксении Блаженной или любого другого музея. Важная информация:.

• Петербург 21 века. Наш путь будет лежать в модную, современную часть города, обладающую своим неповторимым шармом. Мы проедем вдоль Невы и вновь полюбуемся со стороны на знаменитые острова Петербурга: Каменный и Елагин. Мы подъедем к подножью башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым высоким небоскрёбом в Европе. Здесь у нас будет остановка. Мы выйдем на прекрасно обустроенную набережную, осмотрим знаковую современную архитектуру — сам Лахта-центр, издалека похожий на парусник и «Газпром Арену» — здание, напоминающее по виду космический корабль. Вы прогуляетесь по променаду с видом на Финский залив, сможете присесть на скамейки деревянного амфитеатра около рощи и сделать фотографии на фоне воды и зеркального арт-объекта «Перо». На территории находится множество удобных деревянных лавочек со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду По вашему желанию, программа может быть изменена: мы можем сократить программу, и/или добавить посещение, например, Эрмитажа, Исаакиевского Собора, Спаса-на Крови, Александра Невской Лары, Часовни Ксении Блаженной или любого другого музея. Важная информация: