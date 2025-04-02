Вас ждёт уникальная автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск из Санкт-Петербурга! Вы сможете познакомиться сразу с двумя царскими резиденциями, побывать в знаменитой Янтарной комнате, узнать где была написана Сказка о царе Салтане и еще много интересного.
Описание экскурсииО чём эта экскурсия?: Автобусная экскурсия в Пушкин и Павловск из Санкт-Петербурга уникальна, так как можно ознакомиться сразу с двумя царскими резиденциями, побывать в знаменитой Янтарной комнате, узнать где была написана Сказка о царе Салтане и еще много интересного. Изучите программу экскурсии, чтобы убедиться в том, сколько интересного вас ожидает! Важная информация:
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
- В автобусе действует свободная рассадка.
- При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей!
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди.
По средам в 10.00
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Еда, личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По средам в 10.00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии. В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт
- Для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей! Вы можете взять с собой воду и еду
- Чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место. Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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