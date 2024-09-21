Дороги жизни и победы (из Петербурга на вашем авто)

Прикоснуться к истории блокадного Ленинграда и проехать по легендарным магистралям того времени
Осенью 1941-го единственной нитью, связывавшей Ленинград с остальной страной, стал полный опасностей путь через Ладожское озеро.

Мы проедем по той самой Дороге жизни, увидим установленные на ней памятники и посетим посвящённый ей музей.

А затем свернём на юг и посмотрим на участки Дороги победы — железнодорожной магистрали, построенной после прорыва блокады.
5
1 отзыв
Дороги жизни и победы (из Петербурга на вашем авто)
Дороги жизни и победы (из Петербурга на вашем авто)
Дороги жизни и победы (из Петербурга на вашем авто)
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Описание экскурсии

Дорога жизни

Мы сделаем остановку у знаменитого мемориала «Зелёный пояс Славы». Встанем на берегу Ладоги у памятника «Разорванное кольцо», откуда грузовики съезжали на лёд с твёрдой земли. В музее «Дорога жизни» увидим корабли и грузовики, доставлявшие грузы через Ладожское озеро, и другие реликвии военного времени. Я расскажу, с какими трудностями столкнулись организаторы Дороги жизни, почему поздно началась массовая эвакуация населения, каковы были планы Вермахта по штурму и захвату города, на чём работали блокадные электростанции, как по Ладоге транспортировали цистерны с топливом и тяжёлые танки.

Дорога победы

Проехав по Дороге жизни, мы поедем на юг, где после прорыва блокады в январе 1943 года была построена железнодорожная Дорога победы — она связала город по суше с остальной страной. Её прокладывали с огромным трудом: всего в 4-5 км от линии фронта, под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами. История этой легендарной магистрали до сих пор остаётся малоизвестной, хотя во времена блокады именно по ней было доставлено 3/4 всех грузов. В музее этого уникального участка ж/д мы поговорим о предельно опасной работе ленинградских железнодорожников, их жизни, быте и подвигах в годы войны.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте
  • Билеты в музей «Дорога жизни» оплачиваются дополнительно — 350 ₽ взрослые, 150 ₽ школьники

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Проспект Большевиков»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
21 сен 2024
Потрясающая экскурсия, Александр замечательный рассказчик! Узнали много нового о Дороге жизни и прорыве блокады Ленинграда. Подача материала прекрасная, все структурированно и понятно.
У нас была компания из 6 человек, двое из
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которых - дети. Для меня показательным был момент, когда мой сын при посадке в машину воткнул наушник и не собирался очень внимательно слушать, но уже минут через 10 наушник он убрал.
Моя мама была в таком восторге, что сразу же подписалась на ТГ канал Александра и нашла там много интересной информации.
Спасибо еще раз за этот прекрасный и интересный день!

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