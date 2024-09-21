Мы сделаем остановку у знаменитого мемориала «Зелёный пояс Славы». Встанем на берегу Ладоги у памятника «Разорванное кольцо», откуда грузовики съезжали на лёд с твёрдой земли. В музее «Дорога жизни» увидим корабли и грузовики, доставлявшие грузы через Ладожское озеро, и другие реликвии военного времени. Я расскажу, с какими трудностями столкнулись организаторы Дороги жизни, почему поздно началась массовая эвакуация населения, каковы были планы Вермахта по штурму и захвату города, на чём работали блокадные электростанции, как по Ладоге транспортировали цистерны с топливом и тяжёлые танки.
Дорога победы
Проехав по Дороге жизни, мы поедем на юг, где после прорыва блокады в январе 1943 года была построена железнодорожная Дорога победы — она связала город по суше с остальной страной. Её прокладывали с огромным трудом: всего в 4-5 км от линии фронта, под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами. История этой легендарной магистрали до сих пор остаётся малоизвестной, хотя во времена блокады именно по ней было доставлено 3/4 всех грузов. В музее этого уникального участка ж/д мы поговорим о предельно опасной работе ленинградских железнодорожников, их жизни, быте и подвигах в годы войны.
Организационные детали
Экскурсия проходит на вашем транспорте
Билеты в музей «Дорога жизни» оплачиваются дополнительно — 350 ₽ взрослые, 150 ₽ школьники
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2506 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге и более 10 лет провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям. В первую читать дальше
очередь меня привлекает тема войны и блокады Ленинграда, которую я считаю самой трагической и героической страницей за все три столетия истории города на Неве. На своих экскурсиях я работаю с планшетом, на котором показываю фотографии (картины) города, снятые с той же самой точки, на которой стоят путешественники. На своих загородных экскурсиях по военной тематике я также использую карты и видеоматериалы, которые позволят людям лучше сориентироваться на местности, а также ощутить дух времени и создать эффект присутствия.
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Марина
21 сен 2024
Потрясающая экскурсия, Александр замечательный рассказчик! Узнали много нового о Дороге жизни и прорыве блокады Ленинграда. Подача материала прекрасная, все структурированно и понятно. У нас была компания из 6 человек, двое из читать дальше
которых - дети. Для меня показательным был момент, когда мой сын при посадке в машину воткнул наушник и не собирался очень внимательно слушать, но уже минут через 10 наушник он убрал. Моя мама была в таком восторге, что сразу же подписалась на ТГ канал Александра и нашла там много интересной информации. Спасибо еще раз за этот прекрасный и интересный день!