Осенью 1941-го единственной нитью, связывавшей Ленинград с остальной страной, стал полный опасностей путь через Ладожское озеро. Мы проедем по той самой Дороге жизни, увидим установленные на ней памятники и посетим посвящённый ей музей. А затем свернём на юг и посмотрим на участки Дороги победы — железнодорожной магистрали, построенной после прорыва блокады.

Описание экскурсии

Дорога жизни

Мы сделаем остановку у знаменитого мемориала «Зелёный пояс Славы». Встанем на берегу Ладоги у памятника «Разорванное кольцо», откуда грузовики съезжали на лёд с твёрдой земли. В музее «Дорога жизни» увидим корабли и грузовики, доставлявшие грузы через Ладожское озеро, и другие реликвии военного времени. Я расскажу, с какими трудностями столкнулись организаторы Дороги жизни, почему поздно началась массовая эвакуация населения, каковы были планы Вермахта по штурму и захвату города, на чём работали блокадные электростанции, как по Ладоге транспортировали цистерны с топливом и тяжёлые танки.

Дорога победы

Проехав по Дороге жизни, мы поедем на юг, где после прорыва блокады в январе 1943 года была построена железнодорожная Дорога победы — она связала город по суше с остальной страной. Её прокладывали с огромным трудом: всего в 4-5 км от линии фронта, под непрекращающимися артиллерийскими обстрелами. История этой легендарной магистрали до сих пор остаётся малоизвестной, хотя во времена блокады именно по ней было доставлено 3/4 всех грузов. В музее этого уникального участка ж/д мы поговорим о предельно опасной работе ленинградских железнодорожников, их жизни, быте и подвигах в годы войны.

Организационные детали