Более 80 лет прошло момента, как Ленинград был освобождён от фашистской блокады, и главную роль в спасении города сыграла «Дорога жизни». Мы рассмотрим её основные объекты, посетим музейный комплекс и Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы вспомнить о тех, кто не дожил до победы.

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Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Мемориалы «Дороги жизни». Посмотрим на памятники «Цветок жизни», «Полуторка», «Балтийские крылья», «Блокадная регулировщица», мемориал «Дуб и лавр» и другие памятные места, посвящённые защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Мемориал «Разорванное кольцо». Сделаем остановку у Вагановского спуска на берегу Ладожского озера, где начинался путь колонн к Большой земле и где сегодня установлен один из главных символов «Дороги жизни».

Станция «Ладожское озеро». Осмотрим легендарный паровоз ЭШ-4375 «Комсомолец», работавший на «Дороге жизни» в годы блокады.

Музейный комплекс «Дорога жизни». Посетим музей под открытым небом, увидим образцы военной техники, транспорта и Осиновецкий маяк, ставший одним из символов легендарной трассы.

Пискарёвское мемориальное кладбище. Завершим экскурсию на главном мемориале памяти жертв блокады Ленинграда, где поговорим о трагических страницах истории города и почтим память погибших.

На экскурсии вы узнаете о планах гитлеровского командования уничтожить Ленинград и о создателях «Дороги жизни», железнодорожниках и моряках, летчиках-героях и простых людях, которые приближали день победы. Послушаете о транспортировке грузов и техники, эвакуации и трудностях, с ней связанных. Окунётесь в статистику блокадных лет, увидите братские могилы и вспомните стихи поэтов — блокадников и фронтовиков.

Примерный тайминг

Трассовая экскурсия до ММК «Дорога жизни» — 1,5 ч

Музейный комплекс «Дорога жизни», Осиновецкий маяк, станция «Ладожское озеро» — 2 ч

Переезд к Пискарёвскому кладбищу — 1 ч

Пискарёвское мемориальное кладбище — 1 ч

Возвращение в город — 30 мин

Организационные детали