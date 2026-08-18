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«Дорога жизни»: музейный комплекс и Пискарёвское кладбище

Проехать путём, который стал символом надежды для жителей блокадного Ленинграда - из Петербурга
Более 80 лет прошло момента, как Ленинград был освобождён от фашистской блокады, и главную роль в спасении города сыграла «Дорога жизни».

Мы рассмотрим её основные объекты, посетим музейный комплекс и Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы вспомнить о тех, кто не дожил до победы.
«Дорога жизни»: музейный комплекс и Пискарёвское кладбище
«Дорога жизни»: музейный комплекс и Пискарёвское кладбище
«Дорога жизни»: музейный комплекс и Пискарёвское кладбище

Описание экскурсии

Мемориалы «Дороги жизни». Посмотрим на памятники «Цветок жизни», «Полуторка», «Балтийские крылья», «Блокадная регулировщица», мемориал «Дуб и лавр» и другие памятные места, посвящённые защитникам и жителям блокадного Ленинграда.

Мемориал «Разорванное кольцо». Сделаем остановку у Вагановского спуска на берегу Ладожского озера, где начинался путь колонн к Большой земле и где сегодня установлен один из главных символов «Дороги жизни».

Станция «Ладожское озеро». Осмотрим легендарный паровоз ЭШ-4375 «Комсомолец», работавший на «Дороге жизни» в годы блокады.

Музейный комплекс «Дорога жизни». Посетим музей под открытым небом, увидим образцы военной техники, транспорта и Осиновецкий маяк, ставший одним из символов легендарной трассы.

Пискарёвское мемориальное кладбище. Завершим экскурсию на главном мемориале памяти жертв блокады Ленинграда, где поговорим о трагических страницах истории города и почтим память погибших.

На экскурсии вы узнаете о планах гитлеровского командования уничтожить Ленинград и о создателях «Дороги жизни», железнодорожниках и моряках, летчиках-героях и простых людях, которые приближали день победы. Послушаете о транспортировке грузов и техники, эвакуации и трудностях, с ней связанных. Окунётесь в статистику блокадных лет, увидите братские могилы и вспомните стихи поэтов — блокадников и фронтовиков.

Примерный тайминг

Трассовая экскурсия до ММК «Дорога жизни» — 1,5 ч
Музейный комплекс «Дорога жизни», Осиновецкий маяк, станция «Ладожское озеро» — 2 ч
Переезд к Пискарёвскому кладбищу — 1 ч
Пискарёвское мемориальное кладбище — 1 ч
Возвращение в город — 30 мин

Организационные детали

  • Едем на Exeed LX, Hyundai Cretа, Mitsubishi Outlander. По запросу предоставим бустер/детское кресло
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ льготные, а также экскурсионное обслуживание — 200 ₽. Гиду билет также понадобится. Понедельник и вторник — выходные дни (если музей будет закрыт — предложим альтернативу)
  • Экскурсия может быть проведена на вашем автомобиле — стоимость уточняйте в переписке
  • Продолжительность экскурсии может быть увеличена — 2500 ₽ за час продления
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3864 туристов
Мы команда профессиональных гидов. Имеем многолетний стаж работы и городскую аккредитацию. У многих из нас искусствоведческое и историческое образование. Показываем как парадный Петербург, так и неформальные достопримечательности. Проводим экскурсии в главных художественных музеях Петербурга. До встречи!

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