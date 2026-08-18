Мы рассмотрим её основные объекты, посетим музейный комплекс и Пискарёвское мемориальное кладбище, чтобы вспомнить о тех, кто не дожил до победы.
Описание экскурсии
Мемориалы «Дороги жизни». Посмотрим на памятники «Цветок жизни», «Полуторка», «Балтийские крылья», «Блокадная регулировщица», мемориал «Дуб и лавр» и другие памятные места, посвящённые защитникам и жителям блокадного Ленинграда.
Мемориал «Разорванное кольцо». Сделаем остановку у Вагановского спуска на берегу Ладожского озера, где начинался путь колонн к Большой земле и где сегодня установлен один из главных символов «Дороги жизни».
Станция «Ладожское озеро». Осмотрим легендарный паровоз ЭШ-4375 «Комсомолец», работавший на «Дороге жизни» в годы блокады.
Музейный комплекс «Дорога жизни». Посетим музей под открытым небом, увидим образцы военной техники, транспорта и Осиновецкий маяк, ставший одним из символов легендарной трассы.
Пискарёвское мемориальное кладбище. Завершим экскурсию на главном мемориале памяти жертв блокады Ленинграда, где поговорим о трагических страницах истории города и почтим память погибших.
На экскурсии вы узнаете о планах гитлеровского командования уничтожить Ленинград и о создателях «Дороги жизни», железнодорожниках и моряках, летчиках-героях и простых людях, которые приближали день победы. Послушаете о транспортировке грузов и техники, эвакуации и трудностях, с ней связанных. Окунётесь в статистику блокадных лет, увидите братские могилы и вспомните стихи поэтов — блокадников и фронтовиков.
Примерный тайминг
Трассовая экскурсия до ММК «Дорога жизни» — 1,5 ч
Музейный комплекс «Дорога жизни», Осиновецкий маяк, станция «Ладожское озеро» — 2 ч
Переезд к Пискарёвскому кладбищу — 1 ч
Пискарёвское мемориальное кладбище — 1 ч
Возвращение в город — 30 мин
Организационные детали
- Едем на Exeed LX, Hyundai Cretа, Mitsubishi Outlander. По запросу предоставим бустер/детское кресло
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей — 400 ₽ за взрослого, 200 ₽ льготные, а также экскурсионное обслуживание — 200 ₽. Гиду билет также понадобится. Понедельник и вторник — выходные дни (если музей будет закрыт — предложим альтернативу)
- Экскурсия может быть проведена на вашем автомобиле — стоимость уточняйте в переписке
- Продолжительность экскурсии может быть увеличена — 2500 ₽ за час продления
- С вами будет гид из нашей команды