Из Петербурга - в роскошное Царское Село

Увидеть нарядный дворец, прогуляться по живописному парку и узнать о прошлом императорской резиденци

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Чтобы посмотреть, среди какой красоты предпочитали жить правители России до революции, отправимся в город Пушкин. Здесь находится дворцово-парковый комплекс 18-19 веков Царское Село.

Вы полюбуетесь пышным Екатерининским дворцом снаружи и изнутри, Пейзажным парком с прудами и каналами. А гид поделится историей этого места с акцентом на екатерининскую эпоху.
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
Из Петербурга - в роскошное Царское Село
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Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в Царское Село. По дороге проведём для вас путевую экскурсию по части Северной столицы и городу Пушкин.

Сокровищница истории

Царское Село служило летней императорской резиденцией. Изумительная архитектура дворцов, роскошь интерьеров, прекрасные пейзажи… Вы потеряете ощущение времени и перенесётесь на несколько часов в эпоху Петра Великого и золотой век Екатерины. Гид поделится историей строительства резиденции, деталями из жизни императоров и императриц, секретами дворца.

Екатерининский парк. Мы прогуляемся по этому памятнику садово-паркового искусства, сравним регулярную часть на французский манер с пейзажной в английском стиле. Вы насладитесь многочисленными малыми архитектурными формами, в том числе Мраморным мостом и таинственной Пирамидой.

Екатерининский дворец. Он поражает своим великолепием! Перестроенный по проекту Растрелли, дворец встретит вас лепниной, фигурами атлантов и безукоризненной симметрией. В него обязательно нужно зайти, чтобы оценить роскошное убранство залов, Парадную лестницу, воссозданную Янтарную комнату и другие пространства. Внутри вы сможете оплатить аудиогид или присоединиться к экскурсионной группе, если она наберётся.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы заберём вас на комфортабельном минивэне из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
  • Билеты в Екатерининский дворец покупаются отдельно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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