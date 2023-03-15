Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в Царское Село. По дороге проведём для вас путевую экскурсию по части Северной столицы и городу Пушкин.
Сокровищница истории
Царское Село служило летней императорской резиденцией. Изумительная архитектура дворцов, роскошь интерьеров, прекрасные пейзажи… Вы потеряете ощущение времени и перенесётесь на несколько часов в эпоху Петра Великого и золотой век Екатерины. Гид поделится историей строительства резиденции, деталями из жизни императоров и императриц, секретами дворца.
Екатерининский парк. Мы прогуляемся по этому памятнику садово-паркового искусства, сравним регулярную часть на французский манер с пейзажной в английском стиле. Вы насладитесь многочисленными малыми архитектурными формами, в том числе Мраморным мостом и таинственной Пирамидой.
Екатерининский дворец. Он поражает своим великолепием! Перестроенный по проекту Растрелли, дворец встретит вас лепниной, фигурами атлантов и безукоризненной симметрией. В него обязательно нужно зайти, чтобы оценить роскошное убранство залов, Парадную лестницу, воссозданную Янтарную комнату и другие пространства. Внутри вы сможете оплатить аудиогид или присоединиться к экскурсионной группе, если она наберётся.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Мы заберём вас на комфортабельном минивэне из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
Билеты в Екатерининский дворец покупаются отдельно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — Организатор в Санкт-Петербурге
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. Опыт работы наших гидов подтверждён сотнями отзывов наших пассажиров. За безопасность поездок отвечают водители с огромным стажем. Гиды корректируют программу исходя из возраста пассажиров, стараясь сделать экскурсию интересной и увлекательной. Ждём вас!