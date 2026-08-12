Чтобы посмотреть, среди какой красоты предпочитали жить правители России до революции, отправимся в город Пушкин. Здесь находится дворцово-парковый комплекс 18-19 веков Царское Село. Вы полюбуетесь пышным Екатерининским дворцом, Пейзажным парком с прудами и каналами. А гид поделится историей этого места с акцентом на Екатерининскую эпоху.
Описание экскурсии
Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в Царское Село. По дороге проведём для вас путевую экскурсию по части Северной столицы и городу Пушкин.
Сокровищница истории
Царское Село служило летней императорской резиденцией. Изумительная архитектура дворцов, роскошь интерьеров, прекрасные пейзажи… Вы потеряете ощущение времени и перенесётесь на несколько часов в эпоху Петра Великого и золотой век Екатерины. Гид поделится историей строительства резиденции, деталями из жизни императоров и императриц, секретами дворца.
- Екатерининский парк. Мы прогуляемся по этому памятнику садово-паркового искусства, сравним регулярную часть на французский манер с пейзажной в английском стиле. А также оцените многочисленные малые архитектурные формы, в том числе Мраморный мост и таинственную Пирамиду.
- Екатерининский дворец. Перестроенный по проекту Растрелли, дворец встретит вас лепниной, фигурами атлантов и безукоризненной симметрией. В него обязательно нужно зайти, чтобы оценить роскошное убранство залов, Парадную лестницу, воссозданную Янтарную комнату и другие пространства. Внутри вы сможете оплатить аудиогид или присоединиться к экскурсионной группе, если она наберётся.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Мы заберём вас на комфортабельном минивэне из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
- По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 2000 ₽ за микроавтобус до 14 человек)
- Билеты в Екатерининский парк покупаются отдельно на гида
- Билеты в Екатерининский дворец + парк покупаются отдельно: Взрослые – 1 200 ₽
Льготные категории – 650 ₽
Дети от 7 до 14 лет – 400 ₽
Дети до 7 лет – бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей в переделах города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4946 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсовод не сделала поправку на возраст туристов, детям было непонятно и скучно. Кроме того запланировали экскурсию на вторник, а потом оказалось, что во вторник в Екатерининском дворце выходной.
Все спасла красота Питера и Пушкина, парка и зубовского флигеля, где экскурсия была на высоте - по содержанию и подходу.
Все спасла красота Питера и Пушкина, парка и зубовского флигеля, где экскурсия была на высоте - по содержанию и подходу.
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А
Хорошая экскурсия. очень удобно, что нас забрали у самого дома и после экскурсии мы вернулись к дому. Для наших гостей это ценно, потому что в нашей группе были туристы от 8 до 75 лет. интересный рассказ гида Елены и экскурсия по Екатерининскому дворцу с экскурсоводом дворца сделали экскурсию наполненной.
если вам важен комфорт, то выбор индивидуальной экскурсии обоснован.
если вам важен комфорт, то выбор индивидуальной экскурсии обоснован.
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Л
Посетили Пушкин с потрясающим экскурсоводом Анной! Мы опытные туристы и знаем, как много зависит от экскурсовода. Анна превзошла все наши ожидания: умная, с потрясающей речью, интеллигентная, она преподнесла нам Пушкин, в котором мы были уже не раз, удивительно интересно и необычно!
Отдельное спасибо за отличный трансфер: новый, комфортный минивэн!
Отдельное спасибо за отличный трансфер: новый, комфортный минивэн!
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Экскурсию для нас провела Анна. Очень удобно, что нас встретили прямо на вокзале, отвезли на экскурсию, привезли в нашу гостиницу. Анна,на протяжении всего пути, рассказывала нам историю Царского села и
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Мы ездили компанией 2-е взрослых и 3 -е детей, от 3-х до 12 лет😅. Встреча, сопровождение и работа гида Людмилы и водителя Сергея была на высоте. Детям было интересно, взрослым тоже. Очень рекомендуем к посещению данную экскурсию, если бы знали, взяли бы побольше времени, место очень красивое💖
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И
Мы были на экскурсии с мальчиками подростками 13-15 лет, и гид подстраивалась под ребят, задавала им интересные вопросы, обращала их внимание на разные интересные истории. И взрослым и детям было интересно и познавательно. Спасибо гиду Татьяне.
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