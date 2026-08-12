Чтобы посмотреть, среди какой красоты предпочитали жить правители России до революции, отправимся в город Пушкин. Здесь находится дворцово-парковый комплекс 18-19 веков Царское Село. Вы полюбуетесь пышным Екатерининским дворцом, Пейзажным парком с прудами и каналами. А гид поделится историей этого места с акцентом на Екатерининскую эпоху.

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Описание экскурсии

Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в Царское Село. По дороге проведём для вас путевую экскурсию по части Северной столицы и городу Пушкин.

Сокровищница истории

Царское Село служило летней императорской резиденцией. Изумительная архитектура дворцов, роскошь интерьеров, прекрасные пейзажи… Вы потеряете ощущение времени и перенесётесь на несколько часов в эпоху Петра Великого и золотой век Екатерины. Гид поделится историей строительства резиденции, деталями из жизни императоров и императриц, секретами дворца.

Екатерининский парк. Мы прогуляемся по этому памятнику садово-паркового искусства, сравним регулярную часть на французский манер с пейзажной в английском стиле. А также оцените многочисленные малые архитектурные формы, в том числе Мраморный мост и таинственную Пирамиду.

Екатерининский дворец. Перестроенный по проекту Растрелли, дворец встретит вас лепниной, фигурами атлантов и безукоризненной симметрией. В него обязательно нужно зайти, чтобы оценить роскошное убранство залов, Парадную лестницу, воссозданную Янтарную комнату и другие пространства. Внутри вы сможете оплатить аудиогид или присоединиться к экскурсионной группе, если она наберётся.

Организационные детали