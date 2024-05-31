Мы прогуляемся по парадной части Петербурга, поговорим об интересных исторических деталях, полакомимся местными пышками с чаем и, конечно, сделаем много красивых фото. Я всегда забочусь о комфорте своих гостей, выбираю удобный темп прогулки и помогаю с позированием. Будет душевно, непринуждённо и познавательно!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание фото-прогулки
Что вас ожидает
- Мы начнём фотопрогулку возле Исаакиевского собора. Прогуляемся до Дворцовой площади и зайдём в знаменитую пышечную на перекус. Затем заглянем в дом Зингера и Казанский собор.
- Я расскажу об особенностях Дворцовой площади и покажу, где был первый телеграф в стране.
- Мы обсудим, зачем Монферран каждое утро прогуливался с собачкой вокруг Александрийского столпа и как убирали мусор с площади после постройки дворца.
- Во время фотопрогулки вы узнаете ещё много других увлекательных фактов о Петербурге.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида-фотографа и пышки с чаем.
- Через 10 дней после прогулки вы получите от 40 фото в обработке. Их можно будет скачать по ссылке.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оля — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я живу в Петербурге более 12 лет и профессионально занимаюсь фотографией, проводя съёмки по всему миру. Сейчас я в Санкт-Петербурге и с большим удовольствием организую для вас фотосессию на фоне потрясающей архитектуры города и расскажу интересные факты о северной столице. Легкий и непринуждённый формат фотопрогулки считаю идеальной возможностью получить естественные, «живые» кадры, которые приятно пересматривать и которыми хочется делиться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
31 мая 2024
Хотим сказать большое спасибо Ольге за фото-прогулку! Отлично погуляли с ней по Питеру! Очень легко в общении, интересные факты, а фотографии так просто бомбические! Ольга человек, который однозначно занимается своим
Ирина
12 мая 2024
Доброе время суток, долго выбирала фотопрогулку, тк на нее был выделен один день и время было ограниченно, хотелось разноплановых фотографий и определённую тонировку. Предложение Ольги очень понравилось: и количеством времени, и локациями, и примерами фотографий, и дигустацией очень вкусных пышек! Прогулка получилась лёгкая и непринуждённая, и сама Ольга очень весёлый и позитивный человек! Результатом полноститью довольна!
В
Вера
11 мая 2024
Очень приятная девушка. Фотографии получились в разных форматах. порадовала съемка в Зингере. Формат фотосессии сделан так, чтобы фотографии были «разного калибра». У фотографа очень Крутая камера и объективы. Предварительно поглазели на фотки, они чудесные. Фотограф работает без шаблонов, очень рекомендую 👍
А
Алена
27 мар 2024
Заказать фотосессию - было отличным решением, я очень довольна, что сделала это)) Фотограф Оля смогла запечатлеть классные памятные моменты этого дня, я уже сто раз пересмотрела фотографии. Они получились живыми,
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