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с эмоциями и с историей.



Фотосессия длилась 2 часа, но время пролетело незаметно. Оля провела нас по красивым местам Санкт-Петербурга, помогала с позированием, говорила, как встать, куда смотреть, это очень удобно! А потом мы расслабились и сами кое-где стали проявлять инициативу))



Оля - приятная девушка, располагающая к себе, внимательная и ответственная!



Ну а фото - это просто шедевры😍



Я уже порекомендовала именно этого фотографа своим родственникам, которые собираются в Санкт-Петербург и друзьям.



Спасибо за приятное времяпрепровождения и незабываемую память об этом дне в виде прекрасных фотографий!