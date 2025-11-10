Отправляемся исследовать город на комфортабельном катере с опытным капитаном! Вы почувствуете романтическую атмосферу Петербурга, с необычного ракурса увидите самые красивые его достопримечательности.
И восхититесь моментом, когда Дворцовый и Биржевой, Троицкий и Литейный мосты разведут над вами свои ажурные пролёты.
Описание водной прогулки
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Вы увидите самые знаковые достопримечательности парадного Петербурга:
- Петропавловскую крепость, с которой начинался город
- Университетскую набережную и все четыре здания Эрмитажа
- величественный Исаакиевский собор
- воспетую Пушкиным «Адмиралтейскую иглу»
- стрелку Васильевского острова — некогда главный порт Петербурга
- Ростральные колонны
- Медного всадника
- мистических сфинксов
- и, конечно, великолепные разводные мосты
А ещё:
- вспомним, кто построил зимний дворец, а кто основал Эрмитаж
- попробуем догадаться, почему остров называется Заячьим
- выясним, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей
- поговорим о том, почему сфинксов называют мистическими фигурами
- и многое другое
Организационные детали
- С вами будет опытный капитан, он же проведёт для вас небольшую экскурсию
- На борту катера есть тент от дождя и ветра, тёплые пледы, бокалы. По желанию можно включить вашу музыку
- Можно организовать прогулку для большего количества гостей на другом катере, детали уточняйте в переписке
- По желанию можно выбрать другой маршрут — романтическую прогулку на закате к северным островам и Финскому заливу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существуетЗадать вопрос
