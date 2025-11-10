Мои заказы

Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов

Увидеть с воды нарядные набережные, ажурные мосты, знаменитые дворцы и соборы Петербурга
Отправляемся исследовать город на комфортабельном катере с опытным капитаном! Вы почувствуете романтическую атмосферу Петербурга, с необычного ракурса увидите самые красивые его достопримечательности.

И восхититесь моментом, когда Дворцовый и Биржевой, Троицкий и Литейный мосты разведут над вами свои ажурные пролёты.
Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов© Элеонора
Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов© Элеонора
Город над вольной Невой: прогулка на катере на развод мостов© Элеонора
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 00:00, 03:00

Описание водной прогулки

  • Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
  • Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Вы увидите самые знаковые достопримечательности парадного Петербурга:

  • Петропавловскую крепость, с которой начинался город
  • Университетскую набережную и все четыре здания Эрмитажа
  • величественный Исаакиевский собор
  • воспетую Пушкиным «Адмиралтейскую иглу»
  • стрелку Васильевского острова — некогда главный порт Петербурга
  • Ростральные колонны
  • Медного всадника
  • мистических сфинксов
  • и, конечно, великолепные разводные мосты

А ещё:

  • вспомним, кто построил зимний дворец, а кто основал Эрмитаж
  • попробуем догадаться, почему остров называется Заячьим
  • выясним, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей
  • поговорим о том, почему сфинксов называют мистическими фигурами
  • и многое другое

Организационные детали

  • С вами будет опытный капитан, он же проведёт для вас небольшую экскурсию
  • На борту катера есть тент от дождя и ветра, тёплые пледы, бокалы. По желанию можно включить вашу музыку
  • Можно организовать прогулку для большего количества гостей на другом катере, детали уточняйте в переписке
  • По желанию можно выбрать другой маршрут — романтическую прогулку на закате к северным островам и Финскому заливу

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
На катере
2 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Прогулка на катере по рекам и каналам к разводным мостам Санкт-Петербурга
Начало: НАБ.Р. Фонтанки, 150
Расписание: Ежедневно в 23:55
1 мая в 23:55
2 мая в 23:55
16 000 ₽ за всё до 11 чел.
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
На катере
1 час
6 отзывов
Водная прогулка
Петербург с воды: индивидуальная прогулка на катере с гидом
Проплыть по рекам и каналам, слушая истории и легенды Северной столицы
15 ноя в 00:00
16 ноя в 00:30
от 15 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная прогулка на развод мостов
На катере
2 часа
-
15%
24 отзыва
Водная прогулка
Индивидуальная прогулка на развод мостов
Погрузиться в романтическую атмосферу ночного Петербурга и увидеть с катера, как разводят мосты
Начало: На набережной р. Фонтанки, 104
9 мар в 23:30
10 мар в 23:30
21 250 ₽25 000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге