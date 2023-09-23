Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости

Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор

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За три часа мы сумеем взглянуть на самые яркие символы Петербурга: от куполов Спаса на Крови до крейсера «Аврора».

Увидим Михайловский замок и Марсово поле, прогуляемся по Петропавловской крепости и Стрелке Васильевского острова, посетим старейший Никольский собор. Не пропустим Дворцовую площадь и великолепный Исаакиевский ансамбль.
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Групповая экскурсия по Петербургу + посещение Петропавловской крепости
Ближайшие даты:
23
сен
7
окт
14
окт
21
окт
28
окт
4
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Поездка с нами — это не просто осмотр достопримечательностей из окна автобуса. Это экскурсия с остановками и прогулками. Мы охватим самые значимые памятники разных эпох — от основания города до революции.

  • Дворцовая площадь. Вам расскажут, кому посвящена колонна в центре, как строился Зимний дворец и почему музей называется Эрмитаж.
  • Никольский собор. Редкий памятник барокко, сохранивший и внешний облик, и убранство. Один из немногих храмов Петербурга, который никогда не закрывался.
  • Ансамбль Исаакиевской площади. Расскажем о строительстве главного собора Российской Империи и о том, в честь кого он назван.
  • Стрелка Васильевского Острова и самый живописный вид на акваторию Невы. Вы узнаете о жизни на островах и о том, как попасть домой, если мосты развели, а вы остались на другой стороне.
  • Петровловская крепость. Здесь Петербург берёт своё начало. На небольшом пространстве крепости собраны все значимые государственные институты прошлого — собор, тюрьма, монетный двор и пристань.
  • Крейсер «Аврора». Вам раскроют главные секреты корабля: как он пережил Цусимское сражение, был ли «тот самый» революционный выстрел и кто посмел водрузить на крейсер пиратский флаг.
  • Михайловский замок. Павел I успел прожить в своей новой резиденции только 40 дней. Кто предсказал смерть императора и мог ли он спастись? Поговорим об этом, гуляя возле замка.
  • Спас на Крови. Речь пойдёт о строительстве храма и его непростой судьбе в советскую эпоху. Осмотр только снаружи.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе в мини-группе. С вами будут опытный водитель и профессиональный гид из нашей команды.
  • Во время остановок вы можете прогуляться с группой или остаться в автобусе
  • В зависимости от дорожной ситуации и перекрытий в городе остановки могут быть изменены

Обратите внимание

  • Может быть ветрено. Возьмите с собой одежду потеплее и зонтик на случай дождя
  • Для посещения Никольского собора женщинам нужно захватить платок или косынку

в субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе станции метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Музеи
Святые места
Михайловский замок
Зимний дворец
Спас на Крови
Дворцовая площадь
Для студентов
Никольский морской собор
Стрелка Васильевского острова
Соборы и храмы
Монастыри, церкви, храмы
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