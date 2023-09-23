Увидеть главные памятники города, посетить легендарную цитадель и Никольский собор
За три часа мы сумеем взглянуть на самые яркие символы Петербурга: от куполов Спаса на Крови до крейсера «Аврора».
Увидим Михайловский замок и Марсово поле, прогуляемся по Петропавловской крепости и Стрелке Васильевского острова, посетим старейший Никольский собор. Не пропустим Дворцовую площадь и великолепный Исаакиевский ансамбль.
Увидим Михайловский замок и Марсово поле, прогуляемся по Петропавловской крепости и Стрелке Васильевского острова, посетим старейший Никольский собор. Не пропустим Дворцовую площадь и великолепный Исаакиевский ансамбль.
Ближайшие даты:
23
сен
сен
7
окт
окт
14
окт
окт
21
окт
окт
28
окт
окт
4
ноя
ноя
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Описание
Что вас ожидает
Поездка с нами — это не просто осмотр достопримечательностей из окна автобуса. Это экскурсия с остановками и прогулками. Мы охватим самые значимые памятники разных эпох — от основания города до революции.
- Дворцовая площадь. Вам расскажут, кому посвящена колонна в центре, как строился Зимний дворец и почему музей называется Эрмитаж.
- Никольский собор. Редкий памятник барокко, сохранивший и внешний облик, и убранство. Один из немногих храмов Петербурга, который никогда не закрывался.
- Ансамбль Исаакиевской площади. Расскажем о строительстве главного собора Российской Империи и о том, в честь кого он назван.
- Стрелка Васильевского Острова и самый живописный вид на акваторию Невы. Вы узнаете о жизни на островах и о том, как попасть домой, если мосты развели, а вы остались на другой стороне.
- Петровловская крепость. Здесь Петербург берёт своё начало. На небольшом пространстве крепости собраны все значимые государственные институты прошлого — собор, тюрьма, монетный двор и пристань.
- Крейсер «Аврора». Вам раскроют главные секреты корабля: как он пережил Цусимское сражение, был ли «тот самый» революционный выстрел и кто посмел водрузить на крейсер пиратский флаг.
- Михайловский замок. Павел I успел прожить в своей новой резиденции только 40 дней. Кто предсказал смерть императора и мог ли он спастись? Поговорим об этом, гуляя возле замка.
- Спас на Крови. Речь пойдёт о строительстве храма и его непростой судьбе в советскую эпоху. Осмотр только снаружи.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия проходит на комфортном микроавтобусе в мини-группе. С вами будут опытный водитель и профессиональный гид из нашей команды.
- Во время остановок вы можете прогуляться с группой или остаться в автобусе
- В зависимости от дорожной ситуации и перекрытий в городе остановки могут быть изменены
Обратите внимание
- Может быть ветрено. Возьмите с собой одежду потеплее и зонтик на случай дождя
- Для посещения Никольского собора женщинам нужно захватить платок или косынку
в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро Адмиралтейская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 11:00Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1373 туристов
Меня зовут Татьяна, и я представляю команду профессиональных гидов по Санкт-Петербургу. За годы совместной работы мы стали не просто хорошими коллегами, а настоящими друзьями. Нас объединяет бесконечная любовь к городу и желание делиться этой любовью с вами. Петербург для нас — неиссякаемый источник вдохновения и величайший памятник человеческому мастерству и воле.
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