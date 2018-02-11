Тайны и чудесные виды

Эта экскурсия проведет вас по самым интересным и памятным местам района, чья история отсылает нас на больше чем сотню лет назад. Вы сможете лично увидеть красоты набережной, ощутить колорит города и познакомиться с множеством мистических тайн, которые хранят в себе стены зданий Васильевского острова.

Здесь вы столкнетесь с особенностью расположения улиц (они же линии), увидите Ростральные колонны, ознакомитесь с чудесным видом, что открывается со стрелки Васильевского Острова, узнаете историю подводной лодки и дома, в котором тайно творились великие открытия и целый государственный переворот. Помимо этого вас ждет Кунсткамера, башня, где живут грифоны и здание, которое должно было стать главным пристанищем для осуществления торговли внутри и вне страны, но потерпело неудачу. Под конец мы посетим Стрелку Васильевского острова — то самое начало и один из главных символов города на Неве, задуманный как настоящее отражение всего культурного в городе. Здесь, со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Санкт-Петербург и его выдающиеся достопримечательности.

Важно!

И да, кстати, здесь всегда чуть холоднее, чем в других районах Петербурга, а прямые улицы и проспекты насквозь продуваются ветрами. Поэтому советуем запастись теплыми вещами. Помимо этого, если вы желаете посетить какие-либо из музеев, описанных в данной экскурсии, то выберете для своего путешествия среду, четверг или пятницу, а также дневное время суток.

Все готовы? тогда ждем «купить экскурсию» и отправляемся в путешествие