Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»

Сделать памятное фото на Стрелке Васильевского острова желают

Сделать памятное фото на Стрелке Васильевского острова желают не только туристы, но и многие молодожены в торжественный день своей свадьбы.

Не случайно многие люди искусства — писатели, поэты и живописцы — посвящали этим местам строки и полотна. Увидеть Васильевский остров и его Стрелку стремятся все без исключения гости Санкт-Петербурга. Присоединимся к этому путешествию и мы.
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»
Самостоятельная квест-экскурсия «Хирвисаари: Васильевский остров»

Что вас ожидает 🤩

  • Ледокол Красин
  • Подводная лодка с-189
  • Успенская церковь
  • Дом академиков и музей-квартира академика Павлова
  • Музей-квартира академика И. П. Павлова
  • Клиника Доктора Пеля
  • Башня Грифонов
  • Андреевский двор
  • Академия художеств им. Репина
  • Румянцевский сад
  • Меншиковский дворец
  • Манеж и “Послание через века”
  • Дворец Петра II
  • Памятник Ломоносову
  • Здание Российской академии наук
  • Кунсткамера
  • Зоологический музей
  • Здание Биржи
  • Ростральные колонны
  • Биржевой сквер
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Тайны и чудесные виды

Эта экскурсия проведет вас по самым интересным и памятным местам района, чья история отсылает нас на больше чем сотню лет назад. Вы сможете лично увидеть красоты набережной, ощутить колорит города и познакомиться с множеством мистических тайн, которые хранят в себе стены зданий Васильевского острова.
Здесь вы столкнетесь с особенностью расположения улиц (они же линии), увидите Ростральные колонны, ознакомитесь с чудесным видом, что открывается со стрелки Васильевского Острова, узнаете историю подводной лодки и дома, в котором тайно творились великие открытия и целый государственный переворот. Помимо этого вас ждет Кунсткамера, башня, где живут грифоны и здание, которое должно было стать главным пристанищем для осуществления торговли внутри и вне страны, но потерпело неудачу. Под конец мы посетим Стрелку Васильевского острова — то самое начало и один из главных символов города на Неве, задуманный как настоящее отражение всего культурного в городе. Здесь, со смотровой площадки открывается потрясающий вид на Санкт-Петербург и его выдающиеся достопримечательности.
Важно!
И да, кстати, здесь всегда чуть холоднее, чем в других районах Петербурга, а прямые улицы и проспекты насквозь продуваются ветрами. Поэтому советуем запастись теплыми вещами. Помимо этого, если вы желаете посетить какие-либо из музеев, описанных в данной экскурсии, то выберете для своего путешествия среду, четверг или пятницу, а также дневное время суток.
Все готовы? тогда ждем «купить экскурсию» и отправляемся в путешествие

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бессрочный доступ к материалам экскурсии в вашем личном кабинете на сайте turest.in
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ледокол «Красин»
Завершение: Стрелка Васильевского острова
Когда и сколько длится?
Когда: В любое время, в любой день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Итак, мы поздравляем счастливых обладателей вот-вот начинающегося приключения под названием «Хирвисаари: Васильевский остров». Вы как раз успели к отправлению. Прыгайте в вагон, наш исторический поезд отправляется прямо сейчас!
  • Приготовьте свое воображение, ведь именно оно поможет вам прочувствовать этот прекрасный город.
  • Обратите внимание, что это самостоятельная экскурсия. Вас никто не встретит в стартовой точке.
  • После оплаты экскурсии мы получим сообщение о вашем бронировании. Наш менеджер свяжется с вами и расскажет вам как открыть экскурсию на ваших телефонах.
  • Если у вас возникнут вопросы вы всегда сможете позвонить нам или написать в WhatsApp +79955956785
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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