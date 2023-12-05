Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа

Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Групповая поездка на автобусе по историческому центру с визитом в главный музей города

Эрмитаж, как и Лувр, Метрополитен или Прадо, — один из самых значительных музеев в мире.

Обзорная экскурсия по центру с посещением Зимнего дворца — лучший подарок для себя во время первого визита в Петербург.

Мы проведём вас в Эрмитаж без очереди, покажем блистательный город и поможем соединить ожидания и впечатления от него в единое целое.
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
Обзорная экскурсия по Петербургу + посещение Эрмитажа
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 850 ₽
Пенсионеры1 750 ₽
Школьники1 450 ₽
Студенты1 750 ₽
Дошкольники850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

11:00 — начало экскурсии в центре Петербурга

У вас будет возможность:

  • увидеть знаменитые площади города — Исаакиевскую и Дворцовую
  • проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам
  • рассмотреть главные архитектурные достопримечательности: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозёрских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови
  • взглянуть на красавицу Неву и её набережные с видами на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь и Кунсткамеру
  • послушать множество захватывающих историй из жизни известных петербуржцев разных эпох, среди которых и деятели искусства, и полководцы, и представители царской семьи, и даже литературные персонажи

13:00 — посещение Эрмитажа

Вы:

  • увидите парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа
  • рассмотрите античную коллекцию музея
  • получите время для самостоятельного осмотра экспозиций

Пребывание в Эрмитаже — 2 часа

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте, мы пришлем вам ссылку-счёт для оплаты остатка — на месте оплата не принимается
  • Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии
  • В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении — это обязательное условие для входа в музей!
  • Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди

во вторник, четверг и субботу в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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