Групповая поездка на автобусе по историческому центру с визитом в главный музей города
Эрмитаж, как и Лувр, Метрополитен или Прадо, — один из самых значительных музеев в мире.
Обзорная экскурсия по центру с посещением Зимнего дворца — лучший подарок для себя во время первого визита в Петербург.
Мы проведём вас в Эрмитаж без очереди, покажем блистательный город и поможем соединить ожидания и впечатления от него в единое целое.
Обзорная экскурсия по центру с посещением Зимнего дворца — лучший подарок для себя во время первого визита в Петербург.
Мы проведём вас в Эрмитаж без очереди, покажем блистательный город и поможем соединить ожидания и впечатления от него в единое целое.
Ближайшие даты:
5
дек
дек
7
дек
дек
9
дек
дек
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дек
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 850 ₽
|Пенсионеры
|1 750 ₽
|Школьники
|1 450 ₽
|Студенты
|1 750 ₽
|Дошкольники
|850 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
11:00 — начало экскурсии в центре Петербурга
У вас будет возможность:
- увидеть знаменитые площади города — Исаакиевскую и Дворцовую
- проехать по Невскому и другим центральным улицам и проспектам
- рассмотреть главные архитектурные достопримечательности: Аничков дворец, дворец Белосельских-Белозёрских, Строгановский дворец, Аничков мост, Дворцовый мост, Эрмитаж, Казанский собор, храм Спаса на Крови
- взглянуть на красавицу Неву и её набережные с видами на Петропавловский собор и Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова, Медный всадник, Сенатскую площадь и Кунсткамеру
- послушать множество захватывающих историй из жизни известных петербуржцев разных эпох, среди которых и деятели искусства, и полководцы, и представители царской семьи, и даже литературные персонажи
13:00 — посещение Эрмитажа
Вы:
- увидите парадные залы Зимнего дворца, а также экспозиции Старого и Нового Эрмитажа
- рассмотрите античную коллекцию музея
- получите время для самостоятельного осмотра экспозиций
Пребывание в Эрмитаже — 2 часа
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте, мы пришлем вам ссылку-счёт для оплаты остатка — на месте оплата не принимается
- Экскурсию проведет один из профессиональных гидов нашей команды
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии
- В автобусе действует свободная рассадка. При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении — это обязательное условие для входа в музей!
- Обслуживание экскурсионных групп на территории музея осуществляется без очереди
во вторник, четверг и субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро «Гостиный двор»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, четверг и субботу в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2627 туристов
Когда мы были детьми, мы любили гулять по крышам, а когда выросли — решили сделать это своим делом. Ведь взрослым иногда так не хватает этих детских эмоций и впечатлений! И мы с радостью ими поделимся с вами:) Ещё мы любим историю… и Петербург… и историю Петербурга. А главное — умеем преподнести ее интересно, без россыпи дат и фамилий, которые почти сразу вылетают из головы. Уже три года мы проводим нестандартные экскурсии по Петербургу. С нами вы сможете погрузиться в атмосферу руферства и побороть страх высоты, подарить своей половинке свидание на крыше или понаблюдать за разведением мостов с высоты птичьего полёта. Заглянуть за закрытые двери доходных домов и особняков, а также повеселиться и найти новых друзей, гуляя с нами по барам. А ещё нам доверяют звезды: наши экскурсии посещали такие известные персоны, как группа «Каста», «Franz Ferdinand» и «Therr Maitz».
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