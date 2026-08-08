Это путешествие проведёт вас через ключевые вехи в истории Петербурга — от первых крепостных стен до парадных ансамблей столицы империи. Вы увидите город в разные эпохи, прочувствуете его ритм и характер.
Выясните, как в нём переплетаются архитектура, искусство и история, и поймёте, почему он стал культурным сердцем России.
Выясните, как в нём переплетаются архитектура, искусство и история, и поймёте, почему он стал культурным сердцем России.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Невский проспект и Аничков мост.
- Казанский собор и Дом книги — шедевр архитектуры модерна.
- Дворцовую набережную и Эрмитаж с Зимним дворцом.
- Исаакиевскую площадь и Исаакиевский собор, поражающий масштабами и убранством.
- Марсово поле и Суворовскую площадь.
- Панораму Невы с Троицким мостом.
- Стрелку Васильевского острова, Ростральные колонны и здание Биржи.
В Петропавловской крепости:
- Пройдёте по территории первой цитадели города.
- Заглянете в Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров.
- Увидите Домик Петра I — первый жилой дом в городе.
Вы узнаете:
- Как формировался облик Невского проспекта и какие события на нём разворачивались.
- Какие легенды и тайны хранит Казанский собор.
- Как менялась Дворцовая набережная.
- Как строилась Петропавловская крепость и какое место она заняла в истории страны.
- И многое другое.
Организационные детали
- Все объекты мы осмотрим снаружи.
- Пешая прогулка займёт около 40 минут. Мы прогуляемся у Казанского и Исаакиевского соборов (если площадь не будет перекрыта), а также пройдём по территории Петропавловской крепости.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:30 и 13:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1000 ₽
|Дети до 10 лет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30 и 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 1654 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на последних 30 из 40 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо за экскурсию! Экскурсовод молодец, всё понятно, голос очень приятный,слушать одно удовольствие. Говорил не зазубренным текстом, с шутками, заботился о группе(чтобы все слышали, чтобы спрятались в тенёк, когда палящее солнце и т. д). Ездили семьёй. Двое детей-подростков слушали с удовольствием. По времени всё чётко. Рекомендую!
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О
Отличная экскурсия! Спасибо организаторам и гиду Руслану великолепно рассказывает 🙏🏼
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А
Дочь и сын в восторге от экскурсии🥰❤️ получили большое удовольствие от экскурсии ✨
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М
К нам в гости приехали друзья из разных городов России и ближнего зарубежья (15 чел), и мы организовали обзорную экскурсию с привлечением команды Трипстер. Ожидание наших друзей оправдали прекрасный гид, интересный исторический экскурс и маршрут, а также солнце Питера)
Рекомендую обзорную экскурсию от лица всех наших друзей!
Рекомендую обзорную экскурсию от лица всех наших друзей!
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О
Экскурсия понравилась, как знакомство с Санкт-Петербургом, так как приехали первый раз. Экскурсовод Оксана много интересных фактов о городе рассказала, в том числе про блокадные дни.
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С
Очень интересный рассказ гида о знаковых зданиях центра города. Сориентировались что где находится.
+1
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