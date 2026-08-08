Основано на последних 30 из 40 отзывов

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Оксана Спасибо за экскурсию! Экскурсовод молодец, всё понятно, голос очень приятный,слушать одно удовольствие. Говорил не зазубренным текстом, с шутками, заботился о группе(чтобы все слышали, чтобы спрятались в тенёк, когда палящее солнце и т. д). Ездили семьёй. Двое детей-подростков слушали с удовольствием. По времени всё чётко. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Отличная экскурсия! Спасибо организаторам и гиду Руслану великолепно рассказывает 🙏🏼 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алсу Дочь и сын в восторге от экскурсии🥰❤️ получили большое удовольствие от экскурсии ✨ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Махсуд К нам в гости приехали друзья из разных городов России и ближнего зарубежья (15 чел), и мы организовали обзорную экскурсию с привлечением команды Трипстер. Ожидание наших друзей оправдали прекрасный гид, интересный исторический экскурс и маршрут, а также солнце Питера)

Рекомендую обзорную экскурсию от лица всех наших друзей! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана Экскурсия понравилась, как знакомство с Санкт-Петербургом, так как приехали первый раз. Экскурсовод Оксана много интересных фактов о городе рассказала, в том числе про блокадные дни. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет