Предлагаю туристам совершить небольшое увлекательное путешествие в мир императорских загородных усадеб. Во время этой экскурсии 🧭 я расскажу о семейной жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине, о князе Львове. Мы посетим не столь популярные и известные дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили свое второе рождение. Это усадьбы Знамена, Бельведер, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах. Наше путешествие пройдет по Петергофской дороге, некогда столь же удивительной, как и дорога из Парижа в Версаль.

Во время экскурсии я познакомлю путешественников с историей 📖 Петергофской дороги, покажу памятники архитектуры, оставшиеся после войны, а также покажу старинные гравюры и фотографии 📸 тех дворцов, которых уже не существует. По дороге мы полюбуемся путевым дворцом императора Петра I в Стрельне, императорскими конюшнями на Зверинской улице - образец неоготики. Затем мы приедем в усадьбу Знаменка, где я рассажу историю создания дворца и о его прежних владельцах.

После осмотра парка и посещения самой старой на Петергофской дороге церкви, наш маршрут пройдет к Колонистским прудам, где находятся Царицын и Ольгин павильоны. Здесь туристы узнают малоизвестные факты из жизни царский семьи, историю строительства павильонов.

Затем мы отправимся в Луговой парк 🌳, где расположен удивительный дворец Бельведер. Здесь я познакомлю гостей города с одной из тайн из жизни Александра II. После осмотра парка мы отправимся в Санкт-Петербург.

Экскурсия проходит на автомобиле 🚘. Цены на билеты 🎫 в парки и павильоны не входят в стоимость экскурсии. Продолжительность 4-5 часов. Встреча туристов у отеля или в том месте, где гостям будет удобно.