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Императорские загородные усадьбы

Андрей И.
Андрей И. – Гид из Санкт-Петербурга
Предлагаю туристам совершить небольшое увлекательное путешествие в мир императорских загородных усадеб.

Во время этой экскурсии 🧭 я расскажу о семейной жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине, о князе Львове.

Мы посетим не столь популярные и известные дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили свое второе рождение.

Это усадьбы Знамена, Бельведер, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах.

Наше путешествие пройдет по Петергофской дороге, некогда столь же удивительной, как и дорога из Парижа в Версаль.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 8 500 ₽ за экскурсию

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Императорские загородные усадьбы
Императорские загородные усадьбы

Что вы увидите

  • Бельведер
  • Колонистские пруды
  • Ольгин и Царицын павильоны
  • особняк Львова
  • дворец в Знаменке
  • путевой дворец Петра I
  • Сергиевка
  • Собственная дача
Предлагаю туристам совершить небольшое увлекательное путешествие в мир императорских загородных усадеб. Во время этой экскурсии 🧭 я расскажу о семейной жизни Николая I и Александра II, о великом князе Константине, о князе Львове. Мы посетим не столь популярные и известные дворцово-парковые ансамбли, некоторые из которых пришли в упадок, а другие пережили свое второе рождение. Это усадьбы Знамена, Бельведер, Царицын и Ольгин павильоны на Колонистских прудах. Наше путешествие пройдет по Петергофской дороге, некогда столь же удивительной, как и дорога из Парижа в Версаль.
Во время экскурсии я познакомлю путешественников с историей 📖 Петергофской дороги, покажу памятники архитектуры, оставшиеся после войны, а также покажу старинные гравюры и фотографии 📸 тех дворцов, которых уже не существует. По дороге мы полюбуемся путевым дворцом императора Петра I в Стрельне, императорскими конюшнями на Зверинской улице - образец неоготики. Затем мы приедем в усадьбу Знаменка, где я рассажу историю создания дворца и о его прежних владельцах.
После осмотра парка и посещения самой старой на Петергофской дороге церкви, наш маршрут пройдет к Колонистским прудам, где находятся Царицын и Ольгин павильоны. Здесь туристы узнают малоизвестные факты из жизни царский семьи, историю строительства павильонов.
Затем мы отправимся в Луговой парк 🌳, где расположен удивительный дворец Бельведер. Здесь я познакомлю гостей города с одной из тайн из жизни Александра II. После осмотра парка мы отправимся в Санкт-Петербург.
Экскурсия проходит на автомобиле 🚘. Цены на билеты 🎫 в парки и павильоны не входят в стоимость экскурсии. Продолжительность 4-5 часов. Встреча туристов у отеля или в том месте, где гостям будет удобно.
Что входит
    Что не входит
    • стоимость билетов в парки и павильоны
    Начало
    🚩 по договоренности с туристами
    Место завершения
    🏁 по желанию туристов
    Императорские загородные усадьбы
    Императорские загородные усадьбы
    Императорские загородные усадьбы
    Императорские загородные усадьбы

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Андрей И.
    Андрей И.
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