Эрмитаж —главный музей России

Первая часть экскурсии пройдет в Эрмитаже: мы с вами пройдем по Парадным залам музея, увидим главные экспонаты музея, подробно поговорим об искусстве, истории и архитектуре. После этого мы отправимся на прогулку по городу, а нашей главной задачей будет изучение Елизаветинского барокко.

История и архитектура Петербурга

Цель Елизаветинского барокко — подавлять воображение своей кричащей роскошью и ослепительным блеском. Даже в церквях царица Елизавета подавляет самого господа бога, главной целью которого становится прославление государыни и могущества Российской империи.

Места, которые мы изучим во время данной экскурсии: Зимний дворец, Аничков дворец, Строгановсий дворец, Воронцовский дворец, Дом Шувалова на Итальянской улице. Также во время экскурсии мы увидим Невский проспект, Дом Зингера, Спас-на-крови, Михайловский дворец, Казанский собор.

Длительность экскурсий: