Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу

Самые знаковые достопримечательности северной столицы и главный музей России в одной экскурсии!...

4.9
10 отзывов
Самые знаковые достопримечательности северной столицы и главный музей России в одной экскурсии! Максимальная программа за минимальное время по выгодной стоимости.

Мы с вами пройдем по Парадным залам Эрмитажа, увидим главные экспонаты музея, подробно поговорим об искусстве, истории и архитектуре.

После этого отправимся на прогулку по городу, на которой познакомимся с главными достопримечательностями города и его богатой историей!
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу
Индивидуальная экскурсия по Петербургу и Эрмитажу

Что вы увидите 🤩

  • Зимний дворец
  • Аничков дворец
  • Строгановсий дворец
  • Воронцовский дворец
  • Дом Шувалова на Итальянской улице
  • Невский проспект
  • Дом Зингера
  • Спас-на-крови
  • Михайловский дворец
  • Казанский собор
Эрмитаж —главный музей России
Первая часть экскурсии пройдет в Эрмитаже: мы с вами пройдем по Парадным залам музея, увидим главные экспонаты музея, подробно поговорим об искусстве, истории и архитектуре. После этого мы отправимся на прогулку по городу, а нашей главной задачей будет изучение Елизаветинского барокко.
История и архитектура Петербурга
Цель Елизаветинского барокко — подавлять воображение своей кричащей роскошью и ослепительным блеском. Даже в церквях царица Елизавета подавляет самого господа бога, главной целью которого становится прославление государыни и могущества Российской империи.
Места, которые мы изучим во время данной экскурсии: Зимний дворец, Аничков дворец, Строгановсий дворец, Воронцовский дворец, Дом Шувалова на Итальянской улице. Также во время экскурсии мы увидим Невский проспект, Дом Зингера, Спас-на-крови, Михайловский дворец, Казанский собор.

Длительность экскурсий:

  • Экскурсия по Эрмитажу - 2 часа.
  • Экскурсия по классическому Петербургу - 3 часа.

Цены на экскурсию

Для группы 1-2 человекДля группы 3-4 человек
Индивидуальная экскурсия
8 150 ₽
9 525 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Билеты в Эрмитаж (при бронировании варианта с билетами)
Что не входит
  • Билеты в Эрмитаж (при бронировании варианта без билета)
  • Важно! Необходимо приобрести билеты для всех туристов + 1 билет гиду)
Где начинаем и завершаем
Начало: Дворцовая площадь, д. 2
Завершение: Садовая улица, д. 26Д
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальное предложение, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, кроме понедельника

Sputnik 8.
Sputnik 8.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

🎩Индивидуальные👣Пешком🎫Билеты🖼Музеи🔭Обзорные🎟Эрмитаж🗽Достопримечательности

Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

Индивидуальная экскурсия Легенды и мифы Северной столицы
Индивидуальная экскурсия
4.8
18
3 500
за 1-6 чел.
Индивидуальная экскурсия Легенды и мифы Северной столицы
История Северной столицы - это больше, чем набор сухих фактов, чисел и календарных дат
По договоренности
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Индивидуальная экскурсия
4.3
4
4 000
за 1-8 чел.
Дно Петербурга. Самые громкие преступления середины XIX века начала XX века
Петербург - одна из криминальных столиц России
Под запрос на любую дату и время
Три главных площади Петербурга за 2 часа
Индивидуальная экскурсия
5
5
1 290
за 1 чел.
Три главных площади Петербурга за 2 часа
Я проведу для вас самую интересную и позитивную индивидуальную обзорную экскурсию по Петербургу
Ежедневно по запросу
Квест-экскурсия Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера
Индивидуальный квест
5
5
3ч 30м
6 500
за 1 чел.
Квест-экскурсия Нетривиальный Петербург или 5-ый элемент Питера
Автобусно-пешеходная квест-экскурсия по самым необычным местам Северной столицы
любое
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Индивидуальный тур
4.8
44
6 200
за 1-7 чел.
Индивидуальная Обзорная Экскурсия по Санкт-Петербургу на минивэне
Обзорный тур по самым красивым местам Петербурга
Ежедневно по запросу
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Индивидуальная экскурсия
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия в приложении: Имперский Петербург. По стопам Карла Росси
Познакомьтесь с парадным образом Петербурга и жизнью главного его зодчего - Карлом Росси
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
2 200
за 1 чел.
Классический Петербург в мини-группе + билет в Эрмитаж
Хотите увидеть максимум Петербурга за короткое время
Ежедневно, кроме понедельника
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
Индивидуальная экскурсия
4.9
37
10 000
за 1-7 чел.
Индивидуальная экскурсия «Тайны Северной столицы»
Я профессиональный актер и гид
Ежедневно. Время – по согласованию.
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем. "
Индивидуальная экскурсия
4.8
19
4 800
за 1-10 чел.
Частная обзорная экскурсия "По Петербургу с петербуржцем. "
Во время нашей обзорной экскурсии вы побываете в самых главных местах, которыми славится Санкт-Петербург...
Ежедневно с 09:00 до 15:00
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
4.9
362
1 590
за 1 чел.
Тайны Северной столицы (экскурсия-моноспектакль)
Это не просто обзорная экскурсия, это авторский моноспектакль
12:00
Места силы Петербурга
Индивидуальная экскурсия
5
1
5 000
за 1 чел.
Места силы Петербурга
Во время нашей экскурсии мы будем исследовать историю и культуру Северной столицы через энергетику Петербурга,...
по запросу
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Индивидуальная экскурсия
4.8
37
3 700
за 1-4 чел.
Экскурсия в Зимний дворец и музей Эрмитаж
Эрмитаж - это то место, которое каждый турист должен посетить в Петербурге
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИИ ЗАВИСИТ ОТ НАЛИЧИЯ ВХОДНЫХ БИЛЕТОВ НА

Sputnik 8. проводит ещё 11 экскурсий

Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Индивидуальная экскурсия
4.7
158
2 750
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
Побывать в Эрмитаже стоит каждому, ведь здесь представлены сокровища мировой культуры
ежедневно, кроме понедельника
Юсуповский дворец: по княжеским жилым покоям
4.6
75
1ч 30м
900
за 1 чел.
Юсуповский дворец: по княжеским жилым покоям
Экскурсия по княжеским жилым покоям XIX века, которая позволит наиболее полно погрузиться в жизнь и...
Согласно календарю
Прогулка под парусом по Финскому заливу
4.9
33
15 000
за 1 чел.
Прогулка под парусом по Финскому заливу
Хотите разнообразить встречи с друзьями и ресторанные посиделки
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Индивидуальная экскурсия
5
3
10 900
за 1-50 чел.
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
По договоренности
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
Индивидуальная экскурсия
10 500
за 1-30 чел.
Мятеж реформаторов. Декабристы в Петербурге
по выходным дням
Обзорная прогулка в 15:15
4.8
37
900
за 1 чел.
Обзорная прогулка в 15:15
Нескучная прогулка по Петербургу - каждый день в 15:15
каждый день в 15:15
Экскурсии в Юсуповский дворец
4.7
7
1 550
за 1 чел.
Экскурсии в Юсуповский дворец
На набережной реки Мойки располагается неприметный дворец
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Индивидуальная экскурсия
5
4
12 900
за 1-50 чел.
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
Во время экскурсии по мистическому Санкт-Петербургу вам станут известны тайны Меншиковского, Юсуповского...
В любое удобное для вас время
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
9 800
за 1-40 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Петропавловской крепости (для орг. групп)
Совершите путешествие протяженностью более 14 километров по историческому центру Петербурга, посмотрите...
В любое удобное для вас время
Индивидуальный тур по Петербургу
Индивидуальный тур
4.1
7
4 000
за 1-30 чел.
Индивидуальный тур по Петербургу
У этой экскурсии возможны любые дата и время
В любой день и время!
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Индивидуальная экскурсия
5
8
35 900
за 1-50 чел.
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
Приглашаем вас на выездную экскурсию в Царское Село (г
Ежедневно кроме вторника и последнего понедельника месяца.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
🇷🇺