Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка

Ощутите мистическую атмосферу Санкт-Петербурга, исследуя его тайны и легенды с гидом-фотографом. Уникальные фото-воспоминания гарантированы
Гуляя по Санкт-Петербургу, вы почувствуете его таинственную атмосферу. Истории домов полны легенд и секретов. Гид-фотограф запечатлеет ваши впечатления на фоне видов с колоннады Исаакия.

Прогулка пройдет по старинному Адмиралтейскому району, где
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вы увидите дом Распутина, Дом Архитектора и Дом Писателей. Узнаете о масонах, призраке Монферанна и алхимии Романовых. В завершение полюбуетесь видами с колоннады Исаакиевского собора. Профессиональный фотограф поможет вам перебороть «боязнь камеры» и подскажет удачные ракурсы. Все портретные фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами

5
68 отзывов

5 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Профессиональные фотографии
  • 🏛 Уникальные исторические места
  • 👻 Мистические истории и легенды
  • 🗺 Индивидуальный маршрут
  • 📅 Гибкий график и организация
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка

Что можно увидеть

  • Исаакиевский собор
  • Дом Распутина
  • Дом Архитектора
  • Дом Писателей

Описание фото-прогулки

Прогулка в сердце Петербурга

Наш маршрут проложен по старинному, красивому и тихому Адмиралтейскому району. По пути вы не только полюбуетесь роскошными особняками и дворцами, но и откроете пару необычных «секретных» мест. Услышите о парадоксах и тайнах, связанных с постройкой Исаакиевского Собора; полюбуетесь коваными винтовыми лестницами в Доме Архитектора и увидите Дом Писателей, где жил Набоков. А еще мы покажем чудесные кафе, любимые местными, спрятанные во дворах и на крыше.

Город призраков и алхимиков, легенд и загадок

Как масоны строили Петербург? Где и почему витает призрак Монферанна? Как Романовы связаны с алхимией? Вы погрузитесь в мистические сюжеты Северной столицы, услышите о неординарных личностях, паранормальных явлениях и старинных проклятиях. В завершение мы полюбуемся видами с изящной колоннады Исаакиевского собора.

Фото-воспоминания о чарующем Петербурге

Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды. Профессионал, который поможет перебороть «боязнь камеры», подскажет удачные ракурсы и поймает ваше настроение. Все наши фотографы родились и выросли в Петербурге, занимаются историей и с удовольствием поделятся своей любовью к городу!

Все портретные фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами.

Организационные детали

  • Эту экскурсию для вас проведем мы или другие гиды-фотографы из нашей команды
  • Вы получите 50+ фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки, обработка фотографий входит в стоимость
  • Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
  • Билеты на колоннаду Исаакиевского собора оплачиваются отдельно. Посещение по желанию
  • При желании можем организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно
  • Возможно проведение экскурсии для любого количества человек. Доплата за человека — 1350 ₽, при количестве от 10-ти — 1000 ₽/чел.
  • В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 62773 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша
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цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями! Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас. Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
3
3
2
1
Виктория
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться, ретушь очень приятная. Во время прогулки играючи вовлек дочек 7 лет в процесс, маршрут прошел легко и непринужденно.
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться,
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться,
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться,
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться,
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться,
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Евгения
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было 8 человек. Акцент сделали на фото. Фотки получились классные 👍Спасибо большое!
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было
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Екатерина
Отличная получилась прогулка! С нами был Илья, с ним было максимально комфортно и весело, все пожелания по съемке были учтены! Так же узнали много интересных фактов о городе, побывали в новых местах! От фотографий все мы в восторге!:) Огромное благодарю и 100% рекомендую! 🧡
Отличная получилась прогулка! С нами был Илья, с ним было максимально комфортно и весело, все пожелания
Отличная получилась прогулка! С нами был Илья, с ним было максимально комфортно и весело, все пожелания
Отличная получилась прогулка! С нами был Илья, с ним было максимально комфортно и весело, все пожелания
Отличная получилась прогулка! С нами был Илья, с ним было максимально комфортно и весело, все пожелания
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Е
Прекрасная фотопрогулка. Алексей рассказывал очень интересно! Это не было скучной и нудной экскурсией! Факты, которые рассказывает Алексей отличаются от простых экскурсий (было очень интересно даже тем, кто был уже на
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многих экскурсиях Санкт-Петербурга). В нашей компании мужчины не любят фотографироваться и этот момент был совершенно не навязчивый! Все ребята остались в восторге! Отдельно замечу, что Алексей очень хорошо ориентировался на интересы нашей компании (куда лучше пойти) и даже на наше самочувствие (когда начинали замерзать, то двигались по городу активнее). Рекомендуем всем!!! Если выбираете между простой экскурсией и фотопрогулкой, то берите фото прогулку! Это интересно! Еще и классные фотографии останутся у вас на память!!!

Прекрасная фотопрогулка. Алексей рассказывал очень интересно! Это не было скучной и нудной экскурсией! Факты, которые рассказывает
Прекрасная фотопрогулка. Алексей рассказывал очень интересно! Это не было скучной и нудной экскурсией! Факты, которые рассказывает
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Светлана
С нами был Илья. По соотношению фотоссесии и экскурсии 50 на 50, как мы и хотели. Нам понравилось. Фото еще не видели.
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Анастасия
Спасибо Илье за замечательную фотопрогулку! Было очень интересно, легко и комфортно. Илья показал красивые места и помог с позированием. Фотографии получились просто супер! Остались отличные впечатления и красивые воспоминания. Рекомендую!
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