Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Что вас ожидает

Прогулка в сердце Петербурга

Наш маршрут проложен по старинному, красивому и тихому Адмиралтейскому району. По пути вы не только полюбуетесь роскошными особняками и дворцами, но и откроете пару необычных «секретных» мест. Найдете дом, в котором жил Распутин, и узнаете о его экстрасенсорных способностях; полюбуетесь коваными винтовыми лестницами в Доме Архитектора и увидите Дом Писателей, где жил Набоков. А еще мы покажем чудесные кафе, любимые местными, спрятанные во дворах и на крыше.

Город призраков и алхимиков, легенд и загадок

Как масоны строили Петербург? Где и почему витает призрак Монферанна? Как Романовы связаны с алхимией? Вы погрузитесь в мистические сюжеты Северной столицы ⭐️, услышите о неординарных личностях, паранормальных явлениях и старинных проклятиях. В завершение мы заглянем в загадочный Исаакиевский собор и полюбуемся видами с его изящной колоннады.

Фото-воспоминания о чарующем Петербурге

Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды. Профессионал, который поможет перебороть «боязнь камеры», подскажет удачные ракурсы и поймает ваше настроение. Все наши фотографы родились и выросли в Петербурге, занимаются историей 📖 и с удовольствием поделятся своей любовью к городу!

Все портретные фотографии 📸 в описании экскурсии 🧭 сделаны нашими фотографами.

Организационные детали