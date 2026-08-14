Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Ощутите мистическую атмосферу Санкт-Петербурга, исследуя его тайны и легенды с гидом-фотографом. Уникальные фото-воспоминания гарантированы
Гуляя по Санкт-Петербургу, вы почувствуете его таинственную атмосферу. Истории домов полны легенд и секретов. Гид-фотограф запечатлеет ваши впечатления на фоне видов с колоннады Исаакия.
Прогулка пройдет по старинному Адмиралтейскому району, где читать дальшеуменьшить
вы увидите дом Распутина, Дом Архитектора и Дом Писателей. Узнаете о масонах, призраке Монферанна и алхимии Романовых. В завершение полюбуетесь видами с колоннады Исаакиевского собора. Профессиональный фотограф поможет вам перебороть «боязнь камеры» и подскажет удачные ракурсы. Все портретные фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами
Наш маршрут проложен по старинному, красивому и тихому Адмиралтейскому району. По пути вы не только полюбуетесь роскошными особняками и дворцами, но и откроете пару необычных «секретных» мест. Услышите о парадоксах и тайнах, связанных с постройкой Исаакиевского Собора; полюбуетесь коваными винтовыми лестницами в Доме Архитектора и увидите Дом Писателей, где жил Набоков. А еще мы покажем чудесные кафе, любимые местными, спрятанные во дворах и на крыше.
Город призраков и алхимиков, легенд и загадок
Как масоны строили Петербург? Где и почему витает призрак Монферанна? Как Романовы связаны с алхимией? Вы погрузитесь в мистические сюжеты Северной столицы, услышите о неординарных личностях, паранормальных явлениях и старинных проклятиях. В завершение мы полюбуемся видами с изящной колоннады Исаакиевского собора.
Фото-воспоминания о чарующем Петербурге
Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды. Профессионал, который поможет перебороть «боязнь камеры», подскажет удачные ракурсы и поймает ваше настроение. Все наши фотографы родились и выросли в Петербурге, занимаются историей и с удовольствием поделятся своей любовью к городу!
Все портретные фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами.
Организационные детали
Эту экскурсию для вас проведем мы или другие гиды-фотографы из нашей команды
Вы получите 50+ фото на почту в течение семи рабочих дней после прогулки, обработка фотографий входит в стоимость
Гиды-фотографы нашей команды снимают на профессиональные зеркальные и беззеркальные камеры Canon, Sony, Nikon или Fuji со светосильными объективами
Билеты на колоннаду Исаакиевского собора оплачиваются отдельно. Посещение по желанию
При желании можем организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно
Возможно проведение экскурсии для любого количества человек. Доплата за человека — 1350 ₽, при количестве от 10-ти — 1000 ₽/чел.
В случае непогоды мы предложим перенос нашей встречи или отменим заказ с возвратом предоплаты, если перенос вам не подойдёт
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Адмиралтейская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арсений и Оля — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 62773 туристов
Организуем авторские прогулки, придумываем маршруты, которые знакомят с городом через людей, смыслы и истории, переосмысливая слово «экскурсия». Делаем каждую прогулку приключением — уникальным и помогающим по-новому посмотреть на город. Наша читать дальшеуменьшить
цель — чтобы из поездки уезжали с тем, что имеет значение: эмоциями, яркими впечатлениями и открытиями!
Мы убеждены: лучшие проводники в приключение — это жители города, влюблённые в него. Мы — именно такие люди: профессиональные гиды, фотографы, архитекторы, искусствоведы, историки и филологи — работаем для вас.
Создали авторские маршруты и договорились с местами, куда не попасть обычному туристу. Придумали, как сделать экскурсии максимально удобными и увлекательными для вас.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 68 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
3
3
–
2
–
1
–
Виктория
Большое спасибо фотографу Алексею за работу. Организация на высоте. Все фото отличные, хочется пересматривать и любоваться, ретушь очень приятная. Во время прогулки играючи вовлек дочек 7 лет в процесс, маршрут прошел легко и непринужденно.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгения
Мы остались давольны! С нами гулял и фотографировал Алексей. Прогулка получилась веселой и непринужденной. Нас было 8 человек. Акцент сделали на фото. Фотки получились классные 👍Спасибо большое!
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Отличная получилась прогулка! С нами был Илья, с ним было максимально комфортно и весело, все пожелания по съемке были учтены! Так же узнали много интересных фактов о городе, побывали в новых местах! От фотографий все мы в восторге!:) Огромное благодарю и 100% рекомендую! 🧡
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Екатерина
Прекрасная фотопрогулка. Алексей рассказывал очень интересно! Это не было скучной и нудной экскурсией! Факты, которые рассказывает Алексей отличаются от простых экскурсий (было очень интересно даже тем, кто был уже на читать дальшеуменьшить
многих экскурсиях Санкт-Петербурга). В нашей компании мужчины не любят фотографироваться и этот момент был совершенно не навязчивый! Все ребята остались в восторге! Отдельно замечу, что Алексей очень хорошо ориентировался на интересы нашей компании (куда лучше пойти) и даже на наше самочувствие (когда начинали замерзать, то двигались по городу активнее). Рекомендуем всем!!! Если выбираете между простой экскурсией и фотопрогулкой, то берите фото прогулку! Это интересно! Еще и классные фотографии останутся у вас на память!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
С нами был Илья. По соотношению фотоссесии и экскурсии 50 на 50, как мы и хотели. Нам понравилось. Фото еще не видели.
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Спасибо Илье за замечательную фотопрогулку! Было очень интересно, легко и комфортно. Илья показал красивые места и помог с позированием. Фотографии получились просто супер! Остались отличные впечатления и красивые воспоминания. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Исаакий и окрестности - мистическая фотопрогулка»