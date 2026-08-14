Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

Гуляя по Санкт-Петербургу, вы почувствуете его таинственную атмосферу. Истории домов полны легенд и секретов. Гид-фотограф запечатлеет ваши впечатления на фоне видов с колоннады Исаакия.Прогулка пройдет по старинному Адмиралтейскому району, где

вы увидите дом Распутина, Дом Архитектора и Дом Писателей. Узнаете о масонах, призраке Монферанна и алхимии Романовых. В завершение полюбуетесь видами с колоннады Исаакиевского собора. Профессиональный фотограф поможет вам перебороть «боязнь камеры» и подскажет удачные ракурсы. Все портретные фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание фото-прогулки

Прогулка в сердце Петербурга

Наш маршрут проложен по старинному, красивому и тихому Адмиралтейскому району. По пути вы не только полюбуетесь роскошными особняками и дворцами, но и откроете пару необычных «секретных» мест. Услышите о парадоксах и тайнах, связанных с постройкой Исаакиевского Собора; полюбуетесь коваными винтовыми лестницами в Доме Архитектора и увидите Дом Писателей, где жил Набоков. А еще мы покажем чудесные кафе, любимые местными, спрятанные во дворах и на крыше.

Город призраков и алхимиков, легенд и загадок

Как масоны строили Петербург? Где и почему витает призрак Монферанна? Как Романовы связаны с алхимией? Вы погрузитесь в мистические сюжеты Северной столицы, услышите о неординарных личностях, паранормальных явлениях и старинных проклятиях. В завершение мы полюбуемся видами с изящной колоннады Исаакиевского собора.

Фото-воспоминания о чарующем Петербурге

Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды. Профессионал, который поможет перебороть «боязнь камеры», подскажет удачные ракурсы и поймает ваше настроение. Все наши фотографы родились и выросли в Петербурге, занимаются историей и с удовольствием поделятся своей любовью к городу!

Все портретные фотографии в описании экскурсии сделаны нашими фотографами.

Организационные детали