Арсений и Оля проводит ещё 6 экскурсий

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Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка

Разгадать окутанный тайнами Петербург и получить атмосферные снимки

Арсений и Оля
Арсений и Оля – представитель из Санкт-Петербурга
Как часто, гуляя по Петербургу, вы ощущали, насколько этот город 🏙️ таинственный? История 📖 каждого дома здесь полна легенд, драматических судеб и секретов.

Вы проникнетесь этой атмосферой, посмотрите вглубь времени на героев прошлого, найдете масонские знаки.

А гид-фотограф запечатлеет ваши впечатления, в том числе на фоне видов с колоннады Исаакия.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 📸Фото на память
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 800 ₽ за экскурсию

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Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка

Что вас ожидает

Прогулка в сердце Петербурга
Наш маршрут проложен по старинному, красивому и тихому Адмиралтейскому району. По пути вы не только полюбуетесь роскошными особняками и дворцами, но и откроете пару необычных «секретных» мест. Найдете дом, в котором жил Распутин, и узнаете о его экстрасенсорных способностях; полюбуетесь коваными винтовыми лестницами в Доме Архитектора и увидите Дом Писателей, где жил Набоков. А еще мы покажем чудесные кафе, любимые местными, спрятанные во дворах и на крыше.

Город призраков и алхимиков, легенд и загадок
Как масоны строили Петербург? Где и почему витает призрак Монферанна? Как Романовы связаны с алхимией? Вы погрузитесь в мистические сюжеты Северной столицы ⭐️, услышите о неординарных личностях, паранормальных явлениях и старинных проклятиях. В завершение мы заглянем в загадочный Исаакиевский собор и полюбуемся видами с его изящной колоннады.

Фото-воспоминания о чарующем Петербурге
Проводником в мир загадок для вас станет гид-фотограф из нашей команды. Профессионал, который поможет перебороть «боязнь камеры», подскажет удачные ракурсы и поймает ваше настроение. Все наши фотографы родились и выросли в Петербурге, занимаются историей 📖 и с удовольствием поделятся своей любовью к городу!

Все портретные фотографии 📸 в описании экскурсии 🧭 сделаны нашими фотографами.

Организационные детали

  • Эту экскурсию ⛳ для вас проведем мы или другие гиды-фотографы из нашей команды
  • После прогулки в течение пяти дней вы получите от 20 до 50 обработанных фотографий, готовых к печати (ретушь входит стоимость)
  • Билеты в Исаакиевский собор (с колоннадой) мы купим для вас сами онлайн. Они оплачиваются дополнительно при встрече (550 руб. с человека).
  • При желании можем организовать трансфер из вашей гостиницы и обратно
Начало и место завершения
🚩 у метро Адмиралтейская
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка
Исаакий и окрестности — мистическая фотопрогулка

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
Арсений и Оля
Арсений и Оля
Нас зовут Арсений и Ольга, мы вместе работаем с командой гидов, профессионально занимаемся фотографией и изучаем искусство. С радостью покажем вам этот город таким, чтобы вам захотелось вернуться сюда ещё и ещё! Мы покажем вам нетуристические места северной столицы, расскажем о местной культуре и, конечно, запечатлеем ваши эмоции и чувства на снимках. Наша главная цель — познакомить гостей города с неформальными памятниками центральной части Петербурга, рассказать о старинных особняках, поводить по загадочным дворам и парадным, раскрыть ту часть города, которую не увидишь в туристических журналах.
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