Во время экскурсии 🧭 мы посетим места, связанные трагическими событиями и смертью трех российских императоров - Петра III, Павла I и Александра II. Вы сможете ответить на вопрос, какую роль сыграла Екатерина Великая в судьбе своего мужа Петра 3 и какой дворец в Санкт-Петербурге носит имя "Дворца Благодарности". Какой из императоров не пожелал жить во дворце, а повелел окружить свой замок 🏰 рвами с водой и подъемными мостами. Какая магическая цифра была в жизни этого императора и почему замок покрашен в такой необычный цвет. Почему Царь-Освободитель Александр II был приговорен народовольцами к смерти и сколько всего было попыток на жизнь императора. Кроме того, вы увидите самый маленький монумент в городе, прогуляетесь 👣 по самому первому, еще Петровскому саду, полюбуетесь величественным зданием Спаса-на-Крови и услышите истории 📖 об архитектуре тех интересных зданий и площадей, которые встретятся на нашем пути. А поговорить будет есть о чем (проходя по улицам одного из красивейших городов мира - Санкт-Петербурга)!