Мы встретимся около Мраморного дворца и поговорим об его истории
пройдем полукругом по Марсову полю и посмотрим на памятник Александру Суворову
прогуляемся по Летнему саду
взглянем на самую маленькую скульптуру города "Чижик-Пыжик"
обойдем и посмотрим внимательнее на Михайловский или Инженерный Замок и закончим нашу экскурсию у Собора Спас-на-Крови (посещение этой церкви - по желанию).
Во время экскурсии 🧭 мы посетим места, связанные трагическими событиями и смертью трех российских императоров - Петра III, Павла I и Александра II. Вы сможете ответить на вопрос, какую роль сыграла Екатерина Великая в судьбе своего мужа Петра 3 и какой дворец в Санкт-Петербурге носит имя "Дворца Благодарности". Какой из императоров не пожелал жить во дворце, а повелел окружить свой замок 🏰 рвами с водой и подъемными мостами. Какая магическая цифра была в жизни этого императора и почему замок покрашен в такой необычный цвет. Почему Царь-Освободитель Александр II был приговорен народовольцами к смерти и сколько всего было попыток на жизнь императора. Кроме того, вы увидите самый маленький монумент в городе, прогуляетесь 👣 по самому первому, еще Петровскому саду, полюбуетесь величественным зданием Спаса-на-Крови и услышите истории 📖 об архитектуре тех интересных зданий и площадей, которые встретятся на нашем пути. А поговорить будет есть о чем (проходя по улицам одного из красивейших городов мира - Санкт-Петербурга)!
Что входит
услуги гида
Что не входит
билет в Собор "Спас-на-Крови" (по желанию)
Начало
🚩 Миллионная ул., 5/1 у Мраморного дворца
Место завершения
🏁 Казанский Собор Казанская пл., 2,
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.