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Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)

Элеонора Ш.
Элеонора Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • ☀️Однодневная
  • 🧘На выходные
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🏛История и архитектура
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)
Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)

Что вы увидите

  • Мы встретимся около Мраморного дворца и поговорим об его истории
  • пройдем полукругом по Марсову полю и посмотрим на памятник Александру Суворову
  • прогуляемся по Летнему саду
  • взглянем на самую маленькую скульптуру города "Чижик-Пыжик"
  • обойдем и посмотрим внимательнее на Михайловский или Инженерный Замок и закончим нашу экскурсию у Собора Спас-на-Крови (посещение этой церкви - по желанию).
Во время экскурсии 🧭 мы посетим места, связанные трагическими событиями и смертью трех российских императоров - Петра III, Павла I и Александра II. Вы сможете ответить на вопрос, какую роль сыграла Екатерина Великая в судьбе своего мужа Петра 3 и какой дворец в Санкт-Петербурге носит имя "Дворца Благодарности". Какой из императоров не пожелал жить во дворце, а повелел окружить свой замок 🏰 рвами с водой и подъемными мостами. Какая магическая цифра была в жизни этого императора и почему замок покрашен в такой необычный цвет. Почему Царь-Освободитель Александр II был приговорен народовольцами к смерти и сколько всего было попыток на жизнь императора. Кроме того, вы увидите самый маленький монумент в городе, прогуляетесь 👣 по самому первому, еще Петровскому саду, полюбуетесь величественным зданием Спаса-на-Крови и услышите истории 📖 об архитектуре тех интересных зданий и площадей, которые встретятся на нашем пути. А поговорить будет есть о чем (проходя по улицам одного из красивейших городов мира - Санкт-Петербурга)!
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билет в Собор "Спас-на-Крови" (по желанию)
Начало
🚩 Миллионная ул., 5/1 у Мраморного дворца
Место завершения
🏁 Казанский Собор Казанская пл., 2,
Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)
Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)
Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)
Исторический Санкт-Петербург (по следам убийств трех императоров)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Элеонора Ш.
Элеонора Ш.
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Элеонора Ш. проводит ещё 1 экскурсию

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