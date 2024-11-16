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Эта экскурсия для тех, кто любит новые впечатления, природу, едет в Карелию впервые… на самом деле для всех! Вы увидите достопримечательности региона: полюбуетесь каньоном и водопадом, видом с горы и Ладожским озером. Узнаете, каким ископаемыми богата эта земля и кто такие Марморики. Мы не будем загружать вас лишней информацией и больше времени уделим красотам вокруг.