Из Петербурга в Карелию: парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо

Самые «вкусные» достопримечательности за 1 день
Эта экскурсия для тех, кто любит новые впечатления, природу, едет в Карелию впервые… на самом деле для всех! Вы увидите достопримечательности региона: полюбуетесь каньоном и водопадом, видом с горы и Ладожским озером. Узнаете, каким ископаемыми богата эта земля и кто такие Марморики. Мы не будем загружать вас лишней информацией и больше времени уделим красотам вокруг.
Из Петербурга в Карелию: парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо
Из Петербурга в Карелию: парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо
Из Петербурга в Карелию: парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и гора Паасо
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

  • Водопады Ахвенкоски. Вы послушаете шум воды, пройдёте по подвесным мостикам и сделаете яркие фото
  • Карельская жемчужина — парк «Рускеала». Вы исследуете его территорию, рассмотрите Мраморный каньон и полюбуетесь озером. По желанию здесь можно арендовать лодку или катамаран и прокатиться на зиплайне
  • Обед на берегу Ладожского озера. В кафе мы попробуем знаменитые местные калитки и сливочный суп лохикейто с лососем, иван-чай и мороженое с кедровыми орешками
  • Гора Паасо. Когда-то здесь было городище древних карел. Вы подниметесь на высоту 80 метров, подышите свежим карельским воздухом и насладитесь шикарным видом, который открывается с вершины
  • Крепость Корела (остановка по желанию). По согласованию с группой сделаем остановку у древней крепости и осмотрим её снаружи

Примерный тайминг экскурсии

  • 8:00 — отправление из Санкт-Петербурга
  • 10:30 — остановка у границы Карелии. Кофе-брейк в придорожном кафе
  • 12:30 — водопады Ахвенкоски
  • 13:30 — горный парк «Рускеала»
  • 15:30 — кафе на форелевой ферме. Пообедаем в красивых голубых беседках на берегу Ладожского озера
  • 17:30 — гора Паасо
  • 19:00 — остановка в Сортавале у сувенирного магазина
  • 23:00 — прибытие в Санкт-Петербург

Время может варьироваться в зависимости от погоды и дорожной обстановки.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачивается

  • Питание — около 500 ₽ без напитков
  • Дополнительные развлечения в парке «Рускеала» по желанию — лодка, зиплайн и другие
  • Билеты

Стоимость билетов:

  • Парк «Рускеала»: стандартный — 600 ₽, студенты и путешественники от 60 лет — 400 ₽, школьники — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Водопады Ахвенкоски: стандартный — 400 ₽, дети от 7 до 14 лет — 300 ₽, студенты и пенсионеры — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
  • Гора Паасо: стандартный — 400 ₽, льготные — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно

Обратите внимание! Льготы предоставляются только при предъявлении соответствующих документов.

в субботу и воскресенье в 08:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
10%
249 отзывов
13 часов
Групповая
до 16 чел.
В Карелию на день из Петербурга - в мини-группе
Путешествие по Южной Карелии: крепость Корела, водопады, ладожские шхеры, горный парк Рускеала и традиционная карельская кухня
Начало: На площади Искусств
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
23 ноя в 07:00
59905 391 за человека
Жемчужина Карелии - Рускеала
Пешая
На автобусе
109 отзывов
16 часов
Групповая
Жемчужина Карелии - Рускеала
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
16 ноя в 07:00
от 3 190 за человека
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
На автобусе
139 отзывов
16 часов
Групповая
Карелия за 1 день: Рускеала, хаски, водопады
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Расписание: Ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
16 ноя в 07:00
2 990 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам