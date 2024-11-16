Эта экскурсия для тех, кто любит новые впечатления, природу, едет в Карелию впервые… на самом деле для всех! Вы увидите достопримечательности региона: полюбуетесь каньоном и водопадом, видом с горы и Ладожским озером. Узнаете, каким ископаемыми богата эта земля и кто такие Марморики. Мы не будем загружать вас лишней информацией и больше времени уделим красотам вокруг.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
- Водопады Ахвенкоски. Вы послушаете шум воды, пройдёте по подвесным мостикам и сделаете яркие фото
- Карельская жемчужина — парк «Рускеала». Вы исследуете его территорию, рассмотрите Мраморный каньон и полюбуетесь озером. По желанию здесь можно арендовать лодку или катамаран и прокатиться на зиплайне
- Обед на берегу Ладожского озера. В кафе мы попробуем знаменитые местные калитки и сливочный суп лохикейто с лососем, иван-чай и мороженое с кедровыми орешками
- Гора Паасо. Когда-то здесь было городище древних карел. Вы подниметесь на высоту 80 метров, подышите свежим карельским воздухом и насладитесь шикарным видом, который открывается с вершины
- Крепость Корела (остановка по желанию). По согласованию с группой сделаем остановку у древней крепости и осмотрим её снаружи
Примерный тайминг экскурсии
- 8:00 — отправление из Санкт-Петербурга
- 10:30 — остановка у границы Карелии. Кофе-брейк в придорожном кафе
- 12:30 — водопады Ахвенкоски
- 13:30 — горный парк «Рускеала»
- 15:30 — кафе на форелевой ферме. Пообедаем в красивых голубых беседках на берегу Ладожского озера
- 17:30 — гора Паасо
- 19:00 — остановка в Сортавале у сувенирного магазина
- 23:00 — прибытие в Санкт-Петербург
Время может варьироваться в зависимости от погоды и дорожной обстановки.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, микроавтобусе или автобусе (в зависимости от количества человек)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачивается
- Питание — около 500 ₽ без напитков
- Дополнительные развлечения в парке «Рускеала» по желанию — лодка, зиплайн и другие
- Билеты
Стоимость билетов:
- Парк «Рускеала»: стандартный — 600 ₽, студенты и путешественники от 60 лет — 400 ₽, школьники — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Водопады Ахвенкоски: стандартный — 400 ₽, дети от 7 до 14 лет — 300 ₽, студенты и пенсионеры — 300 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
- Гора Паасо: стандартный — 400 ₽, льготные — 350 ₽, дети до 7 лет — бесплатно
Обратите внимание! Льготы предоставляются только при предъявлении соответствующих документов.
в субботу и воскресенье в 08:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Восстания
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Я родилась и выросла в Карелии. Сейчас проживаю в Санкт- Петербурге. Считаю, что в Карелии должен побывать каждый, в неё невозможно не влюбиться! Надеюсь, вы останетесь довольны нашей поездкой!Задать вопрос
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