Кронштадт — это не просто пригород Петербурга, а морская цитадель с глубокой историей. В комфортном темпе вы познакомитесь с главным храмом флота, увидите форты и инженерные сооружения. Прогуляетесь по знаковым местам и узнаете о роли города в судьбе России.
Описание экскурсии
Переедем из центра Петербурга в Кронштадт. По пути поговорим о прошлом города. В Кронштадте будем останавливаться для фото в самых живописных местах.
Вы увидите:
- Зимнюю пристань — парадные ворота города, от которых начинается водное сообщение с Петербургом и ближайшими населёнными пунктами
- Петровский парк — старинный парк проекта Беллинсгаузена
- Петровский док — старейший гидротехнический объект России
- Кронштадтский Морской собор (снаружи) — главный храм Российского флота
- Якорную площадь и памятник морякам
- Форты Кронштадта «Константин», «Александр», «Меншиков» и др.
- Кронштадтский футшток — точку отсчёта высот Российской империи
- Дамбу — сооружение, которое защищает от наводнений и соединяет остров с материком
- Улицы и здания. Поговорим об архитектурном облике города, а также о выдающихся личностях, связанных с Кронштадтом (адмиралах, инженерах, мореплавателях)
Вы узнаете истории:
- основания Кронштадта Петром I и роли города как главной базы Балтийского флота
- Морского Никольского собора; поговорим и о его значении для флота
- людей, чьи имена увековечены в названиях кораблей и памятниках
- защиты крепости от шведских нападений и роли города в обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном легковом седане. Дорога занимает 1,5 ч в одну сторону
- Все объекты осматриваются снаружи, внутрь мы не заходим
- Экскурсию можно провести в индивидуальном формате, только для вашей компании: 1 чел. — 14 500 ₽; 2 чел. — 17 500 ₽; 3 чел. — 19 000 ₽; 4 чел. — 20 500 ₽; от 5 до 30 чел. — от 2000 ₽ за каждого
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|7900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
