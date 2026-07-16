Каждый остров Петербурга имеет свою особую атмосферу. Каменный остров — закрытый и загадочный.
Здесь за старинными воротами прячутся тихие аллеи, чугунные вензеля, липовые кроны и колоннады ушедшей эпохи.
Приглашаем на редкую прогулку по острову, который веками оставался привилегированной территорией и где сохраняется дух дачной жизни петербургской знати.
Здесь за старинными воротами прячутся тихие аллеи, чугунные вензеля, липовые кроны и колоннады ушедшей эпохи.
Приглашаем на редкую прогулку по острову, который веками оставался привилегированной территорией и где сохраняется дух дачной жизни петербургской знати.
Описание экскурсии
Многие дома на Каменном острове скрыты листвой и оградами. Без знающего проводника здесь сложно сориентироваться. На нашей экскурсии вы ничего не упустите, увидите самые интересные особняки и погрузитесь в атмосферу исчезнувшего в прошлом мира.
Вот лишь несколько локаций, которые вы осмотрите на прогулке:
Дача князя Долгорукова-Ольденбургского — дача Кугушевой — дача Бехтерева — дача Отмара-Нейшеллера — дача Гау-Раухфуса — дача Мейердорфа — дача Чаева — дуб Петра I — Крестовка, дачи Его Императорского Величества — дома Мельцера, Шёне, Фоленвейдера — храм Иоанна Предтечи
А также вы узнаете:
- как с Каменным островом связана судьба Пушкина
- где располагались павильоны художественно-промышленной выставки
- как использовались здания Каменного острова в советские годы
- как сегодня складывается история этого места
- и многое другое
Организационные детали
- Рекомендованный возраст 12+
- Все объекты мы осмотрим снаружи
- Дача Гаусвальд не входит в маршрут, после экскурсии вы можете самостоятельно ознакомиться с ней
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лопухинском саду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 2907 туристов
Наше сообщество организует невероятные путешествия и походы по Ленинградской области, захватывающие поездки и увлекательные экскурсии по историческим местам Петербурга. Вас ждут новые интересные знакомства и, конечно, возможность исследовать малоизвестные редкие объекты!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Каменный остров Петербурга»
Групповая
до 14 чел.
Каменный остров: добро пожаловать в тайный сад императора
Посетить самый кинематографичный район Петербурга, увидеть театр-айсберг и саламандру
Начало: У Каменноостровского моста
Расписание: во вторник в 19:00, в воскресенье в 11:00
Сегодня в 19:00
19 июл в 11:00
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мистика и легенды Санкт - Петербурга
Узнать, что скрывается за фасадами дворцов и гранитными берегами Невы
Начало: На Невском проспекте
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
1650 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 6 чел.
Фотопрогулка по паркам и усадьбам Петербурга: заповедный Каменный остров
Прогуляться по аллеям, где оживает история, и сохранить это в кадрах
Начало: В Лопухинском саду
20 июл в 14:00
21 июл в 14:00
от 5600 ₽ за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 6 чел.
Кронштадт и Остров Фортов: путешествие из Петербурга
Посетить самобытный город-порт и необычный парк на автопешеходной экскурсии
Начало: Место согласовывается с гостями
18 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 21 850 ₽
23 000 ₽ за всё до 6 чел.
1500 ₽ за человека