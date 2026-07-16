Каждый остров Петербурга имеет свою особую атмосферу. Каменный остров — закрытый и загадочный. Здесь за старинными воротами прячутся тихие аллеи, чугунные вензеля, липовые кроны и колоннады ушедшей эпохи. Приглашаем на редкую прогулку по острову, который веками оставался привилегированной территорией и где сохраняется дух дачной жизни петербургской знати.

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Описание экскурсии

Многие дома на Каменном острове скрыты листвой и оградами. Без знающего проводника здесь сложно сориентироваться. На нашей экскурсии вы ничего не упустите, увидите самые интересные особняки и погрузитесь в атмосферу исчезнувшего в прошлом мира.

Вот лишь несколько локаций, которые вы осмотрите на прогулке:

Дача князя Долгорукова-Ольденбургского — дача Кугушевой — дача Бехтерева — дача Отмара-Нейшеллера — дача Гау-Раухфуса — дача Мейердорфа — дача Чаева — дуб Петра I — Крестовка, дачи Его Императорского Величества — дома Мельцера, Шёне, Фоленвейдера — храм Иоанна Предтечи

А также вы узнаете:

как с Каменным островом связана судьба Пушкина

где располагались павильоны художественно-промышленной выставки

как использовались здания Каменного острова в советские годы

как сегодня складывается история этого места

и многое другое

Организационные детали