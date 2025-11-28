За один день вы познакомитесь с яркими уголками края.
Вас ждут древняя крепость Карела, шумные водопады Ахвенкоски и знаменитый горный парк с мраморными каньонами.
Вы пообщаетесь с дружелюбными хаски, прикоснётесь к мифам и легендам северных народов, увидите одежду и оружие героев Калевалы, а также магические артефакты.
Описание экскурсии
- Крепость Корела — с неприступными стенами, которые пережили немало осад и хранят в себе тайны прошлого
- Горный парк «Рускеала» — с красивыми природными пейзажами, где можно сделать яркие фото и прокатиться на троллее над каньоном
- Водопады Ахвенкоски — живописные каскады, знакомые по фильму «А зори здесь тихие», в окружении уютных тропинок
- Питомник хаски — с добродушными пушистыми жителями
Примерный тайминг маршрута:
6:30–6:45 — посадка/отправление
8:30–8:50 — техническая остановка в Приозерске
9:20–10:00 — крепость Корела
12:00–12:40 — обед
13:20–14:00 — водопады Ахвенкоски
14:15–15:15 — парк «Белая руна»
15:30–17:30 — горный парк «Рускеала»
19:30 — карельская рыбная лавка
23:00–23:30 — прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе. Посадка свободная. Для комфорта и безопасности ребёнка возьмите детский бустер
- Посещение питомника хаски включено в стоимость
- Поездка будет интересна взрослым и детям от 3 лет
- Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билет в горный парк «Рускеала» — 650 ₽ за взрослого, 450 ₽ за участников 60+ и студентов, 400 ₽ за детей от 7 лет
- Обед — от 650 ₽ за чел.
- Вход на экотропу с подвесными мостами — 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за пенсионеров, студентов и детей до 14 лет включительно
- Полёт на троллее в горном парке (7+) — 2500 ₽ за чел.
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) — 2200 ₽ за взрослого, 1250 ₽ за студентов, 900 ₽ за школьников
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
