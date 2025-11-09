Каким был Петербург конца 18 – начала 20 века? Об этом мы поговорим по пути от Сенной площади в сторону Коломны, любуясь архитектурой и вспоминая известных людей, живших и работавших здесь. Это часть исторического центра города на Неве, но при этом тихая и спокойная.
Передвигаясь на машине, мы будем делать остановки, чтобы подробно исследовать самые интересные места.
Описание экскурсии
Колоритные особняки
- Зайдём в необычную парадную дома 18 века — «Ротонду». С этим местом связаны сюжеты о собраниях масонов и мистические легенды. Позже оно стало популярно среди представителей позднесоветской андерграундной музыкальной культуры
- Полюбуемся ярким декором в стиле модерн на фасаде Дома городских учреждений
- Поговорим о музыкальной жизни бывшей столицы, проезжая по Театральной площади и рассматривая Мариинский театр и Петербургскую консерваторию. Я расскажу о Большом (Каменном) театре, который раньше здесь находился
- Осмотрим двухэтажный особняк с башенкой и балконом, построенный мастером кирпичного стиля Виктором Шретером — для самого себя
- Погуляем в сквере у дворца великого князя Алексея Александровича в стиле эклектика
Петербургские мосты
- Постоим на Львином мосту — одном из трёх сохранившихся в Петербурге дореволюционных пешеходных цепных мостов
- Пересчитаем мосты, остановившись точно на Семимостье
- Пройдём по Поцелуеву мосту, и я расскажу, почему с этим не самым выразительным с точки зрения архитектуры местом связано множество романтических легенд
Храм, синагога, кирха
- Обсудим характерные особенности елизаветинского барокко в Никольском морском соборе. При желании перекусим в трапезной
- Увидим лютеранскую кирху Святого Иоанна и Большую хоральную синагогу в неомавританском стиле
А также по пути я покажу необычные места и объекты:
- Площадь Репина и Старо-Калинкин мост — вы узнаете о располагавшейся здесь Калинкиной деревне, населённой ижорой
- Арка Новой Голландии 18 века на уникальном рукотворном острове
- Верстовой столб с солнечными часами
- Увенчанный пожарной каланчой бывший съезжий дом Коломенской полицейской части
- «Коломенская Венера» — скульптура художника Бориса Семёнова, которая стала символом этой части города
- И многое-многое другое!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на машине Ford Kuga 2
- Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
- В стоимость не входит обед (по желанию) в трапезной Никольского собора, а также символическое добровольное пожертвование смотрителям «Ротонды» (100–150 ₽)
Ответы на вопросы
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Опытный гид по Петербургу, Ленинградской области и Карелии. Имею действующие лицензии на право работы гидом в этих регионах. Работаю как в индивидуальном формате, так и с большими группами. Имею историческое образование и степень кандидата исторических наук. Живу в Петербурге, прекрасно знаю город и его окрестности. Этими знаниями готов поделиться и с вами:)Задать вопрос
