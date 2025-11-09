Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Каким был Петербург конца 18 – начала 20 века? Об этом мы поговорим по пути от Сенной площади в сторону Коломны, любуясь архитектурой и вспоминая известных людей, живших и работавших здесь. Это часть исторического центра города на Неве, но при этом тихая и спокойная.



Передвигаясь на машине, мы будем делать остановки, чтобы подробно исследовать самые интересные места.