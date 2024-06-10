Добро пожаловать в Кронштадт! Здесь вас ждут морские пейзажи, дух петровских времен и значимые исторические места.
Наш гид будет вашим помощником: покажет Кронштадт как житель этого города, расскажет об основных достопримечательностях, организует посещение музея или водную прогулку.
Наш гид будет вашим помощником: покажет Кронштадт как житель этого города, расскажет об основных достопримечательностях, организует посещение музея или водную прогулку.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Санкт-Петербурга и остров Котлин соединяет дамба, а по ней проходит скоростная дорога. Она ведёт в славный город Кронштадт. Опытный гид расскажет захватывающую историю мест, мимо которых вы будете проезжать.
- По прибытии вы посетите один из самых известных и величественных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете его историю и значение для царской России. Я расскажу об особенностях архитектуры и убранстве, о символах и деталях.
- В судоходный период у вас будет возможность собственными глазами увидеть рукотворные форты вокруг Кронштадта, прокатившись по Финскому заливу на кораблике.
- В зимнее время знакомство с системой фортов доступно в музее под крышей, где вы, рассмотрев уменьшенные копии-макеты и прослушав подробное описание, получите полное представление о военной защите морских подступов к Санкт-Петербургу.
Организационные детали
В стоимость экскурсии включено
- трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
- сопровождение одного из гидов нашей команды.
Оплачивается дополнительно
- водная прогулка между фортов (950 руб. /взрослые, 850 руб. /дети и пенсионеры),
- музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб. /взрослые, 450 руб. /дети).
в понедельник, четверг и субботу в 10:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 288 ₽
|Дети до 14 лет
|2 188 ₽
|Пенсионеры
|2 188 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 743 туристов
Здравствуйте, мои дорогие гости! Я коренная петербурженка и обожаю родной город. Делюсь большой любовью к Петербургу с моими гостями, показывая самые известные и важные места, а также провожу их поЗадать вопрос
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