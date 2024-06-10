Кронштадт - коронный город

Групповая поездка из Санкт-Петербурга к главным достопримечательностям острова-цитадели
Добро пожаловать в Кронштадт! Здесь вас ждут морские пейзажи, дух петровских времен и значимые исторические места.

Наш гид будет вашим помощником: покажет Кронштадт как житель этого города, расскажет об основных достопримечательностях, организует посещение музея или водную прогулку.
Кронштадт - коронный город
Кронштадт - коронный город
Кронштадт - коронный город
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Санкт-Петербурга и остров Котлин соединяет дамба, а по ней проходит скоростная дорога. Она ведёт в славный город Кронштадт. Опытный гид расскажет захватывающую историю мест, мимо которых вы будете проезжать.
  • По прибытии вы посетите один из самых известных и величественных храмов России — Морской собор святителя Николая Чудотворца. Узнаете его историю и значение для царской России. Я расскажу об особенностях архитектуры и убранстве, о символах и деталях.
  • В судоходный период у вас будет возможность собственными глазами увидеть рукотворные форты вокруг Кронштадта, прокатившись по Финскому заливу на кораблике.
  • В зимнее время знакомство с системой фортов доступно в музее под крышей, где вы, рассмотрев уменьшенные копии-макеты и прослушав подробное описание, получите полное представление о военной защите морских подступов к Санкт-Петербургу.

Организационные детали

В стоимость экскурсии включено

  • трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
  • сопровождение одного из гидов нашей команды.

Оплачивается дополнительно

  • водная прогулка между фортов (950 руб. /взрослые, 850 руб. /дети и пенсионеры),
  • музей-макет фортов зимой или в непогоду (550 руб. /взрослые, 450 руб. /дети).

в понедельник, четверг и субботу в 10:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 288 ₽
Дети до 14 лет2 188 ₽
Пенсионеры2 188 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Островского
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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