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Кронштадт — Никольский собор и Петровский док

3.9
33 отзыва
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧘На выходные
  • ☀️Однодневная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🖼Музеи
  • 🙍‍♂️Подходит для подростков
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 18 человек

  • 1 250 ₽ за человека

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Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док

Что вы увидите

  • Петровский док
  • Футшток
  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
  • Памятник Петру I и русским флотоводцам
Вы отправитесь на Остров 🏝️ Котлин, который находится в Финском заливе и защищает Петербург с моря 🌊. За свою уникальную атмосферу Кронштадт внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
По пути на остров в комфортабельном автобусе 🚌 вы обогатите свои знания 🎓 о Кронштадте и его истории 📖. Еще недавно в город 🏙️ пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих, а дорога на остров проложена прямо по городской дамбе.
В Кронштадте вас ждёт пешеходная экскурсия ⛳ по знаковым местам. Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост, на котором расположен футшток, по нулевой отметке которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза.
Здесь есть свой Гостиный двор, своё Адмиралтейство, Летний сад и даже собственная полуденная пушка. Вы пройдётесь по Петровскому доку, Якорной площади, а в свободное время сможете вернуться в наиболее понравившиеся места.
Что входит
  • увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
  • пешеходная прогулка по Кронштадту
  • доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Водная прогулка на теплоходе
  • Личные расходы
Начало
🚩 Невский проспект, 87/2, офис "Ленинград-тур"
Место завершения
🏁 Невский проспект, 87/2
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док
Кронштадт — Никольский собор и Петровский док

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 18 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ленинград-Тур
Ленинград-Тур
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33 отзыва оставили туристы

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