Вы отправитесь на Остров 🏝️ Котлин, который находится в Финском заливе и защищает Петербург с моря 🌊. За свою уникальную атмосферу Кронштадт внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

По пути на остров в комфортабельном автобусе 🚌 вы обогатите свои знания 🎓 о Кронштадте и его истории 📖. Еще недавно в город 🏙️ пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих, а дорога на остров проложена прямо по городской дамбе.

В Кронштадте вас ждёт пешеходная экскурсия ⛳ по знаковым местам. Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост, на котором расположен футшток, по нулевой отметке которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза.

Здесь есть свой Гостиный двор, своё Адмиралтейство, Летний сад и даже собственная полуденная пушка. Вы пройдётесь по Петровскому доку, Якорной площади, а в свободное время сможете вернуться в наиболее понравившиеся места.