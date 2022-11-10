По пути на остров в комфортабельном автобусе вы обогатите свои знания о Кронштадте и его истории. Еще недавно в город пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих, а дорога на остров проложена прямо по городской дамбе.

Пешеходная прогулка по достопримечательностям

В Кронштадте вас ждёт пешеходная экскурсия по знаковым местам. Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост, на котором расположен футшток, по нулевой отметке которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза.

Здесь есть свой Гостиный двор, своё Адмиралтейство, Летний сад и даже собственная полуденная пушка. Вы пройдётесь по Петровскому доку, Якорной площади, а в свободное время сможете вернуться в наиболее понравившиеся места.

Парк «Остров фортов»

Вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота и узнаете об его основных исторических вехах. Увидите Маяк памяти, где увековечены имена 200 героев морского флота. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Веревочного парка, а любители неспешных прогулок от Зоны тихого отдыха в Саду памяти. На территории парка расположены детские площадки с капитанским мостиком с рулем. Здесь можно почувствовать себя настоящим капитаном судна!