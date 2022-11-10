Кронштадт - Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»

Вы отправитесь на Остров Котлин, который находится в Финском заливе

4.9
111 отзывов
Вы отправитесь на Остров Котлин, который находится в Финском заливе и защищает Петербург с моря. За свою уникальную атмосферу Кронштадт внесён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Вас ждет пешеходная прогулка по знаковым местам.

Вы посетите главный военно-морской храм России — Морской Никольский собор и пройдетесь по Петровскому доку.

В парке «Остров фортов» вы совместите приятное с полезным: отдохнете в Саду памяти и узнаете об истории российского морского флота.
Кронштадт - Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Кронштадт - Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Кронштадт - Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Кронштадт - Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
Кронштадт - Морской собор, Петровский док и парк «Остров фортов»
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Что вас ожидает 🤩

  • Петровский док
  • Футшток
  • Якорная площадь
  • Морской Никольский собор
  • Форт Константин
  • Памятник Петру I и русским флотоводцам
  • Парк «Остров фортов»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

По пути на остров в комфортабельном автобусе вы обогатите свои знания о Кронштадте и его истории. Еще недавно в город пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих, а дорога на остров проложена прямо по городской дамбе.

Пешеходная прогулка по достопримечательностям

В Кронштадте вас ждёт пешеходная экскурсия по знаковым местам. Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост, на котором расположен футшток, по нулевой отметке которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза.
Здесь есть свой Гостиный двор, своё Адмиралтейство, Летний сад и даже собственная полуденная пушка. Вы пройдётесь по Петровскому доку, Якорной площади, а в свободное время сможете вернуться в наиболее понравившиеся места.

Парк «Остров фортов»

Вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота и узнаете об его основных исторических вехах. Увидите Маяк памяти, где увековечены имена 200 героев морского флота. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Веревочного парка, а любители неспешных прогулок от Зоны тихого отдыха в Саду памяти. На территории парка расположены детские площадки с капитанским мостиком с рулем. Здесь можно почувствовать себя настоящим капитаном судна!

Ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида
  • Комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
  • Пешеходная прогулка по Кронштадту
  • Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Что не входит
  • Водная прогулка на теплоходе
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Невский проспект, 87 / 2, офис «Ленинград-тур»
Завершение: Невский проспект, 87 / 2, «Ленинград-Тур»
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Дополнительно можно оплатить теплоходную прогулку по Финскому заливу
  • Вокруг фортов. Если вы не желаете водную экскурсию
  • То вам будет предоставлено свободное время в районе 1 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 111 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
4
18
3
2
1
С
10 ноя 2022
Хорошо организовано, интересный экскурсовод и водитель молодец! Спасибо!
И
9 ноя 2022
Очень понравилась экскурсия, но подвели погодные усллвия, в виде дождя. Большое спасибо экскурсоводу Елене, рассказывала интересно с душой!!! Всем советую!!!
Ю
6 ноя 2022
Ездили 06.11.22, очень понравились и гид и водитель, было интересно, маршрут хорошо пролуман, в автобусе было тепло. Я не знаю, кто там писал, что по сувенирным водят, когда мы въехали в Кронштадт, то один раз гид нас завела в магазин-кафе, мы в пробке час простояли с удовольствием выпили чаю с вкусняшками, потом по маршруту никаких сувенирных не было.
Л
3 ноя 2022
В Кронштадте впервые, собор покорил своими размерами и просторной площадью, на которой стоит. Экскурсия понравилась-соответствует цена-качество.
А
3 ноя 2022
Экскурсия прекрасная. Гид очень интересно рассказывал. Организована экскурсия хорошо. Автобус комфортабельный.
С
3 ноя 2022
Большое спасибо экскурсоводу, очень понравилась экскурсия. Особые впечатления от храма, было достаточно времени на самостоятельный осмотр. Замечательный новый парк и алея морской славы.
Т
3 ноя 2022
Экскурсия хорошая, автобус чистый. Было интересно. Рекомендую
О
3 ноя 2022
Все понравилось. Содержательный рассказ гида. Все четко, все по времени. Замечаний нет. Недостатки - холодно, но это уже к природе.
А
26 окт 2022
Понравилось все Гид, Марина,(если не ошибаюсь) лучшая
Н
19 окт 2022
Недавно посетили Кронштадт, удивительный город. Гид рассказала много нового, интересного. По организации экскурсии: ездили на миниавтобусе, в мини группе, это удобно, водитель опытный, старался быстро объехать все пробки, экскурсовод не умолкая рассказывала истории, про достопримечательности, показывала их в окно когда мы проезжали мимо. В целом понравилось, рекомендую, тем более при заказе на сайте есть скидка.
Т
11 окт 2022
Поездка получилась замечательная! Огромная благодарность экскурсоводу Елене! Много интересной информации. А тем более, когда специалист не просто знакомит с объектами, а ещё и подаёт всё с душой, это вдвойне приятно!
М
11 окт 2022
Понравилась экскурсовод, эрудированная и внимательная. Не понравилось, что было мало свободного времени на остановке возле собора, наверное, повлияли неоднократные транспортные пробки при выезде из Петербурга.
G
11 окт 2022
Отличная и познавательная экскурсия. Гид очень все интересно рассказывала. Очень рекомендую
Л
11 окт 2022
В целом экскурсия хорошая. Не очень получилось составить представление о городе. Если бы сами не смотрели на карту, вообще бы не поняли структуру города. Не было экскурсии по собору, а он необыкновенный! В целом не хватило какой-то завершённости…
С
11 окт 2022
В целом, экскурсия понравилась. Хороший гид Марина, рассказывает интересно, четко, без дефектов речи и слов-паразитов. Лишнего заводов в «нужные» сувенирные магазины. Достаточно было одного в начале. Морскую прогулку не брали и не пожалели. Спокойно погуляли по парку (погода была отличная) и покушали в аккуратном атмосферном крытом панорамном кафе.
Ещё 96 отзывов

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