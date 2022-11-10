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Описание
По пути на остров в комфортабельном автобусе вы обогатите свои знания о Кронштадте и его истории. Еще недавно в город пускали только по специальному пропуску, теперь же он открыт для всех желающих, а дорога на остров проложена прямо по городской дамбе.
Пешеходная прогулка по достопримечательностям
В Кронштадте вас ждёт пешеходная экскурсия по знаковым местам. Вы попадете в Морской Никольский собор, главный военно-морской храм России, он находится под прямым управлением патриарха. Увидите Синий мост, на котором расположен футшток, по нулевой отметке которого ведется отсчет всех глубин и высот на территории бывшего Союза.
Здесь есть свой Гостиный двор, своё Адмиралтейство, Летний сад и даже собственная полуденная пушка. Вы пройдётесь по Петровскому доку, Якорной площади, а в свободное время сможете вернуться в наиболее понравившиеся места.
Парк «Остров фортов»
Вы прогуляетесь по Аллее героев российского флота и узнаете об его основных исторических вехах. Увидите Маяк памяти, где увековечены имена 200 героев морского флота. Дети будут в восторге от Панорамных качелей и Веревочного парка, а любители неспешных прогулок от Зоны тихого отдыха в Саду памяти. На территории парка расположены детские площадки с капитанским мостиком с рулем. Здесь можно почувствовать себя настоящим капитаном судна!
Ежедневно в 10:30, 11:30, 12:30
Ответы на вопросы
Что входит
Увлекательный рассказ сертифицированного гида
Комфортабельный транспорт (теплый зимой и прохладный летом)
Пешеходная прогулка по Кронштадту
Доступ к основным достопримечательностям на маршруте
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Дополнительно можно оплатить теплоходную прогулку по Финскому заливу
Вокруг фортов. Если вы не желаете водную экскурсию
То вам будет предоставлено свободное время в районе 1 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 111 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
93
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Светлана В.
10 ноя 2022
Хорошо организовано, интересный экскурсовод и водитель молодец! Спасибо!
И
Ирина К.
9 ноя 2022
Очень понравилась экскурсия, но подвели погодные усллвия, в виде дождя. Большое спасибо экскурсоводу Елене, рассказывала интересно с душой!!! Всем советую!!!
Ю
Юлия Г.
6 ноя 2022
Ездили 06.11.22, очень понравились и гид и водитель, было интересно, маршрут хорошо пролуман, в автобусе было тепло. Я не знаю, кто там писал, что по сувенирным водят, когда мы въехали в Кронштадт, то один раз гид нас завела в магазин-кафе, мы в пробке час простояли с удовольствием выпили чаю с вкусняшками, потом по маршруту никаких сувенирных не было.
Л
Людмила К.
3 ноя 2022
В Кронштадте впервые, собор покорил своими размерами и просторной площадью, на которой стоит. Экскурсия понравилась-соответствует цена-качество.
Большое спасибо экскурсоводу, очень понравилась экскурсия. Особые впечатления от храма, было достаточно времени на самостоятельный осмотр. Замечательный новый парк и алея морской славы.
Т
Татьяна А.
3 ноя 2022
Экскурсия хорошая, автобус чистый. Было интересно. Рекомендую
О
Олег Р.
3 ноя 2022
Все понравилось. Содержательный рассказ гида. Все четко, все по времени. Замечаний нет. Недостатки - холодно, но это уже к природе.
А
Алина П.
26 окт 2022
Понравилось все Гид, Марина,(если не ошибаюсь) лучшая
Н
Наталья К.
19 окт 2022
Недавно посетили Кронштадт, удивительный город. Гид рассказала много нового, интересного. По организации экскурсии: ездили на миниавтобусе, в мини группе, это удобно, водитель опытный, старался быстро объехать все пробки, экскурсовод не умолкая рассказывала истории, про достопримечательности, показывала их в окно когда мы проезжали мимо. В целом понравилось, рекомендую, тем более при заказе на сайте есть скидка.
Т
Татьяна П.
11 окт 2022
Поездка получилась замечательная! Огромная благодарность экскурсоводу Елене! Много интересной информации. А тем более, когда специалист не просто знакомит с объектами, а ещё и подаёт всё с душой, это вдвойне приятно!
М
Мария М.
11 окт 2022
Понравилась экскурсовод, эрудированная и внимательная. Не понравилось, что было мало свободного времени на остановке возле собора, наверное, повлияли неоднократные транспортные пробки при выезде из Петербурга.
G
Gorchenok Е.
11 окт 2022
Отличная и познавательная экскурсия. Гид очень все интересно рассказывала. Очень рекомендую
Л
Лариса С.
11 окт 2022
В целом экскурсия хорошая. Не очень получилось составить представление о городе. Если бы сами не смотрели на карту, вообще бы не поняли структуру города. Не было экскурсии по собору, а он необыкновенный! В целом не хватило какой-то завершённости…
С
Стефанюк Ш.
11 окт 2022
В целом, экскурсия понравилась. Хороший гид Марина, рассказывает интересно, четко, без дефектов речи и слов-паразитов. Лишнего заводов в «нужные» сувенирные магазины. Достаточно было одного в начале. Морскую прогулку не брали и не пожалели. Спокойно погуляли по парку (погода была отличная) и покушали в аккуратном атмосферном крытом панорамном кафе.
Ещё 96 отзывов
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