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Круиз под разводными мостами

4.2
0 отзывов
Спутник П.
Спутник П. – Гид из Санкт-Петербурга
Два комфортабельных теплохода «Астра» и «Корюшка» приглашают вас совершить вечерний круиз под разводящимися мостами Санкт-Петербурга.

Вас ждут изысканный джазовый вечер и разводные мосты — визитная карточка Санкт-Петербурга, которая не может надоесть.

Насладитесь удивительными видами с воды под музыку.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2.75 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • 1 300 ₽ за человека

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Круиз под разводными мостами
Круиз под разводными мостами

Что вы увидите

  • "Кресты"
  • Смольный собор
  • Летний сад
  • Эрмитаж
  • Крейсер "Аврора"
  • Петропавловскую крепость
  • Биржа
  • Адмиралтейство
  • Кунсткамера
  • Исаакиевский собор
  • Медный всадник
Подарите себе незабываемый круиз по ночной Неве во время разведения мостов в Санкт-Петербурге на комфортабельных теплоходах-ресторанах «Астра» и «Корюшка»!Что вас ожидает:Потрясающие виды ночного Санкт-Петербурга, взметнувшиеся вверх пролеты разводящихся мостов, кажущийся бесконечным караван судов — всё это под звуки джаза и блюза (рояль или блюз-гитара).
Особенность этого круиза в том, что вы увидите 7 разводящихся мостов: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, мост Императора Петра Великого, мост Александра Невского, Биржевой.
Все места расположены на закрытых палубах теплохода — во время круиза вам будут не страшны дождь и иные капризы погоды. Также есть открытая палуба, на которую могут выйти все желающие. Организационные детали:Посадка на судно осуществляется только при предъявлении ваучера на бумажном или электронном носителе;
Внимание! Пассажиры с животными на рейс не допускаются (включая маленьких собак);
При покупке льготных билетов необходимо при посадке на корабль предъявить документы, подтверждающие льготу (свидетельство о рождении для детей, справка школьника/ученический билет 🎫 для школьников, студенческий билет для студентов, пенсионное удостоверение для пенсионеров, удостоверение инвалидности для лиц с инвалидностью).
Дети до 3 лет без предоставления отдельного места — бесплатно. Лица до 18 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых.
С 27 июля возобновляют свою работу рестораны на теплоходах «Астра» и «Корюшка».
Круиз может быть отменен организатором в связи с погодными условиями — в этом случае можно изменить дату поездки или вернуть билет.
Что входит
  • Круиз
Что не входит
  • Еда и напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Адмиралтейская наб., 2
Круиз под разводными мостами
Круиз под разводными мостами
Круиз под разводными мостами
Круиз под разводными мостами

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник П.
Спутник П.
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