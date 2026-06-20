Погода в Северной столице непредсказуема. Но нашу водную прогулку не испортит даже дождь. Всё благодаря панорамной телескопической крыше теплохода, которая опускается или поднимается в зависимости от условий. Маршрут проходит по центральной акватории, через 6 мостов и другие достопримечательности, о которых вы услышите из аудиогида.

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Описание аудиогида

Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту

Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий

Что вас ожидает

Маршрут круиза охватывает самое сердце акватории Невы. С борта теплохода вы полюбуетесь ночным Петербургом во всём его великолепии. Залитые огнями набережные, подсвеченная архитектура, блики на тёмной воде — прогулка будет зрелищной.

Вы увидите вблизи Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Сампсониевский и Гренадерский мосты, а также многочисленные центральные достопримечательности на берегах Кронверского пролива и Невы. И конечно, услышите интересные факты о них — на борту будет работать аудиогид.

Организационные детали