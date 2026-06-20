Погода в Северной столице непредсказуема. Но нашу водную прогулку не испортит даже дождь.
Всё благодаря панорамной телескопической крыше теплохода, которая опускается или поднимается в зависимости от условий.
Маршрут проходит по центральной акватории, через 6 мостов и другие достопримечательности, о которых вы услышите из аудиогида.
Всё благодаря панорамной телескопической крыше теплохода, которая опускается или поднимается в зависимости от условий.
Маршрут проходит по центральной акватории, через 6 мостов и другие достопримечательности, о которых вы услышите из аудиогида.
Описание аудиогида
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
Что вас ожидает
Маршрут круиза охватывает самое сердце акватории Невы. С борта теплохода вы полюбуетесь ночным Петербургом во всём его великолепии. Залитые огнями набережные, подсвеченная архитектура, блики на тёмной воде — прогулка будет зрелищной.
Вы увидите вблизи Благовещенский, Дворцовый, Троицкий, Литейный, Сампсониевский и Гренадерский мосты, а также многочисленные центральные достопримечательности на берегах Кронверского пролива и Невы. И конечно, услышите интересные факты о них — на борту будет работать аудиогид.
Организационные детали
- На этом рейсе действует свободная рассадка
- Будьте внимательны при выборе даты на ночные рейсы после полуночи (00:00, 00:30, 00:50). Например, приобретая билет на прогулку с 1.06 на 2.06, рейс в 00:50, вам необходимо выбрать в календаре рейс 2.06. В случае неправильного выбора даты мы не сможем обменять билеты
- Важной особенностью конструкции является телескопическая панорамная крыша: в хорошую погоду она сдвигается и открывает пассажирам полный панорамный обзор, в плохую погоду обеспечивает защиту от дождя и ветра без ущерба для обзора
- Салон оснащен аудио-лингафонной системой, вам будут предложены одноразовые наушники
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1950 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской наб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 88 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 5886 туристов
Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Это очень классное место, чтобы провести время в Питере, особенно если брать с собой друзей и кататься на теплоходе. Впечатления остались приятные, все здорово!
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О
Кораблики довольно неплохие, внутри всё удобно и комфортно. Там можно взять что-то перекусить, но цены не из дешёвых.
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М
Водные экскурсии здесь совсем неплохие. Я взял билет на ночную прогулку по Петербургу и как раз попал на развод мостов – очень красиво, не пожалел. Еще заметил, что на сайте часто бывают скидки и разные предложения.
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О
Маршрут классный, много всего нового узнал и увидел. Рассказывали интересно, не скучали ни минуты.
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Г
Очень понравилось — всё по расписанию, на судне всегда порядок, а сотрудники очень внимательные.
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С
Очень признательна за подсказку с маршрутом! Все наши пожелания учли, и поездка просто супер получилась.
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