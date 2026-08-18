Круиз на теплоходе-ресторане — вечер, который объединяет две стороны Петербурга.
Вы погрузитесь в магию города: проплывёте мимо зелёных островов с увлекательной экскурсией и увидите ключевые достопримечательности с воды. А ещё посмотрите на развод мостов под звуки саксофона. Расслабитесь и запечатлите незабываемые моменты на фоне ночного города.
Вы погрузитесь в магию города: проплывёте мимо зелёных островов с увлекательной экскурсией и увидите ключевые достопримечательности с воды. А ещё посмотрите на развод мостов под звуки саксофона. Расслабитесь и запечатлите незабываемые моменты на фоне ночного города.
Описание экскурсии
Атмосфера
Приглушённый свет, изысканные блюда и напитки, красивые виды и увлекательная экскурсия, которая плавно перетекает в живое выступление саксофониста.
Маршрут «два в одном»
- Красота островной части и панорама парадной Невы. Вы посмотрите с воды на:
Большеохтинский мост — здание Адмиралтейства — Кунсткамеру — Летучий Голландец — Медный всадник — музейный комплекс «Вселенная Воды» — Петровский форт — Петропавловскую крепость — Ростральные колонны — Смольный Собор
- Развод знаковых мостов. Дворцовый, Троицкий, Литейный, Большеохтенский предстанут перед вами во всей красе под светом ночных огней.
Гастрономическое удовольствие
На борту работает бар и ресторан, вы сможете поужинать или выбрать напиток под настроение. Приветственный аперитив при посадке — всем гостям.
Организационные детали
- Прогулка проходит на панорамном двухпалубном теплоходе-ресторане «Ряпушка». На борту: зал на главной палубе, открытая обзорная терраса на верхней палубе и салон первого класса с уютной атмосферой и повышенным уровнем комфорта
- Развод мостов могут отменить по решению Мостотреста — но наша прогулка пройдёт по запланированному маршруту
- Маршрут может измениться по решению капитана из-за погоды или перекрытия акваторий
- Перед выходом проводим инструктаж по технике безопасности. На борту есть спасательные жилеты
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Университетской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Астра Марин — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
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Уважаемые пассажиры! Наша команда приглашает вас на водные круизы и экскурсии по Санкт-Петербургу. С 2012 года мы знакомим гостей Петербурга с городом и бережно заботимся о вашем удобстве, комфорте и,
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