4.9
32 отзыва
Георгий Р.
Георгий Р. – Гид из Санкт-Петербурга
Масонство – это тайное общество, существующее уже тысячи лет.

По всему миру расположены сотни зданий и символов, которые имеют отношение к этому движению.

В Санкт-Петербурге они тоже есть.

Мы пройдём по центру города и заметим скрытые послания в: Михайловском замке, Казанском соборе, Мраморном дворце и других местах.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 👻Мистика где-то рядом
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Масонский Петербург
Масонский Петербург

Что вы увидите

  • Казанский собор
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Спас на крови
  • Конюшенная церковь
  • Монумент жертвам февральской революции
  • Мраморный дворец
Масоны - тайное общество, существующее тысячи лет. Научиться читать масонские символы, раскрыть мудрость масонов вы сможете на одной из самых "петербургских" экскурсий "Масонский Петербург"

В ходе экскурсии 🧭 мы узнаем:

    •Какие тайны скрывает Казанский собор
    •Был ли Пушкин масоном и как это повлияло на его смерть?
    •Что общего между масонством и коммунизмом?
    •Зачем Павел Первый пригласил в Россию Мальтийский орден?
    •Какую породу собак предпочитают истинные масоны?
    В ходе экскурсии вы увидите рисунки, таинственные знаки на зданиях, сможете понять основные идеи масонов. В экскурсии также предусмотрены элементы квеста.

    Мы посетим:

      •Казанский собор
      •Конюшенную церковь
      •Мраморный дворец и Всадника Апокалипсиса
      •Марсово поле и могилы масонов - большевиков
      •Михайловский замок
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      Что входит
      • Услуги гида
      Что не входит
      • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
      Начало
      🚩 Казанская площадь 2 Казанский собор, главный вход
      Место завершения
      🏁 Михайловский замок
      Масонский Петербург
      Масонский Петербург
      Масонский Петербург
      Масонский Петербург

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Георгий Р.
      Георгий Р.
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      32 отзыва оставили туристы

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