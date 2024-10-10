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Булочник Нильс, единственный наследник старинного ордена, владел секретным рецептом выборгского кренделя. Рано утром прямо с Рыночной площади таинственным образом рецепт исчез. Его нужно вернуть во что бы то ни стало! Ведь крендель — не просто выпечка. Крендель — это символ средневекового Выборга. Пройдите этот путь вместе с Нильсом, параллельно исследуя город и его историю.