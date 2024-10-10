Булочник Нильс, единственный наследник старинного ордена, владел секретным рецептом выборгского кренделя. Рано утром прямо с Рыночной площади таинственным образом рецепт исчез. Его нужно вернуть во что бы то ни стало! Ведь крендель — не просто выпечка. Крендель — это символ средневекового Выборга. Пройдите этот путь вместе с Нильсом, параллельно исследуя город и его историю.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Решая задания квеста, вы увидите главные достопримечательности города, узнаете много нового и интересного из его прошлого. Маленькие, уютные средневековые улочки, аромат кофе и выпечки, уличные музыканты — будет всё то, что ассоциируется с Выборгом.
Точки маршрута:
- Рыночная площадь. Она была и остаётся местом торговли
- Круглая башня
- Дом горожанина — старинный жилой дом
- Усадьба богатого купца на Прогонной улице
- Рыцарский дом
- Часовая башня
- Ратушная площадь
- Выборгский замок
Организационные детали
- Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 271 туриста
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
10 окт 2024
Прошли квест 09.10.2024. Масса эмоций! Отличный формат для знакомства с достопримечательностями города в своем темпе в любое удобное время. В качестве совета: больше подойдет для теплого времени года (был сильный
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