Мобильный квест в Выборге «Булочник Нильс и серкет одного кренделя»

Отправиться на поиски пропавшего рецепта, по которому выпекают гастрономический символ города
Булочник Нильс, единственный наследник старинного ордена, владел секретным рецептом выборгского кренделя. Рано утром прямо с Рыночной площади таинственным образом рецепт исчез. Его нужно вернуть во что бы то ни стало! Ведь крендель — не просто выпечка. Крендель — это символ средневекового Выборга. Пройдите этот путь вместе с Нильсом, параллельно исследуя город и его историю.
5
1 отзыв
Мобильный квест в Выборге «Булочник Нильс и серкет одного кренделя»
Мобильный квест в Выборге «Булочник Нильс и серкет одного кренделя»
Мобильный квест в Выборге «Булочник Нильс и серкет одного кренделя»
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание квеста

Решая задания квеста, вы увидите главные достопримечательности города, узнаете много нового и интересного из его прошлого. Маленькие, уютные средневековые улочки, аромат кофе и выпечки, уличные музыканты — будет всё то, что ассоциируется с Выборгом.

Точки маршрута:

  • Рыночная площадь. Она была и остаётся местом торговли
  • Круглая башня
  • Дом горожанина — старинный жилой дом
  • Усадьба богатого купца на Прогонной улице
  • Рыцарский дом
  • Часовая башня
  • Ратушная площадь
  • Выборгский замок

Организационные детали

  • Вы можете решить задания за час, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
  • Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
  • Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Выборге
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
10 окт 2024
Прошли квест 09.10.2024. Масса эмоций! Отличный формат для знакомства с достопримечательностями города в своем темпе в любое удобное время. В качестве совета: больше подойдет для теплого времени года (был сильный
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ветер в Выборгском замке) и многие объекты работают до 18 часов (музеи, рынок, касса замка). На территорию замка вход возможен до 19 часов при покупке билета онлайн (100 руб. взрослый, дети до 16 - бесплатно)

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