Санкт-Петербург – потрясающий город 🏙️, он никогда не перестанет удивлять своих гостей и жителей. Я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по центру города и открыть для себя новые малоизвестные достопримечательности!

В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах - всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов, мы найдем самые необычные и неизвестные петербургские памятники.

Экскурсия «Необычные памятники Петербурга» проходит на автомобиле 🚘 с остановками. Такой формат позволяет не боятся нашей переменчивой погоды. Территориально программа охватывает несколько исторических районов, а мой рассказ начнётся с заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его развития, а закончится историями из наших дней.

Не забудьте взять фотоаппарат или зарядить ваш телефон, ведь вы обязательно сделаете на память отличные снимки! Но самое главное это то, что во многих местах можно загадывать желания, и можете не сомневаться - самые заветные из них обязательно сбудутся!

За два часа мы посмотрим около десяти необычных памятников, многие из которых навсегда останутся в ваших позитивных воспоминаниях о Санкт-Петербурге.