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Необычные памятники Петербурга

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28 отзывов
Дмитрий К.
Дмитрий К. – Гид из Санкт-Петербурга
Если вы уже видели разводные мосты, гуляли 👣 по Эрмитажу и сидели на скамейках Летнего сада, пришло время узнать Петербург с необычной стороны.

Приглашаю вас на двухчасовую автомобильную экскурсию ⛳, во время которой вы увидите больше 10 оригинальных памятников северной столицы ⭐️.

Мы обязательно будем делать остановки по ходу маршрута, фотографироваться и загадывать желания.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга

Что вы увидите

  • Петербургский ангел
  • Памятник доброй собаке Гаврюше
  • Памятник женщинам, защитившим Ленинград
  • и много другое...
Санкт-Петербург – потрясающий город 🏙️, он никогда не перестанет удивлять своих гостей и жителей. Я приглашаю вас отправиться в увлекательное путешествие по центру города и открыть для себя новые малоизвестные достопримечательности!
В прохладной тени садов, на стенах зданий, в мрачной глубине дворов-колодцев, а иногда и на центральных городских улицах - всего в нескольких шагах от популярных туристических маршрутов, мы найдем самые необычные и неизвестные петербургские памятники.
Экскурсия «Необычные памятники Петербурга» проходит на автомобиле 🚘 с остановками. Такой формат позволяет не боятся нашей переменчивой погоды. Территориально программа охватывает несколько исторических районов, а мой рассказ начнётся с заселения берегов Невы, основания Санкт-Петербурга и его развития, а закончится историями из наших дней.
Не забудьте взять фотоаппарат или зарядить ваш телефон, ведь вы обязательно сделаете на память отличные снимки! Но самое главное это то, что во многих местах можно загадывать желания, и можете не сомневаться - самые заветные из них обязательно сбудутся!
За два часа мы посмотрим около десяти необычных памятников, многие из которых навсегда останутся в ваших позитивных воспоминаниях о Санкт-Петербурге.
Что входит
  • экскурсионное обслуживание
  • автомобиль с водителем.
Что не входит
  • личные расходы
Начало
🚩 Ул. Бронницкая, 1
Место завершения
🏁 Ст. метро Горьковская
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга
Необычные памятники Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дмитрий К.
Дмитрий К.
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28 отзывов оставили туристы

Дмитрий К. проводит ещё 5 экскурсий

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