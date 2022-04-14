Вечерняя танцевальная теплоходная прогулка с живой музыкой.



На нашем теплоходе две палубы: верхняя, для тех, кому нравится любоваться на ночной Петербург и слушать спокойную музыку.



А нижняя — для тех, кто любит танцы и живую музыку.



Здесь музыканты исполняют мировые хиты, а на танцполе яркая дискотека!