Разводку мостов: Дворцового, Биржевого, Троицкого, Литейного, Петра Великого (Большеохтинского).
Мосты: Дворцовый, Биржевой, Благовещенский, Троицкий, Литейный, Петра Великого
На теплоходе
Посадка 23.45. Отправление 23.59. Прибытие 02.30
Если вы хотите послушать живую музыку, потанцевать, увидеть Петербург и разводные мосты - вам на Музыкальный теплоход!
На нижней палубе музыканты исполняют всеми любимые танцевальные хиты, на верхней палубе звучит фоновая музыка через колонки.
За время прогулки вы увидите: Адмиралтейство, Эрмитаж, Стрелку Васильевского острова, Петропавловскую крепость, Летний сад, Медный всадник, Исаакиевский собор, Кунсткамеру, легендарный крейсер Аврора.
Кульминацией вечера станет разводка главных мостов города:
Дворцового;
Биржевого;
Троицкого;
Литейного;
Петра Великого (Большеохтинского).
Наш теплоход приостановит ход перед каждым из них, чтобы вы успели насладиться великолепным зрелищем.
На теплоходе работает кухня и бар. Средний чек 1000 рублей на человека. Вход со своими продуктами, напитками запрещен.
Теплоход вмещает 100 пассажиров, имеет две комфортабельные закрытые палубы. Гости располагаются за столами, каждый из которых стоит у окна. За столом свободная рассадка. Видимость с любого места отличная. На корме теплохода есть открытая площадка, где можно подышать свежим воздухом, посмотреть разводку мостов, сделать памятные фото на фоне архитектурных памятников. Перемещаться по теплоходу можно свободно, посадочные места будут на той палубе, на которую вы приобрели билеты.
Внимание!
Дети до 16 лет допускаются на борт только в сопровождении взрослых!
Дети до 3 лет проходят бесплатно, без предоставления отдельного посадочного места. С 3 лет полный билет.
Организатор не гарантирует развод мостов в день экскурсии. Актуальную информацию об изменениях в графике развода мостов смотрите на официальном сайте Мостотреста https://mostotrest-spb.ru/
Ответы на вопросы
Что входит
Прогулка на теплоходе 2,5 часа
Живая музыка
Что не входит
Услуги кафе
Бара
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4
Завершение: Дворцовая набережная, д. 18, причал 4 (напротив переулка Мошкова)
Когда и сколько длится
Когда: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 23.45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты на борт, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Посадка начинается в 23:45. Отправление в 23:59. Прибытие в 02.30. Пожалуйста
Не опаздывайте на рейс!
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 23.45
Музыкальный — ваш гид в Санкт-Петербурге
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