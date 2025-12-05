Мои заказы

Новый год и Рождество с императорской семьёй в Зимнем дворце

Погрузиться в праздничный мир Романовых и ощутить атмосферу начала 20 века
Вы пройдёте по парадным залам Эрмитажа и услышите, как Романовы встречали зимние праздники. Узнаете, как готовили резиденцию к приёму гостей и какие традиции соблюдали.

Представите, как возвращаются из прошлого запах еловых веток, свет восковых свечей и шелест бальных платьев.
Описание экскурсии

  • Иорданская лестница. Начнём здесь: по этим ступеням семья спускалась на Крещение. В 1905 году именно здесь прошла последняя предреволюционная ёлка для детей придворных.
  • Фельдмаршальский зал. Здесь собирались гости перед балом. Обратите внимание на малахитовые вазы — зимой их украшали еловыми гирляндами и свечами.
  • Петровский (Малый тронный) зал. Интимное пространство для рождественских концертов, где Николай II вручал подарки приближённым.
  • Гербовый зал. Коридор к новогоднему балу. Между колоннами ставили дополнительные ёлки с гербами российских губерний.
  • Военная галерея 1812 года. Место новогодних военных приёмов. Перед портретами героев офицеры поздравляли императора.
  • Георгиевский зал. Главный парадный зал, 1 января он собирал до 2000 человек в мундирах и орденах — все ждали выхода императора.
  • Концертный зал, где проходили танцы: 3000 гостей, 10 000 свечей, музыка до рассвета. Восстановим атмосферу большого бала.
  • Малахитовая гостиная. Любимое место Александры Фёдоровны. Здесь семья проводила Сочельник и писала рождественские письма.
  • Белая столовая. Комната главной императорской ёлки. Вы представите, как дети Романовых входили сюда в ожидании подарков.
  • Золотая гостиная. Здесь хранились подарки до момента вручения: коробки от Фаберже, свёртки с платьями Worth, игрушки из Парижа.

Вы узнаете:

  • как рождественская ёлка появилась в России и как её украшали во дворце императора.
  • какие религиозные обряды и семейные традиции соблюдала царская семья.
  • как проходили легендарные новогодние балы на 3000 гостей.
  • какие подарки дарили друг другу Романовы и их приближённые.
  • как императорская семья занималась благотворительностью во время праздников.

Мы используем:

  • дневники Николая II и Александры Фёдоровны.
  • воспоминания фрейлин и придворных.
  • письма великих княжон.
  • архивы расходов на праздники.
  • фотографии из семейных альбомов Романовых.

Организационные детали

  • Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно (также оплачивается билет для гида): взрослые — 700 ₽, дети до 14, дети-инвалиды, участники боевых действий и члены их семей — бесплатно. Если вы представитель льготной категории, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы успели подготовить для вас нужный билет.
  • В музей нельзя приносить сумки, рюкзаки или чемоданы больше 45*40*35 см, а также ножи и ёмкости с жидкостями.
  • Если вы хотите посетить экскурсию компанией от 5 до 7 человек, доплата за каждого последующего участника — 2000 ₽.
  • Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашего агентства.

Выберите удобную дату из расписания

