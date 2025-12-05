Вы пройдёте по парадным залам Эрмитажа и услышите, как Романовы встречали зимние праздники. Узнаете, как готовили резиденцию к приёму гостей и какие традиции соблюдали.
Представите, как возвращаются из прошлого запах еловых веток, свет восковых свечей и шелест бальных платьев.
Описание экскурсии
- Иорданская лестница. Начнём здесь: по этим ступеням семья спускалась на Крещение. В 1905 году именно здесь прошла последняя предреволюционная ёлка для детей придворных.
- Фельдмаршальский зал. Здесь собирались гости перед балом. Обратите внимание на малахитовые вазы — зимой их украшали еловыми гирляндами и свечами.
- Петровский (Малый тронный) зал. Интимное пространство для рождественских концертов, где Николай II вручал подарки приближённым.
- Гербовый зал. Коридор к новогоднему балу. Между колоннами ставили дополнительные ёлки с гербами российских губерний.
- Военная галерея 1812 года. Место новогодних военных приёмов. Перед портретами героев офицеры поздравляли императора.
- Георгиевский зал. Главный парадный зал, 1 января он собирал до 2000 человек в мундирах и орденах — все ждали выхода императора.
- Концертный зал, где проходили танцы: 3000 гостей, 10 000 свечей, музыка до рассвета. Восстановим атмосферу большого бала.
- Малахитовая гостиная. Любимое место Александры Фёдоровны. Здесь семья проводила Сочельник и писала рождественские письма.
- Белая столовая. Комната главной императорской ёлки. Вы представите, как дети Романовых входили сюда в ожидании подарков.
- Золотая гостиная. Здесь хранились подарки до момента вручения: коробки от Фаберже, свёртки с платьями Worth, игрушки из Парижа.
Вы узнаете:
- как рождественская ёлка появилась в России и как её украшали во дворце императора.
- какие религиозные обряды и семейные традиции соблюдала царская семья.
- как проходили легендарные новогодние балы на 3000 гостей.
- какие подарки дарили друг другу Романовы и их приближённые.
- как императорская семья занималась благотворительностью во время праздников.
Мы используем:
- дневники Николая II и Александры Фёдоровны.
- воспоминания фрейлин и придворных.
- письма великих княжон.
- архивы расходов на праздники.
- фотографии из семейных альбомов Романовых.
Организационные детали
- Билеты в Эрмитаж оплачиваются дополнительно (также оплачивается билет для гида): взрослые — 700 ₽, дети до 14, дети-инвалиды, участники боевых действий и члены их семей — бесплатно. Если вы представитель льготной категории, пожалуйста, сообщите нам заранее, чтобы мы успели подготовить для вас нужный билет.
- В музей нельзя приносить сумки, рюкзаки или чемоданы больше 45*40*35 см, а также ножи и ёмкости с жидкостями.
- Если вы хотите посетить экскурсию компанией от 5 до 7 человек, доплата за каждого последующего участника — 2000 ₽.
- Экскурсию для вас проведёт один из лицензированных гидов нашего агентства.
