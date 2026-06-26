Что общего между Достоевским и ленинградским андеграундом? Помимо двойственности жизни и схожести образов, о которых вы услышите на экскурсии, у них есть и географические точки пересечения.
Я проведу вас по проходным дворам около Невского и расскажу о своих любимых героях Петербурга и том, как они неожиданным образом соединяются.
Я проведу вас по проходным дворам около Невского и расскажу о своих любимых героях Петербурга и том, как они неожиданным образом соединяются.
Описание экскурсии
Стоит сделать шаг в сторону от Невского проспекта, и будто в другой город попадаешь. Вот только была его парадная часть — а теперь видна изнанка. И кажется, что петербургские миражи и двойники, описанные классиками, где-то рядом… Изучить и понять их помогут произведения Достоевского и творчество ленинградских неформалов — а также мои пояснения (я много лет исследую эту тему и с удовольствием поделюсь находками).
Вы увидите
- Место, где проходил первый подпольный рок-сейшн в Ленинграде
- Жильё героя повести «Двойник» на Шестилавочной улице
- Проходные дворы от площади Восстания до Литейного
- Бывшее кафе «Сайгон» — главное место тусовки ленинградских неформалов — и Эльфийский садик
- Место, где Виктор Цой познакомился со своей женой Марьяной
Вы узнаете
- Что устроили участники неформального «Клуба-81» с подачи Сергея Курёхина в музее Достоевского
- Каким невероятным образом связаны Фёдор Михайлович Достоевский и ленинградский андеграунд 1980-х годов
- Чем жил ленинградский андеграунд 1980-х годов — где и зачем они встречались, чем зарабатывали на жизнь, к чему стремились
- Как люди встречались с собственными двойниками в Петербурге — вымышленными и реальными
Организационные детали
- Прогулка полностью пешеходная. Все объекты осматриваем снаружи
- По желанию можем устроить кофе-паузу на Стремянной улице (за счёт участников)
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я аттестованный гид. Любимые темы — Петербург Достоевского; «места славы» и герои ленинградского андеграунда; революционеры от народовольцев до большевиков. Отдельное направление прогулок, которое я активно развиваю, — проходные дворы Петроградской стороны и Васильевского острова.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Окрестности Невского проспекта: о Достоевском, неформалах и не только»
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка с Достоевским по Сенной и окрестностям (мини-группа)
Побывать в местах, связанных с жизнью и творчеством классика русской литературы
Начало: На Сенной площади
Расписание: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:45, 14:00, 14:30, 15:15, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 11:30
Завтра в 13:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по Невскому проспекту: всё самое интересное на главной улице города
Познакомиться с историческим центром Петербурга и пройти от площади Восстания до Адмиралтейства
Начало: У входа в метро «Площадь Восстания»
Завтра в 07:00
28 июн в 07:00
от 3900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Другой Невский: прогулка по Старо-Невскому проспекту
Познакомиться с малоизвестной частью исторического центра и узнать, как жилось в окрестностях лавры
Начало: У станции метро «Площадь Александра Невского»
Завтра в 15:00
28 июн в 11:00
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Всемогущий Невский проспект
Погрузитесь в атмосферу Невского проспекта, изучая его скрытые истории и легенды. Узнайте, почему он считается сердцем Петербурга
Начало: У метро «Невский проспект»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
11 990 ₽ за всё до 4 чел.
1200 ₽ за человека