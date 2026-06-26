Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Что общего между Достоевским и ленинградским андеграундом? Помимо двойственности жизни и схожести образов, о которых вы услышите на экскурсии, у них есть и географические точки пересечения.



Я проведу вас по проходным дворам около Невского и расскажу о своих любимых героях Петербурга и том, как они неожиданным образом соединяются.

Александр Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Групповая экскурсия 1200 ₽ за человека 1.5 часа 1-7 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Удобный возврат При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты. Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Стоит сделать шаг в сторону от Невского проспекта, и будто в другой город попадаешь. Вот только была его парадная часть — а теперь видна изнанка. И кажется, что петербургские миражи и двойники, описанные классиками, где-то рядом… Изучить и понять их помогут произведения Достоевского и творчество ленинградских неформалов — а также мои пояснения (я много лет исследую эту тему и с удовольствием поделюсь находками). Вы увидите Место, где проходил первый подпольный рок-сейшн в Ленинграде

Жильё героя повести «Двойник» на Шестилавочной улице

Проходные дворы от площади Восстания до Литейного

Бывшее кафе «Сайгон» — главное место тусовки ленинградских неформалов — и Эльфийский садик

Место, где Виктор Цой познакомился со своей женой Марьяной Вы узнаете Что устроили участники неформального «Клуба-81» с подачи Сергея Курёхина в музее Достоевского

Каким невероятным образом связаны Фёдор Михайлович Достоевский и ленинградский андеграунд 1980-х годов

Чем жил ленинградский андеграунд 1980-х годов — где и зачем они встречались, чем зарабатывали на жизнь, к чему стремились

Как люди встречались с собственными двойниками в Петербурге — вымышленными и реальными Организационные детали Прогулка полностью пешеходная. Все объекты осматриваем снаружи

По желанию можем устроить кофе-паузу на Стремянной улице (за счёт участников)

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Стоимость экскурсии Тариф Стоимость Участник 1200 ₽ Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы Место начала и завершения? У станции метро «Площадь Восстания» Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.