Петербург после заката и разводные мосты

Увидеть разные грани ночного города - из окна автобуса и с борта теплохода
Два лица Петербурга — историческое и современное. Два маршрута — наземный и водный. И это — одно путешествие.

Вы увидите преображение города после захода солнца, станете свидетелями разведения мостов, узнаете, как создаётся неповторимый силуэт Питера и какие тайны хранят старинные здания в тишине ночи.
4.4
16 отзывов
Описание водной прогулки

Автобусная часть (21:00–00:15)

Невский проспект предстанет перед вами во всём своём ночном великолепии:

  • Дом Зингера с его знаменитым куполом
  • Казанский собор с уникальной колоннадой
  • Исаакиевский собор — архитектурный шедевр, подсвеченный тысячами огней

Остановки для осмотра:

  • Михайловский замок — место трагической гибели императора Павла I
  • Древние сфинксы у Академии художеств — уникальные памятники древнеегипетской культуры

Водная часть (00:30–02:30)

На пути:

  • Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами
  • Кунсткамера — первый музей России
  • Зимний дворец — бывшая императорская резиденция
  • Летний сад — старейший парк города
  • крейсер «Аврора» — свидетель событий 1917 года
  • Смольный собор — шедевр Растрелли
  • «Кресты» — легендарная тюрьма
  • Финляндский вокзал — место, связанное с историей революции
  • Петропавловская крепость — колыбель города, подсвеченная в ночи

Особое зрелище — разводные мосты.

В этот вечер вы узнаете:

  • какие традиции ночного времяпрепровождения существовали у петербуржцев
  • как белые ночи влияют на жизнь горожан
  • почему именно в Петербурге разведение мостов стало зрелищем
  • какую роль сыграл Михайловский замок в судьбе императора Павла I
  • почему Александринский театр считается колыбелью русского театра

Организационные детали

  • Погодные условия могут повлиять на проведение экскурсии
  • В дни государственных праздников экскурсия может быть отменена
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 21:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный2200 ₽
Дети до 7 лет1500 ₽
Школьники1600 ₽
Пенсионеры, студенты2000 ₽
Иностранные граждане3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 557 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
влюбиться в этот прекрасный город. Наши ключевые направления работы — исторические экскурсии по центру, культурные маршруты с посещением музеев, современные городские прогулки и тематические экскурсии. Все наши гиды имеют профильное образование и регулярно повышают квалификацию. Гарантируем безопасность и комфорт во время экскурсий.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
3
3
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Петербург после заката и разводные мосты (Елена)Петербург после заката и разводные мосты (Елена)Петербург после заката и разводные мосты (Marina)Петербург после заката и разводные мосты (Наталья)Петербург после заката и разводные мосты (Антон)Петербург после заката и разводные мосты (Антон)Петербург после заката и разводные мосты (Антон)Петербург после заката и разводные мосты (Антон)
Елена
Елена
10 ноя 2025
Все прошло на высшем уровне. Прекрасный экскурсовод. Очень интересно. Рекомендую всем.
Берите пледы на катер. Разводные мосты - волшебство, все в огнях. Смотровая площадка - это экскурсия в экскурсии, за нее дополнительная оплата, но это того стоит. Вид на Питер с высоты птичьего полета. Нам повезло с погодой.
В
Василий
9 ноя 2025
Не смотря на дождливую погоду, экскурсия удалась. Город ночью просто волшебный, совсем другой. Ну и мосты это отдельная история. Не зря говорят Петербург город мостов
Антон
Антон
9 ноя 2025
Несмотря на погоду, я остался очень доволен.
Автобус комфортабельный, гид вообще ходячая энциклопедия 👍
Единственное - на теплоходе прохладно, одевайтесь теплее
О
Ольга
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, повезло с погодой (не было дождя) и смогли спокойно посмотреть на Петербург и покататься на теплоходе. Очень хорошо все организовано, быстро ответили на все вопросы по экскурсии. Обязательно поеду еще и в другие места.
Д
Данил
3 ноя 2025
Удивительные организаторы, сначала пол часа на улице выясняли кто сколько заплатил, потом бежали за автобусом, затем еще пол часа сидели в автобусе. Рекламы других услуг, экскурсий очень много, исторической информации очень мало. Потом привезли в странный магазин с сувенирами. Что касаемо прогулки на теплоходе, все прошло отлично, аудиогид вполне информативен и интересен, полагаю. Рекомендую брать экскурсию по воде отдельно.
Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте!

Спасибо за ваш отзыв — нам важно знать мнение каждого гостя.
Приносим искренние извинения за неудобства, с которыми вы столкнулись во
время экскурсии: длительные организационные моменты, избыток рекламы и несоответствие ожиданиям по объёму исторической информации. Мы обязательно разберём эти моменты с командой и примем меры для улучшения качества сервиса. Также проверим работу гидов и процесс сбора группы, чтобы исключить задержки в будущем.
Рады, что прогулка на теплоходе и аудиогид оставили у вас положительное впечатление. Действительно, водная экскурсия позволяет по‑новому взглянуть на город, и мы ценим, что вы отметили её достоинства.

Ещё раз благодарим за обратную связь — она помогает нам становиться лучше.

О
Оксана
3 ноя 2025
Сначала мине 10 гид рекламировал ещё одну екскурсию ха доп плату в рамках данной экскурсии и в это же время, затем автобус стоял на месте пока они пытались взять плату
за допуслуги но не работал терминал итог минус 30 мин из оплаченный экскурсии. Следующий этап был заезд в отель и подъем на смотровую плащадку для тех кто повёлся на допуслуги, остальные сидели в автобусе минус ещё минут 20. затем небольшой круг по центру и завоз в туристический центр за сувенирами. Итог из первой автобусной части из 3 часов чистой экскурсии была от силы половина. Что касается водной части, на катерки загрузились оперативно, но долга почему то стояли у причала, маршрут так же сильно урезан от обещанного в программе. Не рекомендую

Анастасия
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и вы столкнулись с рядом существенных
неудобств.
Мы внимательно проанализируем описанные вами ситуации:
* непрофильная реклама дополнительных услуг в рамках основной экскурсии;
* технические сложности с оплатой, приведшие к потере времени;
* неравномерное распределение времени между участниками из‑за дополнительных услуг;
* незапланированные остановки (заезд в отель, визит в сувенирный центр);
* задержка при отплытии катера и сокращение водного маршрута.

Каждый из этих моментов противоречит нашим стандартам обслуживания, и мы примем следующие меры:
1. Проведём дополнительный инструктаж гидов.
2. Проверим работоспособность платёжных терминалов и наладим резервные способы оплаты.
3. Пересмотрим логистику автобусного маршрута.
4. Уточним расписание водных прогулок и контролируем соблюдение заявленного маршрута.

Мы ценим, что вы поделились своим опытом — это помогает нам выявлять слабые места и улучшать качество сервиса.
Ещё раз приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем всё возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись.

О
Ольга
1 ноя 2025
Экскурсовод на автобусе отдично провела, непонятно только было в темноте где мы оказались на каком берегу и точно ли мы доедем теперь домой
Сто раз спросили у водного экскурсовода. Но
да, автобус ждал неподалеку и быстро добрались. На второй части на теплоходе все было отлично, кроме одного -наш становился дальше всех, чтоб поскорее отплыть, и как только начинал мост разводиться, он набирал ход и уезжал. Может у них своя маршрутизация, но эффект от разведения стерт к сожалению

М
Мария
30 окт 2025
К программе экскурсии и экскурсоводу претензий нет - информативно, интересно, в тайминге. Комфортно поездили по городу, послушали материал, давали время на фото. Потом было 2 кораблика - места хватило всем,
там уже без экскурсовода, просто с записанным текстом, что тоже нормально- тут главное было - на мосты посмотреть.

Что НЕ понравилось - нашу группу сдали в «партнёрский рейс» - то есть по простому просто набрали полный автобус людей. Как я поняла - та часть группы была набрана где то ранее и нас к ним подсадили - поэтому места в автобусе были по принципу «какие остались». К слову, больше организаторов я не видела на экскурсии - они раздали билеты и ушли.
И еще в той части, что на корабликах, были только мосты, без Лахта-центра, хотя на фото ранее у туристов он был.

M
Marina
30 окт 2025
Спасибо!!
Насладились разводными мостами Питера!

Единственный минус, не провезли по воде мимо Крейсера «Аврора», очень этого ждали и взрослые и дети.
Спасибо!!
Галина
Галина
28 окт 2025
Доброго времени суток! Организаторам респект!! С поправочкой - внимательно уточнять место встречи!!! И возвращения
И
Инна
27 окт 2025
Нам понравилось! Так держать!
О
Ольга
26 окт 2025
Все очень понравилось, мы с супругом в восторге!
Н
Наталья
23 окт 2025
Я как гость, очень впечатлёна архитектуре Питера.
Мне и сыну понравилось Санкт-Петербург.
Я как гость, очень впечатлёна архитектуре Питера.
В
Валентин
14 окт 2025
Не знаю почему так мало отзывов здесь, но все прошло отлично,хорошая содержательная экскурсия
З
Зоя
23 сен 2025
Очень понравилась данная экскурсия, рекомендую всем!
Автобусная часть началась с посещения основных достопримечательностей города. Гид подробно рассказывал историю каждого места, что помогло лучше понять культурное наследие Петербурга. Особенное впечатление произвел Исаакиевский
собор - величие русской архитектуры!
А возможность увидеть город с воды - это новые впечатления! Ночное освещение мостов создаёт просто невероятно волшебную атмосферу, я в восторге!!!
Экскурсия оставила самые приятные воспоминания. Организация была на высоком уровне, гид был компетентен и увлеченно рассказывал о городе. Большое спасибо 🥰

