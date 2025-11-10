Два лица Петербурга — историческое и современное. Два маршрута — наземный и водный. И это — одно путешествие.
Вы увидите преображение города после захода солнца, станете свидетелями разведения мостов, узнаете, как создаётся неповторимый силуэт Питера и какие тайны хранят старинные здания в тишине ночи.
Описание водной прогулки
Автобусная часть (21:00–00:15)
Невский проспект предстанет перед вами во всём своём ночном великолепии:
- Дом Зингера с его знаменитым куполом
- Казанский собор с уникальной колоннадой
- Исаакиевский собор — архитектурный шедевр, подсвеченный тысячами огней
Остановки для осмотра:
- Михайловский замок — место трагической гибели императора Павла I
- Древние сфинксы у Академии художеств — уникальные памятники древнеегипетской культуры
Водная часть (00:30–02:30)
На пути:
- Стрелка Васильевского острова с Ростральными колоннами
- Кунсткамера — первый музей России
- Зимний дворец — бывшая императорская резиденция
- Летний сад — старейший парк города
- крейсер «Аврора» — свидетель событий 1917 года
- Смольный собор — шедевр Растрелли
- «Кресты» — легендарная тюрьма
- Финляндский вокзал — место, связанное с историей революции
- Петропавловская крепость — колыбель города, подсвеченная в ночи
Особое зрелище — разводные мосты.
В этот вечер вы узнаете:
- какие традиции ночного времяпрепровождения существовали у петербуржцев
- как белые ночи влияют на жизнь горожан
- почему именно в Петербурге разведение мостов стало зрелищем
- какую роль сыграл Михайловский замок в судьбе императора Павла I
- почему Александринский театр считается колыбелью русского театра
Организационные детали
- Погодные условия могут повлиять на проведение экскурсии
- В дни государственных праздников экскурсия может быть отменена
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 21:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 7 лет
|1500 ₽
|Школьники
|1600 ₽
|Пенсионеры, студенты
|2000 ₽
|Иностранные граждане
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 557 туристов
Любовь к городу и желание делиться его историей — то, что движет нами в работе. Мы не просто рассказываем факты, а помогаем гостям почувствовать душу Петербурга, увидеть его уникальность и
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 16 отзывах
Фотографии от путешественников
Елена
10 ноя 2025
Все прошло на высшем уровне. Прекрасный экскурсовод. Очень интересно. Рекомендую всем.
Берите пледы на катер. Разводные мосты - волшебство, все в огнях. Смотровая площадка - это экскурсия в экскурсии, за нее дополнительная оплата, но это того стоит. Вид на Питер с высоты птичьего полета. Нам повезло с погодой.
В
Василий
9 ноя 2025
Не смотря на дождливую погоду, экскурсия удалась. Город ночью просто волшебный, совсем другой. Ну и мосты это отдельная история. Не зря говорят Петербург город мостов
Антон
9 ноя 2025
Несмотря на погоду, я остался очень доволен.
Автобус комфортабельный, гид вообще ходячая энциклопедия 👍
Единственное - на теплоходе прохладно, одевайтесь теплее
Автобус комфортабельный, гид вообще ходячая энциклопедия 👍
О
Ольга
9 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, повезло с погодой (не было дождя) и смогли спокойно посмотреть на Петербург и покататься на теплоходе. Очень хорошо все организовано, быстро ответили на все вопросы по экскурсии. Обязательно поеду еще и в другие места.
Д
Данил
3 ноя 2025
Удивительные организаторы, сначала пол часа на улице выясняли кто сколько заплатил, потом бежали за автобусом, затем еще пол часа сидели в автобусе. Рекламы других услуг, экскурсий очень много, исторической информации очень мало. Потом привезли в странный магазин с сувенирами. Что касаемо прогулки на теплоходе, все прошло отлично, аудиогид вполне информативен и интересен, полагаю. Рекомендую брать экскурсию по воде отдельно.
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш отзыв — нам важно знать мнение каждого гостя.
Приносим искренние извинения за неудобства, с которыми вы столкнулись во
Спасибо за ваш отзыв — нам важно знать мнение каждого гостя.
О
Оксана
3 ноя 2025
Сначала мине 10 гид рекламировал ещё одну екскурсию ха доп плату в рамках данной экскурсии и в это же время, затем автобус стоял на месте пока они пытались взять плату
Анастасия
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и вы столкнулись с рядом существенных
Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и вы столкнулись с рядом существенных
О
Ольга
1 ноя 2025
Экскурсовод на автобусе отдично провела, непонятно только было в темноте где мы оказались на каком берегу и точно ли мы доедем теперь домой
Сто раз спросили у водного экскурсовода. Но
Сто раз спросили у водного экскурсовода. Но
М
Мария
30 окт 2025
К программе экскурсии и экскурсоводу претензий нет - информативно, интересно, в тайминге. Комфортно поездили по городу, послушали материал, давали время на фото. Потом было 2 кораблика - места хватило всем,
M
Marina
30 окт 2025
Спасибо!!
Насладились разводными мостами Питера!
Насладились разводными мостами Питера!
Единственный минус, не провезли по воде мимо Крейсера «Аврора», очень этого ждали и взрослые и дети.
Насладились разводными мостами Питера!
Галина
28 окт 2025
Доброго времени суток! Организаторам респект!! С поправочкой - внимательно уточнять место встречи!!! И возвращения
И
Инна
27 окт 2025
Нам понравилось! Так держать!
О
Ольга
26 окт 2025
Все очень понравилось, мы с супругом в восторге!
Н
Наталья
23 окт 2025
Я как гость, очень впечатлёна архитектуре Питера.
Мне и сыну понравилось Санкт-Петербург.
В
Валентин
14 окт 2025
Не знаю почему так мало отзывов здесь, но все прошло отлично,хорошая содержательная экскурсия
З
Зоя
23 сен 2025
Очень понравилась данная экскурсия, рекомендую всем!
Автобусная часть началась с посещения основных достопримечательностей города. Гид подробно рассказывал историю каждого места, что помогло лучше понять культурное наследие Петербурга. Особенное впечатление произвел Исаакиевский
