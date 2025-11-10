Елена Все прошло на высшем уровне. Прекрасный экскурсовод. Очень интересно. Рекомендую всем.

Берите пледы на катер. Разводные мосты - волшебство, все в огнях. Смотровая площадка - это экскурсия в экскурсии, за нее дополнительная оплата, но это того стоит. Вид на Питер с высоты птичьего полета. Нам повезло с погодой.

В Василий Не смотря на дождливую погоду, экскурсия удалась. Город ночью просто волшебный, совсем другой. Ну и мосты это отдельная история. Не зря говорят Петербург город мостов

Антон Несмотря на погоду, я остался очень доволен.

Автобус комфортабельный, гид вообще ходячая энциклопедия 👍

Единственное - на теплоходе прохладно, одевайтесь теплее

О Ольга Очень понравилась экскурсия, повезло с погодой (не было дождя) и смогли спокойно посмотреть на Петербург и покататься на теплоходе. Очень хорошо все организовано, быстро ответили на все вопросы по экскурсии. Обязательно поеду еще и в другие места.

Д Данил Удивительные организаторы, сначала пол часа на улице выясняли кто сколько заплатил, потом бежали за автобусом, затем еще пол часа сидели в автобусе. Рекламы других услуг, экскурсий очень много, исторической информации очень мало. Потом привезли в странный магазин с сувенирами. Что касаемо прогулки на теплоходе, все прошло отлично, аудиогид вполне информативен и интересен, полагаю. Рекомендую брать экскурсию по воде отдельно. Анастасия Ответ организатора:



Спасибо за ваш отзыв — нам важно знать мнение каждого гостя.

Приносим искренние извинения за неудобства, с которыми вы столкнулись во время экскурсии: длительные организационные моменты, избыток рекламы и несоответствие ожиданиям по объёму исторической информации. Мы обязательно разберём эти моменты с командой и примем меры для улучшения качества сервиса. Также проверим работу гидов и процесс сбора группы, чтобы исключить задержки в будущем.

Рады, что прогулка на теплоходе и аудиогид оставили у вас положительное впечатление. Действительно, водная экскурсия позволяет по‑новому взглянуть на город, и мы ценим, что вы отметили её достоинства.



Ещё раз благодарим за обратную связь — она помогает нам становиться лучше.

О Оксана Сначала мине 10 гид рекламировал ещё одну екскурсию ха доп плату в рамках данной экскурсии и в это же время, затем автобус стоял на месте пока они пытались взять плату за допуслуги но не работал терминал итог минус 30 мин из оплаченный экскурсии. Следующий этап был заезд в отель и подъем на смотровую плащадку для тех кто повёлся на допуслуги, остальные сидели в автобусе минус ещё минут 20. затем небольшой круг по центру и завоз в туристический центр за сувенирами. Итог из первой автобусной части из 3 часов чистой экскурсии была от силы половина. Что касается водной части, на катерки загрузились оперативно, но долга почему то стояли у причала, маршрут так же сильно урезан от обещанного в программе. Не рекомендую. Анастасия Ответ организатора:

Благодарим вас за подробный отзыв. Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и вы столкнулись с рядом существенных неудобств.

Мы внимательно проанализируем описанные вами ситуации:

* непрофильная реклама дополнительных услуг в рамках основной экскурсии;

* технические сложности с оплатой, приведшие к потере времени;

* неравномерное распределение времени между участниками из‑за дополнительных услуг;

* незапланированные остановки (заезд в отель, визит в сувенирный центр);

* задержка при отплытии катера и сокращение водного маршрута.



Каждый из этих моментов противоречит нашим стандартам обслуживания, и мы примем следующие меры:

1. Проведём дополнительный инструктаж гидов.

2. Проверим работоспособность платёжных терминалов и наладим резервные способы оплаты.

3. Пересмотрим логистику автобусного маршрута.

4. Уточним расписание водных прогулок и контролируем соблюдение заявленного маршрута.



Мы ценим, что вы поделились своим опытом — это помогает нам выявлять слабые места и улучшать качество сервиса.

Ещё раз приносим искренние извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем всё возможное, чтобы подобные инциденты не повторялись.

О Ольга

О Ольга Экскурсовод на автобусе отдично провела, непонятно только было в темноте где мы оказались на каком берегу и точно ли мы доедем теперь домой. Сто раз спросили у водного экскурсовода. Но да, автобус ждал неподалеку и быстро добрались. На второй части на теплоходе все было отлично, кроме одного -наш становился дальше всех, чтоб поскорее отплыть, и как только начинал мост разводиться, он набирал ход и уезжал. Может у них своя маршрутизация, но эффект от разведения стерт к сожалению

М Мария читать дальше там уже без экскурсовода, просто с записанным текстом, что тоже нормально- тут главное было - на мосты посмотреть.



Что НЕ понравилось - нашу группу сдали в «партнёрский рейс» - то есть по простому просто набрали полный автобус людей. Как я поняла - та часть группы была набрана где то ранее и нас к ним подсадили - поэтому места в автобусе были по принципу «какие остались». К слову, больше организаторов я не видела на экскурсии - они раздали билеты и ушли.

И еще в той части, что на корабликах, были только мосты, без Лахта-центра, хотя на фото ранее у туристов он был. К программе экскурсии и экскурсоводу претензий нет - информативно, интересно, в тайминге. Комфортно поездили по городу, послушали материал, давали время на фото. Потом было 2 кораблика - места хватило всем,

M Marina Спасибо!!

Насладились разводными мостами Питера!



Единственный минус, не провезли по воде мимо Крейсера «Аврора», очень этого ждали и взрослые и дети.

Галина Доброго времени суток! Организаторам респект!! С поправочкой - внимательно уточнять место встречи!!! И возвращения

И Инна Нам понравилось! Так держать!

О Ольга Все очень понравилось, мы с супругом в восторге!

Н Наталья Я как гость, очень впечатлёна архитектуре Питера.

Мне и сыну понравилось Санкт-Петербург.

В Валентин Не знаю почему так мало отзывов здесь, но все прошло отлично,хорошая содержательная экскурсия