Мы побываем в усадьбе «Пенаты», увидим виллы «Айнола» и «Мариоки», поговорим об истории этих мест и судьбах их обитателей.
Описание экскурсии
8:30 — отправление от ст. метро «Чёрная речка»
Дорога в Сестрорецк с трассовой экскурсией (35 мин)
Мы поедем по Королевской дороге — историческому пути, по которому с 15 века ездили короли, принцы и знатные вельможи. Вы узнаете, как складывалась история этой дороги и как места вокруг превращались в великолепные курорты.
Обзорная экскурсия по Сестрорецку (45 мин)
Мы познакомимся с системой Разлива, который считается старейшим водохранилищем мира. Увидим корпуса Оружейного завода, из-за которого была перенесена граница с княжеством Финляндским, а также пограничные камни, которыми она была отмечена. Посетим памятник реке Сестре на берегу Граничного ручья, у границы 19 века.
Экскурсия по парку усадьбы «Пенаты» (1 ч)
Мы побываем в усадьбе, где знаменитый художник Илья Репин прожил вторую половину жизни и был похоронен. Вас ждёт прогулка по парку и посещение открытой выставки «Ближний круг». Усадебный дом в 2026 году закрыт на ремонт.
Зеленогорск: вилла «Айнола», Дурдинская церковь и кирха (50 мин)
Знакомство с городом начнётся у виллы, которая великолепно сохранилась с финских времён. Затем мы посетим Дурдинскую церковь, пережившую войну, и пройдёмся по главной улице, где сохранились здания финского периода и появилось много забавных скульптур. При желании зайдём в кирху Преображения Господня.
Усадьба «Мариоки», исторический парк «Марьина гора» (30 мин)
Сделаем остановку в одном из самых загадочных мест Карельского перешейка, у устья реки Ваммелйоки (Чёрной). С ним связаны легенды о богатствах викингов и Пути святой Бригитты, которые ещё в 19 веке будоражили умы кладоискателей. У руин храма увидим могилу хозяйки усадьбы Марии Крестовской.
Озерки и храм Святителя Николая Чудотворца (20 мин)
Поднимемся на вершину высокого отвесного глинта, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Финский залив. Уступ венчает бело-голубой храм Николая Чудотворца — покровителя моряков и путешественников.
Обед в кафе в Приморске (1 ч)
Приморский краеведческий музей (1,5 ч)
Кирха Святой Марии Магдалины — бывший лютеранский храм в стиле северного модерна. Ныне в здании кирхи находится краеведческий музей. В экспозиции представлены предметы быта 19–20 веков, одежда, украшения и артефакты, обнаруженные в этом районе археологами.
Возвращение к ст. метро «Чёрная речка» — ориентировочно в 21:00
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе
- Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
- С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в парк усадьбы «Пенаты»: 100 ₽ — полный, 50 ₽ — льготный
- Вход в Приморский краеведческий музей — 160 ₽ за чел.
- Обед (салат, суп, второе, булочка и напиток) — 600 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2970 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Чудесный воздух, сосны и залив, место, где просто хочется замедлиться.
К сожалению, не удалось попасть в часть заявленных объектов (в программе об этом