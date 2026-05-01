Приглашаем вас на прогулку вдоль побережья Финского залива по Королевской дороге — одной из самых живописных на Карельском перешейке. Она проходит через светлые сосновые леса, мимо скал и песчаных дюн, вдоль побережья Финского залива. Мы побываем в усадьбе «Пенаты», увидим виллы «Айнола» и «Мариоки», поговорим об истории этих мест и судьбах их обитателей.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

8:30 — отправление от ст. метро «Чёрная речка»

Дорога в Сестрорецк с трассовой экскурсией (35 мин)

Мы поедем по Королевской дороге — историческому пути, по которому с 15 века ездили короли, принцы и знатные вельможи. Вы узнаете, как складывалась история этой дороги и как места вокруг превращались в великолепные курорты.

Обзорная экскурсия по Сестрорецку (45 мин)

Мы познакомимся с системой Разлива, который считается старейшим водохранилищем мира. Увидим корпуса Оружейного завода, из-за которого была перенесена граница с княжеством Финляндским, а также пограничные камни, которыми она была отмечена. Посетим памятник реке Сестре на берегу Граничного ручья, у границы 19 века.

Экскурсия по парку усадьбы «Пенаты» (1 ч)

Мы побываем в усадьбе, где знаменитый художник Илья Репин прожил вторую половину жизни и был похоронен. Вас ждёт прогулка по парку и посещение открытой выставки «Ближний круг». Усадебный дом в 2026 году закрыт на ремонт.

Зеленогорск: вилла «Айнола», Дурдинская церковь и кирха (50 мин)

Знакомство с городом начнётся у виллы, которая великолепно сохранилась с финских времён. Затем мы посетим Дурдинскую церковь, пережившую войну, и пройдёмся по главной улице, где сохранились здания финского периода и появилось много забавных скульптур. При желании зайдём в кирху Преображения Господня.

Усадьба «Мариоки», исторический парк «Марьина гора» (30 мин)

Сделаем остановку в одном из самых загадочных мест Карельского перешейка, у устья реки Ваммелйоки (Чёрной). С ним связаны легенды о богатствах викингов и Пути святой Бригитты, которые ещё в 19 веке будоражили умы кладоискателей. У руин храма увидим могилу хозяйки усадьбы Марии Крестовской.

Озерки и храм Святителя Николая Чудотворца (20 мин)

Поднимемся на вершину высокого отвесного глинта, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Финский залив. Уступ венчает бело-голубой храм Николая Чудотворца — покровителя моряков и путешественников.

Обед в кафе в Приморске (1 ч)

Приморский краеведческий музей (1,5 ч)

Кирха Святой Марии Магдалины — бывший лютеранский храм в стиле северного модерна. Ныне в здании кирхи находится краеведческий музей. В экспозиции представлены предметы быта 19–20 веков, одежда, украшения и артефакты, обнаруженные в этом районе археологами.

Возвращение к ст. метро «Чёрная речка» — ориентировочно в 21:00

Организационные детали

Едем на комфортабельном автобусе

Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы