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По Королевской дороге от Сестрорецка до Приморска

Сбежать на 1 день из Санкт-Петербурга в Курортный район
Приглашаем вас на прогулку вдоль побережья Финского залива по Королевской дороге — одной из самых живописных на Карельском перешейке. Она проходит через светлые сосновые леса, мимо скал и песчаных дюн, вдоль побережья Финского залива.

Мы побываем в усадьбе «Пенаты», увидим виллы «Айнола» и «Мариоки», поговорим об истории этих мест и судьбах их обитателей.
4.5
2 отзыва
По Королевской дороге от Сестрорецка до Приморска
По Королевской дороге от Сестрорецка до Приморска
По Королевской дороге от Сестрорецка до Приморска

Описание экскурсии

8:30 — отправление от ст. метро «Чёрная речка»

Дорога в Сестрорецк с трассовой экскурсией (35 мин)

Мы поедем по Королевской дороге — историческому пути, по которому с 15 века ездили короли, принцы и знатные вельможи. Вы узнаете, как складывалась история этой дороги и как места вокруг превращались в великолепные курорты.

Обзорная экскурсия по Сестрорецку (45 мин)

Мы познакомимся с системой Разлива, который считается старейшим водохранилищем мира. Увидим корпуса Оружейного завода, из-за которого была перенесена граница с княжеством Финляндским, а также пограничные камни, которыми она была отмечена. Посетим памятник реке Сестре на берегу Граничного ручья, у границы 19 века.

Экскурсия по парку усадьбы «Пенаты» (1 ч)

Мы побываем в усадьбе, где знаменитый художник Илья Репин прожил вторую половину жизни и был похоронен. Вас ждёт прогулка по парку и посещение открытой выставки «Ближний круг». Усадебный дом в 2026 году закрыт на ремонт.

Зеленогорск: вилла «Айнола», Дурдинская церковь и кирха (50 мин)

Знакомство с городом начнётся у виллы, которая великолепно сохранилась с финских времён. Затем мы посетим Дурдинскую церковь, пережившую войну, и пройдёмся по главной улице, где сохранились здания финского периода и появилось много забавных скульптур. При желании зайдём в кирху Преображения Господня.

Усадьба «Мариоки», исторический парк «Марьина гора» (30 мин)

Сделаем остановку в одном из самых загадочных мест Карельского перешейка, у устья реки Ваммелйоки (Чёрной). С ним связаны легенды о богатствах викингов и Пути святой Бригитты, которые ещё в 19 веке будоражили умы кладоискателей. У руин храма увидим могилу хозяйки усадьбы Марии Крестовской.

Озерки и храм Святителя Николая Чудотворца (20 мин)

Поднимемся на вершину высокого отвесного глинта, откуда в хорошую погоду открывается великолепный вид на Финский залив. Уступ венчает бело-голубой храм Николая Чудотворца — покровителя моряков и путешественников.

Обед в кафе в Приморске (1 ч)

Приморский краеведческий музей (1,5 ч)

Кирха Святой Марии Магдалины — бывший лютеранский храм в стиле северного модерна. Ныне в здании кирхи находится краеведческий музей. В экспозиции представлены предметы быта 19–20 веков, одежда, украшения и артефакты, обнаруженные в этом районе археологами.

Возвращение к ст. метро «Чёрная речка» — ориентировочно в 21:00

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе
  • Часть стоимости вы вносите на сайте. Остаток — до экскурсии в течение суток с момента заказа по ссылке, которую пришлёт организатор. После оплаты вы получите ваучер. При отмене экскурсии с вашей стороны за 48 часов оплата возвращается полностью, менее чем за 2 дня — 50%, за 24 часа — сумма не возвращается
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входные билеты в парк усадьбы «Пенаты»: 100 ₽ — полный, 50 ₽ — льготный
  • Вход в Приморский краеведческий музей — 160 ₽ за чел.
  • Обед (салат, суп, второе, булочка и напиток) — 600 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2970 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Черная речка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 220 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
Дата посещения: 1 мая 2026
Замечательная экскурсия. Столько узнали нового и интересного. Экскурсовод потрясающий, грамотная речь без лишних слов. Все четко и грамотно организовано. Спасибо огромное за приятно проведённый день
Замечательная экскурсия. Столько узнали нового и интересного. Экскурсовод потрясающий, грамотная речь без лишних слов. Все четко
Замечательная экскурсия. Столько узнали нового и интересного. Экскурсовод потрясающий, грамотная речь без лишних слов. Все четко
Замечательная экскурсия. Столько узнали нового и интересного. Экскурсовод потрясающий, грамотная речь без лишних слов. Все четко
Замечательная экскурсия. Столько узнали нового и интересного. Экскурсовод потрясающий, грамотная речь без лишних слов. Все четко
Замечательная экскурсия. Столько узнали нового и интересного. Экскурсовод потрясающий, грамотная речь без лишних слов. Все четко
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Светлана
Красивая дорога, погружение в эпоху и истории местных дач.
Чудесный воздух, сосны и залив, место, где просто хочется замедлиться.
К сожалению, не удалось попасть в часть заявленных объектов (в программе об этом
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не упоминалось): дача Репина на реконструкции, виллу Айнолла посмотрели из-за забора, в Кирху Святой Магдалины не попали, закрылась до 17.00.
Хотелось бы, чтобы экскурсантов предупреждали о таких моментах заранее.
В целом, поездка интересная и насыщенная.
Спасибо нашему гиду, которая помимо самой экскурсии также занималась всеми орг моментами с большой группой.

Красивая дорога, погружение в эпоху и истории местных дач.
Красивая дорога, погружение в эпоху и истории местных дач.
Красивая дорога, погружение в эпоху и истории местных дач.
Красивая дорога, погружение в эпоху и истории местных дач.
Красивая дорога, погружение в эпоху и истории местных дач.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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