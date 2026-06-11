Вы пройдёте по таинственным штольням к подземному озеру — этот маршрут признан лучшим в России в 2017 году. Затем полюбуетесь мраморным каньоном во время впечатляющего светового шоу. А по пути заедете на водопады Ахинкоски и в старинный город Сортавала на берегу Ладожского озера.
Описание экскурсии
07:30 — отправление из Санкт-Петербурга
В дороге вы услышите историю Северной столицы. Перед вами предстанут символы города — Казанский собор, Дворцовая площадь и Адмиралтейство.
10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)
Вы увидите главную достопримечательность Приозерска. Крепость была основана новгородцами в 13 веке на острове среди порогов живописной Вуоксы. За века она переходила от шведов к финнам, а в 1944 году окончательно стала российской.
13:00 — обед (входит в стоимость)
14:30 — водопады Ахинкоски
Вы посетите комплекс из четырёх водопадов на реке Тохмайоки — одно из самых живописных мест Карелии. Здесь можно пройти по «Аллее сказок» — подвесным мостикам над бурлящей водой и сделать кадры на фоне стремительных потоков.
15:30 — горный парк
Рускеала — подлинная жемчужина Северного Приладожья: карельские пейзажи, мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды карьера. Остаться равнодушным невозможно!
- Подземный маршрут. Вы спуститесь вглубь мраморных штолен, где звучит музыка и отражается свет подземного озера
- Световое шоу «Северное сияние». После вас ждёт шоу, в котором мраморный каньон оживает в лучах подсветки
18:30 — город Сортавала
Вы проедете по улицам старинного города на берегу Ладожского озера. Увидите сохранившиеся здания начала 20 века — примеры северного модерна. Посетите фирменный магазин форелевого хозяйства и магазин карельских настоек.
19:00 — отправление в Санкт-Петербург
Ориентировочное время прибытия в центр города — 00:00.
Организационные детали
- На сайте вы оплачиваете часть стоимости, а оставшуюся сумму — организатору онлайн в день бронирования (мы пришлём вам ссылку). После оплаты вы получите подтверждение бронирования по электронной почте. Если вы задержите доплату, мы не сможем подтвердить заказ.
- Часть оплаты, внесённую по ссылке, мы вернём в случае отмены заказа с вашей стороны не менее, чем за 72 часов до начала
- Для завершения бронирования нужно предоставить паспортные данные для оформления билета
- Экскурсия проходит на комфортабельном туристическом автобусе
- Рекомендованный возраст: 7+
- Отдельно оплачивается билет на экотропу «Аллея сказок» по желанию: взрослый — 500 ₽, дети до 14 лет — 400 ₽
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|9110 ₽
|Дети до 12 лет
|7700 ₽
|Пенсионеры
|8730 ₽