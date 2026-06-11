Главная цель поездки — экскурсия к каменному сердцу парка «Рускеала». Вы пройдёте по таинственным штольням к подземному озеру — этот маршрут признан лучшим в России в 2017 году. Затем полюбуетесь мраморным каньоном во время впечатляющего светового шоу. А по пути заедете на водопады Ахинкоски и в старинный город Сортавала на берегу Ладожского озера.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

07:30 — отправление из Санкт-Петербурга

В дороге вы услышите историю Северной столицы. Перед вами предстанут символы города — Казанский собор, Дворцовая площадь и Адмиралтейство.

10:30 — крепость Корела (внешний осмотр)

Вы увидите главную достопримечательность Приозерска. Крепость была основана новгородцами в 13 веке на острове среди порогов живописной Вуоксы. За века она переходила от шведов к финнам, а в 1944 году окончательно стала российской.

13:00 — обед (входит в стоимость)

14:30 — водопады Ахинкоски

Вы посетите комплекс из четырёх водопадов на реке Тохмайоки — одно из самых живописных мест Карелии. Здесь можно пройти по «Аллее сказок» — подвесным мостикам над бурлящей водой и сделать кадры на фоне стремительных потоков.

15:30 — горный парк

Рускеала — подлинная жемчужина Северного Приладожья: карельские пейзажи, мраморные скалы «цвета белой ночи», изумрудные воды карьера. Остаться равнодушным невозможно!

Подземный маршрут. Вы спуститесь вглубь мраморных штолен, где звучит музыка и отражается свет подземного озера

Световое шоу «Северное сияние». После вас ждёт шоу, в котором мраморный каньон оживает в лучах подсветки

18:30 — город Сортавала

Вы проедете по улицам старинного города на берегу Ладожского озера. Увидите сохранившиеся здания начала 20 века — примеры северного модерна. Посетите фирменный магазин форелевого хозяйства и магазин карельских настоек.

19:00 — отправление в Санкт-Петербург

Ориентировочное время прибытия в центр города — 00:00.

Организационные детали