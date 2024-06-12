Капитан проведёт по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности. Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что вас ожидает:
- Аничков дворец
- Юсуповский дворец
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Военно-медицинская академия
- Медный всадник
- Чижик пыжик и многое другое
- Крейсер Аврора
- Зимняя канавка
Описание экскурсии
На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:
- Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
- Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий.
В удобное для вас время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аничков дворец
- Юсуповский дворец
- Спас на Крови
- Марсово поле
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Дворцовый мост
- Троицкий мост
- Литейный мост
- Военно-медицинская академия
- Медный всадник
- Чижик пыжик и многое другое
- Крейсер Аврора
- Зимняя канавка
Что включено
- Пледы
- Бокалы
- Посуда
- Музыка
- Туалет на борту
Что не входит в цену
- Напитки и еда
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки д. 150
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
- Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию
- С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов
- Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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