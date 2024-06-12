Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами

Капитан проведёт по реке Фонтанке, Крюкову каналу, реке Мойке или каналу Грибоедова, выйдет на парадную Неву, покажет основные достопримечательности. Так же можно арендовать катер на развод мостов и выйти в Финский залив.
5
1 отзыв
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Прогулка на теплоходе «Арго» с каютой с панорамными окнами
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Что вас ожидает:

  • Аничков дворец
  • Юсуповский дворец
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Военно-медицинская академия
  • Медный всадник
  • Чижик пыжик и многое другое
  • Крейсер Аврора
  • Зимняя канавка

Описание экскурсии

На борту нашего катера • пледы • бокалы • посуда • музыка • туалет на борту Важно знать:

  • Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию.
  • С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов.
  • Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий.

В удобное для вас время

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аничков дворец
  • Юсуповский дворец
  • Спас на Крови
  • Марсово поле
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Дворцовый мост
  • Троицкий мост
  • Литейный мост
  • Военно-медицинская академия
  • Медный всадник
  • Чижик пыжик и многое другое
  • Крейсер Аврора
  • Зимняя канавка
Что включено
  • Пледы
  • Бокалы
  • Посуда
  • Музыка
  • Туалет на борту
Что не входит в цену
  • Напитки и еда
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки д. 150
Когда и сколько длится?
Когда: В удобное для вас время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Не допускаются к прогулке на катере лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Дети до 3-х лет по согласованию
  • С собой на борт можно проносить напитки и закуски, все кроме красного вина, красных ягод и фруктов
  • Маршрут прогулки обсуждается с капитаном перед выходом на воду и зависит от количества часов аренды катера и погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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