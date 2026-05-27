Приглашаем познакомиться с величественными царскими пригородами Петербурга! Вы узнаете богатую историю Царского Села и Павловска.
Услышите о жизни императоров и императриц, прикоснётесь к их самым сокровенным тайнам и увидите, в каких условиях они жили. Всё это — в компании нашего профессионального гида.
Описание экскурсии
Пушкин. Вы посетите Екатерининский дворец со знаменитой Янтарной комнатой. В тёплый сезон также погуляете по Екатерининскому парку, который удивит вас обилием аллей и дорожек, скульптур и водоёмов.
Павловск. Вы осмотрите его главную достопримечательность — Павловский дворец. А также прилегающий к нему великолепный парк с павильонами, мостами, беседками и скульптурами. Мы покажем вам храм Дружбы, колоннаду Аполлона, павильон Трёх граций, Холодные ванны, садик Марии Федоровны и многое другое.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (действует свободная рассадка)
- Входные билеты включены в стоимость
- Обслуживание экскурсионных групп во дворцах осуществляется без очереди
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|10 550 ₽
|Дети до 13 лет
|5900 ₽
|Дети до 6 лет
|4100 ₽
|Пенсионеры
|10 150 ₽
|Студенты/Шольники (14+ лет)
|10 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9352 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
