История Санкт-Петербурга неразрывно связана с династией Романовых

История Санкт-Петербурга неразрывно связана с династией Романовых.

Мы познакомимся с династией через самые яркие памятники архитектуры и скульптуры, хранящие память об ее представителях, попытаемся разобраться в родственных связях, хитросплетениях интриг и дворцовых переворотов.
Романовы без купюр
Романовы без купюр
Романовы без купюр
Романовы без купюр
Романовы без купюр
Романовы без купюр
Романовы без купюр

Что вы увидите 🤩

  • Петропавловская крепость
  • Дворцовая площадь
  • Смольный собор
  • Памятник Екатерине II
  • Михайловский замок
  • Спас-на-Крови
  • Мраморный дворец и памятник Александру III
  • Невский проспект
История Санкт-Петербурга неразрывно связана с династией Романовых. Мы познакомимся с династией через самые яркие памятники архитектуры и скульптуры, хранящие память об ее представителях, попытаемся разобраться в родственных связях, хитросплетениях интриг и дворцовых переворотов.
Во время этой экскурсии представители венценосной семьи из родословной таблицы на страницах школьного учебника оживут в вашей памяти. Вы познакомитесь с ними не только как с историческими персонажами, но и как с живыми людьми. Мы узнаем их тайны, привязанности, слабости – все для того, чтобы объяснить для себя мотивы поступков, вписавших их в историю. А еще полистаем альбом фотографий из архивов императорской семьи.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: Заберу Вас из любого места в центре города
    Завершение: Место окончания по договоренности с гидом, вы сможете обсудить его при заказе экскурсии.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Согласно расписанию в календаре
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Согласно расписанию в календаре

    Антон Т.
    Антон Т.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

    🎩Индивидуальные🧐Авторские👻Мистические🏛История и архитектура👨‍👩‍👧‍👦Семейные#Для жителей Петербурга

    Еще несколько похожих предложений в Санкт-Петербурге

    По следам Российских Императоров
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    2 600
    за 1-6 чел.
    По следам Российских Императоров
    Петербург неразрывно связан с императорами династии Романовых
    экскурсия начинается в 15:00
    Православные храмы Санкт-Петербурга
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    20
    3ч 30м
    7 500
    за 1-3 чел.
    Православные храмы Санкт-Петербурга
    В Санкт-Петербурге есть не только Исаакиевский собор, Спас на Крови и Казанский собор
    ежедневно в 10.00 и 14.00.
    Авторская экскурсия Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург
    Индивидуальная экскурсия
    4.7
    13
    6 000
    за 1-5 чел.
    Авторская экскурсия Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург
    В ходе авторской экскурсии Центр наизнанку: неформальный Санкт-Петербург вы побываете в культовых местах...
    по договоренности
    Альтернативная история Санкт-Петербурга
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    17
    6 300
    за 1-4 чел.
    Альтернативная история Санкт-Петербурга
    Вместе мы исследуем город, найдем ответы на многие исторические вопросы и обязательно осмотрим...
    Ежедневно с 10.00 до 18.00
    Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
    Индивидуальная экскурсия
    690
    за 1 чел.
    Петропавловская крепость: аудиоэкскурсия в самом сердце Петербурга
    Петропавловская крепость - место, где началась история Санкт-Петербурга
    Вы можете выбрать любое удобное время
    По православным храмам Петербурга
    4.1
    19
    1 000
    за 1 чел.
    По православным храмам Петербурга
    Санкт-Петербург является не только северной столицей нашей страны с героической историей, множеством...
    Полет над центром Санкт-Петербурга
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    52 500
    за 1-3 чел.
    Полет над центром Санкт-Петербурга
    Путешествие на вертолёте над Санкт-Петербургом - это впечатление на всю жизнь
    В любое время по договоренности
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    4.8
    124
    800
    за 1 чел.
    Пешая прогулка «Байки старого Петербурга»
    Через мифы и легенды мы погрузимся в историю Санкт-Петербурга
    ПН, СР, ПТ, ВСКР в 15:00
    Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
    Индивидуальная экскурсия
    5
    3
    10 900
    за 1-50 чел.
    Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
    Специально для тех, кому не подошла ни одна экскурсия по Санкт-Петербургу
    По договоренности
    Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге
    Индивидуальная экскурсия
    4.8
    19
    1 000
    за 1 чел.
    Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского в Санкт-Петербурге
    «Человек есть тайна
    Любой день недели, время назначается по договорённости.
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    Индивидуальная экскурсия
    8 900
    за 1-4 чел.
    Дорога жизни: Всеволожск - Ладожское озеро на автомобиле с краеведом
    Дорога жизни неразрывно связана с трагическими блокадными страницами истории Петербурга, но мы с вами...
    Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
    4.6
    35
    1 500
    за 1 чел.
    Тур по барам Санкт-Петербурга City Pub Crawl
    Вас ждет тур по четырем барам Санкт-Петербурга, каждый из которых отличается своей особенной...
    Ждем вас каждую пятницу и субботу в 20:00

    Антон Т. проводит ещё 2 экскурсии

    Иммерсивная прогулка по Невскому проспекту 1913 года
    5
    1
    1 500
    за 1 чел.
    Иммерсивная прогулка по Невскому проспекту 1913 года
    вторник, четверг, суббота, воскресенье в 19.00, с 1 мая по 30 сентября
    Первый раз в Санкт-Петербурге
    Индивидуальная фото-прогулка
    6 500
    за 1-4 чел.
    Первый раз в Санкт-Петербурге
    Так вышло, что это ваша первая поездка в Санкт-Петербург
    Согласно расписанию в календаре
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Санкт-Петербурге
    🇷🇺