История Санкт-Петербурга неразрывно связана с династией Романовых. Мы познакомимся с династией через самые яркие памятники архитектуры и скульптуры, хранящие память об ее представителях, попытаемся разобраться в родственных связях, хитросплетениях интриг и дворцовых переворотов.

Во время этой экскурсии представители венценосной семьи из родословной таблицы на страницах школьного учебника оживут в вашей памяти. Вы познакомитесь с ними не только как с историческими персонажами, но и как с живыми людьми. Мы узнаем их тайны, привязанности, слабости – все для того, чтобы объяснить для себя мотивы поступков, вписавших их в историю. А еще полистаем альбом фотографий из архивов императорской семьи.