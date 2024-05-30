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14 лет. Рассказывал очень увлекательно и интересно, время пролетело не заметно. Посетили за один день Кронштадт и Петергоф на его машине. Эрудированный, отвечал на все наши вопросы касаемо истории города, Поездка проходила комфортно, машина вместительная, чистая как внутри так и снаружи. По пути следования заходили подкрепиться в очень хороший ресторан в Кронштадте, ценник умеренный. Петергоф встретил солнечной прохладной погодой, фонтаны 30 апреля уже работали, прошли весь парк, уехали под впечатлением. Однозначно рекомендую экскурсию и гида Александра. В следующий приезд обязательно обратимся к нему, чтобы посетить с ним другие достопримечательности Питера.