1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса30 мая 2024Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
- ТТатьяна30 мая 2024Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
- РРемпель28 мая 2024Понравилось всё. Хороший транспорт, профессиональный водитель Артур, замечательный гид Диана. Без беготни и спешки посмотрели весь Петергоф. Интересный рассказ Дианы, как в пути, так и на месте. Очень рекомендую этих ребят для индивидуальной Экскурсии.
- ААндрей26 мая 2024Превосходная экскурсия с Татьяной! Очень интересная информация, прекрасный маршрут, отличный экскурсовод!!! Остались только самые теплые и восхитительные эмоции! Всем рекомендуем!!!
- ИИрина23 мая 2024Замечательная экскурсия, замечательный гид🤗
- BBelkovetsanastasiya04.0613 мая 2024Отличная эскурсия! Все очень понравилось)
- ЕЕлена12 мая 2024очень понравилась экскурсия. Нашим гидом был Александр, увлеченный историей города, повествовавшим интересным, простым языком, понятным нам и детям 7 и
- ООльга16 января 2024Шикарная экскурсия! Увидели все великолепие Петергофа, дворец, фонтаны, великолепный парк! Были на экскурсии во дворце. От всего увиденного остались под глубоким впечатлением! Прекрасные экскурсоводы! Единственный минус, на прогулку по парку остаётся мало времени
- NNastenr15 июля 2022Петергоф (Нижний парк - Фонтаны + Гроты)Очень понравился гид, который сопровождал Анна ❤️
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергоф от Московского вокзала»
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