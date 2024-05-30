В Петергоф от Московского вокзала – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 6 экскурсий в категории «В Петергоф от Московского вокзала» в Санкт-Петербурге, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
3331 отзыв
Автобусная экскурсия в Петергоф с гидом
Погрузитесь в величие Петергофа, наслаждаясь экскурсией с гидом по Большому дворцу и Нижнему парку
Начало: Невский проспект, 85
Расписание: Ежедневно кроме понедельника и последнего вторника месяца в 14:30
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
от 3 700 за человека
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
Начало: Где вам удобно: у отеля, вокзала, аэропорта
Расписание: Ежедневно
Завтра в 19:00
9 июня в 19:00
от 19 500 за всё до 4 чел.
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
676 отзывов
Петергоф и фонтаны Нижнего парка (автобусная групповая экскурсия)
Начало: Невский проспект, 35
Расписание: Ежедневно кроме понедельника в 12:30/12:40 и в 13:55/14:00
Завтра в 08:45
9 июня в 08:45
от 2 500 за человека
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
86 отзывов
В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
от 13 000 за всё до 4 чел.
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
77 отзывов
Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
Начало: Пл. Искусств, 1, Санкт-Петербург
Расписание: Согласно расписанию в календаре
9 июня в 14:00
13 июня в 09:00
3 900 за человека
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
5 часов
132 отзыва
Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
Начало: Место Вашего проживания в Санкт-Петербурге
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
12 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
    Замечательная экскурсия и по пути следования в Петергоф и в самом Дворце. Немного не хватило времени погулять по Нижнему саду.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Петергоф с билетами в Большой дворец
    Спасибо. Замечательная экскурсия!!!
  • Р
    Ремпель
    28 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
    Понравилось всё. Хороший транспорт, профессиональный водитель Артур, замечательный гид Диана. Без беготни и спешки посмотрели весь Петергоф. Интересный рассказ Дианы, как в пути, так и на месте. Очень рекомендую этих ребят для индивидуальной Экскурсии.
  • А
    Андрей
    26 мая 2024
    Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
    Превосходная экскурсия с Татьяной! Очень интересная информация, прекрасный маршрут, отличный экскурсовод!!! Остались только самые теплые и восхитительные эмоции! Всем рекомендуем!!!
  • И
    Ирина
    23 мая 2024
    В Петергоф с профессиональным краеведом на комфортабельном автомобиле
    Замечательная экскурсия, замечательный гид🤗
  • B
    Belkovetsanastasiya04.06
    13 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия в Петергоф на минивене
    Отличная эскурсия! Все очень понравилось)
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Экскурсия в Кронштадт и Петергоф на автомобиле с профессиональным краеведом
    очень понравилась экскурсия. Нашим гидом был Александр, увлеченный историей города, повествовавшим интересным, простым языком, понятным нам и детям 7 и
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    14 лет. Рассказывал очень увлекательно и интересно, время пролетело не заметно. Посетили за один день Кронштадт и Петергоф на его машине. Эрудированный, отвечал на все наши вопросы касаемо истории города, Поездка проходила комфортно, машина вместительная, чистая как внутри так и снаружи. По пути следования заходили подкрепиться в очень хороший ресторан в Кронштадте, ценник умеренный. Петергоф встретил солнечной прохладной погодой, фонтаны 30 апреля уже работали, прошли весь парк, уехали под впечатлением. Однозначно рекомендую экскурсию и гида Александра. В следующий приезд обязательно обратимся к нему, чтобы посетить с ним другие достопримечательности Питера.

  • О
    Ольга
    16 января 2024
    Петергоф в мини-группе: дворцы и парки русской Версалии (с билетами)
    Шикарная экскурсия! Увидели все великолепие Петергофа, дворец, фонтаны, великолепный парк! Были на экскурсии во дворце. От всего увиденного остались под глубоким впечатлением! Прекрасные экскурсоводы! Единственный минус, на прогулку по парку остаётся мало времени
  • N
    Nastenr
    15 июля 2022
    Петергоф (Нижний парк - Фонтаны + Гроты)
    Очень понравился гид, который сопровождал Анна ❤️

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «В Петергоф от Московского вокзала»

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  2. Набережная
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Петропавловская крепость
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  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
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