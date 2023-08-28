Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Он предлагает россыпь атмосферных декораций: старинную архитектуру, живописные сады, колоритные дворы и аутентичные крыши, разводные мосты и кораблики… В любой выбранной вами локации вы ощутите характер и красоту Северной столицы. А мы запечатлеем лучшие ракурсы — ваши и города.
авг
авг
авг
авг
сен
сен
сен
даты
Описание
Что вас ожидает
Мы подберём вам идеальные локации и образ по настроению, поможем с позированием и поймаем самые эмоциональные моменты от встречи с Петербургом. Возможные варианты:
📸 Классический Санкт-Петербург и его открыточные виды: Банковский мостик, Казанский собор, Зингер, Невский проспект, Спас на Крови, Миллионная улица, Исаакиевский собор.
📸 Витебский вокзал. Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала.
📸 Прогулка на яхте. Съёмка на борту частного судна при движении по рекам и каналам. На яхте можно организовать пикник.
📸 Крыша жилого дома с видом на Фонтанку или Неву, а также на Невский проспект или Исаакиевский собор. Либо крыша-терраса симпатичного кафе.
📸 Финский залив. В черте города — возле Петропавловской крепости или парка 300-летия. За городом — на береговой косе в окружении хвойного леса.
📸 Уютные улочки, петербургские дворы или живописные сады.
Организационные детали
- Фотосессия не предполагает рассказов о городе и достопримечательностях
- Съёмка возможна в любое время суток. При неблагоприятных погодных условиях может быть перенесена по договорённости с обеих сторон.
- Съёмку проводят профессиональные фотографы с огромным опытом работы
- В течение 10 рабочих дней вы получите ссылку на диск, где будет от 50 фото в натуральной красивой цветокоррекции
- Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
- Стоимость указана для 1-2 человек. За каждого дополнительного участника — 2500 руб.
- Услуги профессионального визажиста — по запросу
- Аренда яхты и пикника оплачивается отдельно
- На некоторые крыши вход платный
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.