Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания
Петербург — идеальное место для съёмки.
Он предлагает россыпь атмосферных декораций: старинную архитектуру, живописные сады, колоритные дворы и аутентичные крыши, разводные мосты и кораблики… В любой выбранной вами локации вы ощутите характер и красоту Северной столицы. А мы запечатлеем лучшие ракурсы — ваши и города.
Мы подберём вам идеальные локации и образ по настроению, поможем с позированием и поймаем самые эмоциональные моменты от встречи с Петербургом. Возможные варианты:
📸 Классический Санкт-Петербург и его открыточные виды: Банковский мостик, Казанский собор, Зингер, Невский проспект, Спас на Крови, Миллионная улица, Исаакиевский собор.
📸 Витебский вокзал. Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала.
📸 Прогулка на яхте. Съёмка на борту частного судна при движении по рекам и каналам. На яхте можно организовать пикник.
📸 Финский залив. В черте города — возле Петропавловской крепости или парка 300-летия. За городом — на береговой косе в окружении хвойного леса.
📸 Уютные улочки, петербургские дворы или живописные сады.
Организационные детали
Фотосессия не предполагает рассказов о городе и достопримечательностях
Съёмка возможна в любое время суток. При неблагоприятных погодных условиях может быть перенесена по договорённости с обеих сторон.
Съёмку проводят профессиональные фотографы с огромным опытом работы
В течение 10 рабочих дней вы получите ссылку на диск, где будет от 50 фото в натуральной красивой цветокоррекции
Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 1200D
Встречу проведу я или один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Стоимость указана для 1-2 человек. За каждого дополнительного участника — 2500 руб.
Услуги профессионального визажиста — по запросу
Аренда яхты и пикника оплачивается отдельно
На некоторые крыши вход платный
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тася — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 15779 туристов
С начала 2020-х годов я вместе со своей командой профессиональных гидов и фотографов создаю и провожу авторские экскурсии и фотосессии в Петербурге, Москве и Калининградской области. Наша миссия — донести читать дальшеуменьшить
сложную, глубокую информацию простым языком, познакомить и влюбить в места, по которым мы с вами гуляем, и в личности, о которых говорим. Приглашаю вас отправиться с нами в путешествие в удивление!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Выбираю услуги Таси уже второй раз. В 2023 году была в Питере с коллегой, в этом году - с мужем. Прекрасная контактная девушка с оооогромным опытом и прекрасным видением заказа. Легко и понятно предложила локации для фото. Руководила нами, чтобы фото были прекрасными. Интересно рассказывала о местах и достопримечательностях северной столицы. Цена - качество предоставленных услуг идеальны. Спасибо!! Рекомендую!
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Л
Лия
Очень понравилась фотосессия. Море потрясающих снимков. Интересные беседы. Фотограф Владис очень приятный собеседник, подсказывал нам удачные ракурсы, легко и весело сменили и запечатлели много красочных локаций. Учел все наши пожелания. Огромная бладарность фотографу за его работу. Мы с супругом Остались в полном восторге 🙏
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Е
Елена
Заказывали данную экскурсию в подарок молодоженам - все прошло отлично, фотосессия получилась очень романтичной; молодожены остались очень довольны и организацией, и профессионализмом мастера и итогом прогулки. Спасибо!
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А
Андала
Здраствуйте. Все было супер!
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