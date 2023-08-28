Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга

Насладиться прогулкой и оставить о ней лучшие фотовоспоминания

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Петербург — идеальное место для съёмки.

Он предлагает россыпь атмосферных декораций: старинную архитектуру, живописные сады, колоритные дворы и аутентичные крыши, разводные мосты и кораблики… В любой выбранной вами локации вы ощутите характер и красоту Северной столицы. А мы запечатлеем лучшие ракурсы — ваши и города.
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Романтическая фотосессия в объятиях Петербурга
Ближайшие даты:
28
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авг
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы подберём вам идеальные локации и образ по настроению, поможем с позированием и поймаем самые эмоциональные моменты от встречи с Петербургом. Возможные варианты:

📸 Классический Санкт-Петербург и его открыточные виды: Банковский мостик, Казанский собор, Зингер, Невский проспект, Спас на Крови, Миллионная улица, Исаакиевский собор.

📸 Витебский вокзал. Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала.

📸 Прогулка на яхте. Съёмка на борту частного судна при движении по рекам и каналам. На яхте можно организовать пикник.

📸 Крыша жилого дома с видом на Фонтанку или Неву, а также на Невский проспект или Исаакиевский собор. Либо крыша-терраса симпатичного кафе.

📸 Финский залив. В черте города — возле Петропавловской крепости или парка 300-летия. За городом — на береговой косе в окружении хвойного леса.

📸 Уютные улочки, петербургские дворы или живописные сады.

Организационные детали

  • Фотосессия не предполагает рассказов о городе и достопримечательностях
  • Съёмка возможна в любое время суток. При неблагоприятных погодных условиях может быть перенесена по договорённости с обеих сторон.
  • Съёмку проводят профессиональные фотографы с огромным опытом работы
  • В течение 10 рабочих дней вы получите ссылку на диск, где будет от 50 фото в натуральной красивой цветокоррекции
  • Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Стоимость указана для 1-2 человек. За каждого дополнительного участника — 2500 руб.
  • Услуги профессионального визажиста — по запросу
  • Аренда яхты и пикника оплачивается отдельно
  • На некоторые крыши вход платный

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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