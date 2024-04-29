Петербург — идеальное место для съёмки. Он предлагает россыпь атмосферных декораций: старинную архитектуру, живописные сады, колоритные дворы и аутентичные крыши, разводные мосты и кораблики… В любой выбранной вами локации вы ощутите характер и красоту Северной столицы. А мы запечатлеем лучшие ракурсы — ваши и города.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8500 ₽ за экскурсию

Описание фото-прогулки

Мы подберём вам идеальные локации и образ по настроению, поможем с позированием и поймаем самые эмоциональные моменты от встречи с Петербургом. Возможные варианты:

📸 Классический Санкт-Петербург и его открыточные виды: Банковский мостик, Казанский собор, Зингер, Невский проспект, Спас на Крови, Миллионная улица, Исаакиевский собор.

📸 Витебский вокзал. Фотосессия на старинном перроне, мраморной лестнице и в интерьерах самого вокзала.

📸 Прогулка на яхте. Съёмка на борту частного судна при движении по рекам и каналам. На яхте можно организовать пикник.

📸 Финский залив. В черте города — возле Петропавловской крепости или парка 300-летия. За городом — на береговой косе в окружении хвойного леса.

📸 Уютные улочки, петербургские дворы или живописные сады.

Организационные детали

Фотосессия не предполагает рассказов о городе и достопримечательностях

Съёмка возможна в любое время суток. При неблагоприятных погодных условиях может быть перенесена по договорённости с обеих сторон.

Съёмку проводят профессиональные фотографы с огромным опытом работы

В течение 10 рабочих дней вы получите ссылку на диск, где будет от 50 фото в натуральной красивой цветокоррекции

Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 1200D

Встречу проведу я или один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы